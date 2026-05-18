Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL Adler Mannheim Bestätigt: Zwei Meister für den Vizemeister
Adler MannheimTransfer-News

Bestätigt: Zwei Meister für den Vizemeister

18. Mai 20261 Mins read210
Share
Jake Hildebrand bei der Meisterfeier der Eisbären Berlin - © Mathias Renner / City-Press
Share

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim können zwei weitere Neuverpflichtungen für die kommende Saison bekanntgeben.

Von den Eisbären Berlin wechseln Torhüter Jake Hildebrand und Angreifer Lennard Nieleck nach Mannheim.

Nachdem Hildebrand in der Saison 2020/21 gemeinsam mit Zach Solow bei den Florida Everblades den Kelly Cup gewonnen hatte, wechselte der Torhüter nach Deutschland und schloss sich dem damaligen Zweitligisten Löwen Frankfurt an. Bereits in seinem ersten Jahr bei den Hessen wusste der Schlussmann zu überzeugen. Mit einer Fangquote von 94,7 Prozent hatte er in den Playoffs maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Löwen. Nach einer weiteren Spielzeit in Frankfurt zog es den US-Amerikaner im Sommer 2023 in die Hauptstadt. Insgesamt 138-mal hütete Hildebrand das Eisbären-Gehäuse, gewann dreimal in Folge die Meisterschaft. Vor allem in den Playoffs 2024 und 2025 war der 32-jährige US-Amerikaner ein Garant des Erfolges.

Lennard Nieleck bei der Meisterfeier der Eisbären Berlin a – © Mathias Renner / City-Press

Der zehn Jahre jüngere Nieleck gilt als talentierter Stürmer, der in der erst kürzlich abgelaufenen Spielzeit für drei verschiedene Clubs auflief. Nachdem der Vertrag des 22-Jährigen bei den Iserlohn Roosters im vergangenen Oktober aufgelöst worden war, folgte der Wechsel zu den Lausitzer Füchsen in die DEL2. Dort wurde Nieleck mit einer Förderlizenz für die Eisbären Berlin ausgestattet. Auf eine starke Hauptrunde mit 38 Punkten aus 47 Spielen folgte eine ebenfalls überzeugende Endrunde, in der ihm zwei Tore und drei Vorlagen in acht Partien gelangen. Nach dem Saisonende bei den Füchsen kam der Rechtsschütze bei den Berlinern zudem auf 14 Einsätze in den PENNY DEL Playoffs und war damit Teil des Meisterteams.

„Jake bringt jede Menge Meisterschaftserfahrung sowie Siegermentalität mit. Zudem ist er ein hervorragender Teamkollege, der uns helfen wird, weiter voranzukommen. Lennard besitzt großes Potenzial, und wir sind davon überzeugt, dass er sich mit dem richtigen Förderkonzept zu einem Stammspieler in der DEL entwickeln kann. Er ist leidenschaftlich und entschlossen genug, um die notwendigen Schritte zu gehen“, freut sich Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins über die Verpflichtungen der beiden Spieler.

Hildebrand wird bei den Adlern die Rückennummer 30 erhalten, Nieleck die 72.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
360
Können die Eisbären Berlin den Abgang von Meistertrainer Serge Aubin adäquat ersetzen?

Share
Previous post Blue Devils verpflichten Yuma Grimm und vergeben einen U21 Fördervertrag

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
Eisbären RegensburgTransfer-News

Regensburg verlängert mit 25-jährigem ungarischen Nationalspieler

Regensburg. (PM Eisbären) Immer voller Einsatz, harter Schuss und eine der besten...

By18. Mai 2026
Hannover ScorpionsTransfer-News

Miglio und Kirsch bleiben in der Wedemark

Mellendorf. (PM Scorpions) Der gebürtige Texaner geht in seine zweite Saison bei...

By18. Mai 2026
! +HC Fribourg-GotteronTransfer-News

Fribourg-Gottéron startet als Schweizer Meister 2026 mit hohen Ambitionen in die neue Saison

Fribourg. (PM HCFG) Nach dem ersten Schweizer Meistertitel der Vereinsgeschichte bereitet sich...

By18. Mai 2026
ERSC AmbergTransfer-News

Absoluter Teamplayer bleibt bei den Wild Lions

Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg kann eine weitere Vertragsverlängerung bekanntgeben. Demnach...

By18. Mai 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten