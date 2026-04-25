Bestätigt: Red Bull München verpflichtet die Nationalspieler Elis Hede und Lucas Thaler

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München hat die ersten Neuverpflichtungen für die Saison 2026/27 abgeschlossen.

Der deutsche Nationalspieler Elis Hede wechselt innerhalb der PENNY DEL von den Straubing Tigers zu den Red Bulls. Zudem verstärkt der österreichische Nationalspieler Lucas Thaler, zuletzt für den EC Red Bull Salzburg aktiv, das Team von Trainer Oliver David.

Der 25-jährige Hede kehrt damit in die Red Bulls-Organisation zurück. Von 2016 bis 2019 wurde der Angreifer in der Red Bull Eishockey Akademie in Liefering ausgebildet. Anschließend sammelte er wertvolle internationale Erfahrung in Nordamerika sowie in Finnland bei IFK Helsinki. Nach seiner Rückkehr in die PENNY DEL im Jahr 2023 entwickelte sich Hede zunächst bei den Nürnberg Ice Tigers und anschließend bei Straubing kontinuierlich weiter. In der Spielzeit 2025/26 gehörte er zu den offensiven Leistungsträgern der Straubinger und belegte in der internen Scorerwertung Rang vier. In insgesamt 51 DEL-Partien inklusive Playoffs erzielte Hede 19 Tore und bereitete 18 weitere Treffer vor. Aktuell steht er im Aufgebot von Bundestrainer Harold Kreis für die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in der Schweiz.

Neville Rautert, Managing Director Sports des EHC Red Bull München: „Elis ist ein junger deutscher Spieler mit großer Geschwindigkeit und hoher Abschlussqualität. Er hat in dieser Saison den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gemacht, und wir sind überzeugt, dass sein Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist. Darüber hinaus ist er ein intelligenter Spieler, dessen Stärken hervorragend zu unserer Spielidee passen. Wir sind sicher, dass er sich schnell in unser System einfinden wird.“

Der Name Hede ist in München kein unbekannter. Vater Niklas Hede absolvierte zwischen 2008 und 2010 insgesamt 119 Spiele für München und war von 2020 bis 2025 Leiter des Nachwuchsbereichs beim EHC Red Bull München. Elis Hede wird künftig, wie einst sein Vater, mit der Rückennummer 10 auflaufen.

Mit Thaler stößt ein weiterer Nationalspieler zum viermaligen deutschen Meister. Der 24-jährige Angreifer wechselt vom EC Red Bull Salzburg in die höchste deutsche Spielklasse. Für die österreichische Nationalmannschaft absolvierte er bislang 53 Länderspiele und sammelte dabei 19 Scorerpunkte (zehn Tore | neun Assists). Zudem nahm Thaler in den vergangenen drei Jahren an drei Weltmeisterschaften teil.

Weitere internationale Erfahrung sammelte der Rechtsschütze seit 2021 in 35 Einsätzen in der Champions Hockey League. In der zurückliegenden Saison verbuchte Thaler im Ligabetrieb 30 Scorerpunkte in 47 Spielen (13 Tore | 17 Assists).

Rautert: „Lucas war in den vergangenen Jahren ein wichtiger Bestandteil in Salzburg und zugleich ein verlässlicher Leistungsträger der österreichischen Nationalmannschaft. Er ist vielseitig einsetzbar, kann in jeder Reihe spielen und bringt starke läuferische Qualitäten mit. Oliver David hat bereits zwei Meisterschaften mit ihm gewonnen, daher kennt Lucas unser System und weiß, was ihn in München erwartet. Er ist jung, hochmotiviert, und wir sind überzeugt, dass er bereit ist, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen.“

Lucas Thaler wird künftig mit der Rückennummer 48 für Red Bull München auflaufen.

Aktueller Kader des EHC Red Bull München für die Saison 2026/27

Torhüter (3): Antoine Bibeau (AL), Matthias Bittner, Mathias Niederberger

Verteidiger (6): Maximilian Daubner, Rio Kaiser, Ryan Murphy (AL), Ville Pokka (AL), Phillip Sinn, Fabio Wagner

Stürmer (14): Chris DeSousa (AL), Yasin Ehliz, Markus Eisenschmid, Brady Ferguson (AL), Gabriel Fontaine (AL), Patrick Hager, Elis Hede, Taro Hirose (AL), Maximilian Kastner, Philipp Krening, Jeremy McKenna (AL), Veit Oswald, Tobias Rieder, Lucas Thaler (AL)