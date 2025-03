BestÃ¤tigung: Anrei Hakulinen spielt nicht mehr fÃ¼r die Augsburger Panther

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther haben ihren ersten Abgang zu verzeichnen.

Mit Anrei Hakulinen wird ein Leistungsträger der beiden vergangenen Spielzeiten nicht mehr nach Augsburg zurückkehren und eine neue Herausforderung suchen.

Anrei Hakulinen wechselte zur Saison 2023-24 nach Augsburg in die PENNY DEL. Er erzielte für die Panther in 93 Einsätzen 29 Treffer, 42 Tore bereitete er vor. Zweimal stand der 35-jährige Finne an der Spitze der internen Scorerwertung.

Sportdirektor Larry Mitchell: „Anrei Hakulinen hat sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt, offensiv im Verlauf der Saison gesteigert und mit den gezeigten Leistungen so schlussendlich auch großen Anteil an unserem Klassenerhalt. Wir danken ihm für ihren Einsatz für die Augsburger Panther und wünschen ihnen für seine private und sportliche Zukunft nur das Beste.“

