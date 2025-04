BestÃ¤tigung: Bence Farkas unterschreibt fÃ¼r vier Jahre bei den Iserlohn Roosters

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters haben mit dem deutschen Nachwuchsstürmer Bence Farkas einen der Top-Spieler seines Jahrgangs verpflichtet.

Der 19-Jährige unterschreibt mit einem Kontrakt über vier Jahre seinen ersten Profivertrag bei den Roosters.

Farkas erzielte in der abgelaufenen Saison in der DNL beeindruckende 66 Scorerpunkte in 31 Spielen für den ESV Kaufbeuren und war damit deutschlandweit unter den Top-Scorern dieser Altersklasse. Dazu absolvierte der U19-Nationalspieler für den ECDC Memmingen und den EV Füssen 26 Spiele in der Oberliga Süd (19 Scorerpunkte) und wurde in dieser Liga zum Rookie des Jahres gekürt.

„Bence ist ein großes Talent und wir sind sehr froh darüber, dass er uns das Vertrauen schenkt und hier einen langfristigen Vertrag unterschrieben hat. Er weiß, wo das Tor steht, und ist sehr fleißig. Er braucht sicherlich noch Zeit, um in der DEL anzukommen, aber die wollen wir uns gemeinsam mit ihm nehmen, damit er so schnell wie möglich auf diesem Niveau spielen kann. Das Potenzial dazu hat er definitiv“, sagt Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.

„Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, dass man mir in Iserlohn entgegenbringt. Franz hat sich sehr für diesen Wechsel eingesetzt und mich mit der Perspektive, die man mir bieten kann und auch in den persönlichen Gesprächen überzeugt. Ich möchte so schnell wie möglich in der DEL ankommen und meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beitragen“, sagt der junge Stürmer.

Der Kader der Iserlohn Roosters nach aktuellem Stand

Tor: Andy Jenike, Hendrik Hane, Finn Becker (U23).

Verteidigung: Colton Jobke, Stanislav Dietz, Colin Ugbekile, Nils Elten (U23).

Sturm: Maciej Rutkowski, Taro Jentzsch, Julian Napravnik, Eric Cornel (CAN), Noel Saffran (U23), Lennard Nieleck (U23), Bence Farkas (U23).

Bence Farkas Statistik in Zahlen

Eishockey-Magazin TV