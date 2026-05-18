Bestätigt: Zwei Meister für den Vizemeister

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim können zwei weitere Neuverpflichtungen für die kommende Saison bekanntgeben.

Von den Eisbären Berlin wechseln Torhüter Jake Hildebrand und Angreifer Lennard Nieleck nach Mannheim.

Nachdem Hildebrand in der Saison 2020/21 gemeinsam mit Zach Solow bei den Florida Everblades den Kelly Cup gewonnen hatte, wechselte der Torhüter nach Deutschland und schloss sich dem damaligen Zweitligisten Löwen Frankfurt an. Bereits in seinem ersten Jahr bei den Hessen wusste der Schlussmann zu überzeugen. Mit einer Fangquote von 94,7 Prozent hatte er in den Playoffs maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Löwen. Nach einer weiteren Spielzeit in Frankfurt zog es den US-Amerikaner im Sommer 2023 in die Hauptstadt. Insgesamt 138-mal hütete Hildebrand das Eisbären-Gehäuse, gewann dreimal in Folge die Meisterschaft. Vor allem in den Playoffs 2024 und 2025 war der 32-jährige US-Amerikaner ein Garant des Erfolges.

Der zehn Jahre jüngere Nieleck gilt als talentierter Stürmer, der in der erst kürzlich abgelaufenen Spielzeit für drei verschiedene Clubs auflief. Nachdem der Vertrag des 22-Jährigen bei den Iserlohn Roosters im vergangenen Oktober aufgelöst worden war, folgte der Wechsel zu den Lausitzer Füchsen in die DEL2. Dort wurde Nieleck mit einer Förderlizenz für die Eisbären Berlin ausgestattet. Auf eine starke Hauptrunde mit 38 Punkten aus 47 Spielen folgte eine ebenfalls überzeugende Endrunde, in der ihm zwei Tore und drei Vorlagen in acht Partien gelangen. Nach dem Saisonende bei den Füchsen kam der Rechtsschütze bei den Berlinern zudem auf 14 Einsätze in den PENNY DEL Playoffs und war damit Teil des Meisterteams.

„Jake bringt jede Menge Meisterschaftserfahrung sowie Siegermentalität mit. Zudem ist er ein hervorragender Teamkollege, der uns helfen wird, weiter voranzukommen. Lennard besitzt großes Potenzial, und wir sind davon überzeugt, dass er sich mit dem richtigen Förderkonzept zu einem Stammspieler in der DEL entwickeln kann. Er ist leidenschaftlich und entschlossen genug, um die notwendigen Schritte zu gehen“, freut sich Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins über die Verpflichtungen der beiden Spieler.

Hildebrand wird bei den Adlern die Rückennummer 30 erhalten, Nieleck die 72.