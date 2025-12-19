BestÃ¤tigung aus Frankfurt: Dustin Tokarski soll das LÃ¶wengehege verriegeln

Frankfurt. (LÃ¶wen Frankfurt) Kurz vor Weihnachten verpflichten die LÃ¶wen Frankfurt einen namhaften Neuzugang: Dustin Tokarski wird fÃ¼r die zweite SaisonhÃ¤lfte in die Mainmetropole wechseln und die letzte verfÃ¼gbare Lizenz fÃ¼r Kontingentspieler im Kader einnehmen.Â

Der in Saskatchewan geborene Tokarski wurde 2008 in der fÃ¼nften Runde des NHL-Drafts von den Tampa Bay Lightning ausgewÃ¤hlt. Nach einem starken Jahr fÃ¼r die Spokane Chiefs aus der WHL und seinen ersten Auftritten fÃ¼r sein Heimatland bei den World Juniors, wo er die Goldmedaille gewann, folgte fÃ¼r den 183cm groÃŸen und 93kg schweren Schlussmann ab der darauffolgenden Spielzeit der dauerhafte Wechsel in die Organisation von Tampa Bay. Dort konnte er auch seine ersten EinsÃ¤tze in der NHL verbuchen. Trotzdem verbrachte er die meiste Zeit beim Farmteam – mit den Norfolk Admirals, die zum damaligen Zeitpunkt noch in der AHL spielten, gewann er 2012 den Calder Cup.

In den folgenden Saisons pendelte er immer wieder zwischen NHL und AHL hin und her, wobei er weiterhin seine meisten Spiele in den Farmteams sammeln konnte. Nach Jahren in den Organisationen der Montreal Canadiens, Anaheim Ducks, Philadelphia Flyers und New York Rangers verschlug es ihn im Laufe der Saison 2018/19 zu den Charlotte Checkers, wo er seinen zweiten Meisterschaftstitel in der AHL feiern konnte. Gerade dort konnte er mehr als beeindrucke Zahlen vorweisen: Jedes seiner zwÃ¶lf Spiele konnte er gewinnen. Mit einer Fangquote von 95,6% und einem Gegentorschnitt von 1,15 in der Regular Season, sowie weiteren 93,5% gehaltenen SchÃ¼ssen und einem Schnitt von 1,75 Gegentreffern pro Spiel in den Play-Offs hatte der Kanadier maÃŸgeblichen Anteil am Titelgewinn der Checkers.

Auch anschlieÃŸend wusste Tokarski in den hÃ¶chsten Spielklasse Nordamerikas zu Ã¼berzeugen. Dabei konnte er fast immer eine Fangquote von mindestens 90% vorweisen. Ob in der AHL, wo er fÃ¼r die Wilkes-Barre/Scranton Penguins, Rochester Americans und Chicago Wolves auflief, oder auf der grÃ¶ÃŸten BÃ¼hne in der NHL (Buffalo Sabres, Pittsburgh Penguins, Carolina Hurricanes) – Dustin Tokarski bewies, dass zu jedem Zeitpunkt auf ihn Verlass war. Im letzten Jahr war er noch fÃ¼r 6 Spiele fÃ¼r die Carolina Hurricanes in der NHL im Einsatz, von diesen Spielen konnte er vier gewinnen.

So auch in diesem Jahr, als der Neu-LÃ¶we, der ohne Klub in die Saison startete, von den verletzungsgeplagten Grand Rapids Griffins kurzfristig mit einem Vertrag ausgestattet wurde und auf Anhieb funktionierte. Dabei sammelte er seinen 228. Sieg in der AHL, welcher Platz neun in der Liste fÃ¼r die meisten Siege eines Goalies in der Geschichte der AHL bedeutet.

Nach 16 Jahren in der AHL (446 Spiele – 2,57 GAA – 91% SV – 30 SO) und NHL (86 Spiele – 3,08 GAA – 90,2% SV – 3 SO) lÃ¤uft der 36-JÃ¤hrige erstmals fÃ¼r einen Klub auÃŸerhalb Nordamerikas auf und bittet nun in der DEL zum Tanz. Seine Erfahrung und SiegermentalitÃ¤t soll den LÃ¶wen Frankfurt neue Impulse geben und gleichzeitig fÃ¼r mehr VariabilitÃ¤t bei der Aufstellung am Spieltag sorgen.

Sportdirektor Jan Barta: â€žTom und ich sind der Meinung, dass Dustin ein TorhÃ¼ter ist, der sich auf hÃ¶chstem Niveau in unterschiedlichsten Rollen bewÃ¤hrt hat. Er bringt die Erfahrung und QualitÃ¤t mit, die wir auf dieser SchlÃ¼sselposition genau jetzt fÃ¼r die kommenden Aufgaben brauchen.â€œ

Dustin Tokarski: â€žIch freue mich darauf, Teil der LÃ¶wen-Organisation zu werden und vor leidenschaftlichen Fans in Frankfurt zu spielen!â€œ

Dustin Tokarski landete am heutigen Freitagmorgen. Ob er jedoch bereits dieses Wochenende zum Einsatz kommen kÃ¶nnte steht noch nicht fest.