Bestätigt: Verteidiger Tommy Pasanen wird ein Grizzly

Wolfsburg. (PM Grizzlys / EM) Nach Stürmer Will Graber haben die Grizzlys nun auch einen ersten Verteidiger als Neuzugang gewinnen können: Tommy Pasanen wechselt wie von Eishockey-Magazin bereits angedeutet von den Löwen Frankfurt in den Allerpark und unterschreibt einen Zweijahresvertrag.

Der 24-Jährige bringt mit einer Größe von 1,93 Metern sowie 99 Kilogramm eine Menge Physis mit. Der Deutsch-Finne, dessen Vater Jari Pasanen unter anderem Trainer der Iserlohn Roosters war, durchlief sämtliche U-Nationalmannschaften des DEB und sammelte schon früh in seiner Karriere internationale Erfahrungen.

In der Jugend spielte er unter anderem für die Kölner Haie und die Hockey Akademie von Red Bull Salzburg, ehe 2018 der Sprung nach Nordamerika folgte. In der United States Hockey League, in der Grizzlys-Headcoach Tyler Haskins für rund drei Jahre arbeitete, lief Pasanen 112-mal für die Sioux City Musketeers auf (vier Tore, 20 Vorlagen).

Nach zwei Jahren wechselte der gebürtige Schweinfurter ans College in die NCAA. Von 2020 bis 2023 trug er das Trikot der Clarkson University (60 Spiele, fünf Tore, acht Vorlagen), in den folgenden zwei Jahren stand Pasanen 64-mal für die Bowling Green State University auf dem Eis und verbuchte drei Treffer sowie neun Assists.

Zur vergangenen Saison kehrte der Rechtsschütze nach Deutschland zurück und unterschrieb einen Vertrag bei den Löwen Frankfurt. Für die Hessen kam Pasanen 45-mal zum Einsatz und steigerte sich in seinem ersten DEL-Jahr kontinuierlich. Drei Tore und sechs Vorlagen stehen auf der Habenseite. Betrachtet man allerdings nur die letzten zehn Einsätze des 24-Jährigen, können sich zwei Treffer und zwei Assists schon sehen lassen – die Plus-Minus-Statistik in diesem Zeitraum von +6 sticht aber noch einmal hervor und zeigt die Entwicklung des Verteidigers über die Saison hinweg.

Nun hat Pasanen für zwei Jahre in Wolfsburg unterschrieben und wird in Zukunft auch in Schwarz und Orange die Trikotnummer 16 tragen.

„Mit Tommy bekommen wir einen jungen, sehr entwicklungsfähigen und lernwilligen Verteidiger mit Gardemaß. Er ist ein Spieler, der seine Rolle genau kennt und liebt. Wir sehen Tommys Stärken in seiner defensiven Arbeit und auch im Unterzahlspiel wird er ein zuverlässiger Spieler für uns sein. Wir sind sehr froh, dass wir ihn unter Vertrag nehmen konnten, denn er gibt uns als Rechtsschütze zusätzlich für unsere Abwehr gute Optionen“, sagt Karl-Heinz Fliegauf, Geschäftsführer und Sportdirektor der Grizzlys.

Tommy Pasanens Karriere in Zahlen

Der Kader der Grizzlys für die Saison 2026-2027

Torhüter: Dustin Strahlmeier, Hannibal Weitzmann, Ennio Albrecht.

Verteidiger: Keaton Thompson (AL), Tommy Pasanen, Janik Möser, Jimmy Martinovic, Leo Hafenrichter, Julian Melchiori (AL), Fabio Pfohl.

Stürmer: Robin Veber, Julian Chrobot, Bobby Lynch (AL), Julius Ramoser, Sven Ziegler, Tyler Gaudet (AL), Luis Schinko, Justin Feser, Til Raab, Will Graber (AL), Matt Choupani, Timo Ruckdäschel, Spencer Machacek (AL).

AL = Importlizenz.