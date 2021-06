BestÃ¤tigt: Mike Fischer wechselt zur DEG

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat Stürmer Mike Fischer unter Vertrag genommen. Der gebürtige Heilbronner hat beim Club einen Vertrag bis 2022 unterschrieben...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat Stürmer Mike Fischer unter Vertrag genommen.

Der gebürtige Heilbronner hat beim Club einen Vertrag bis 2022 unterschrieben und soll im Rahmen der U23-Regel bei der DEG zum Einsatz kommen.

Hinweis: Ab der kommenden Spielzeit steigt die Anzahl von einzusetzenden U23-Spielern von bislang zwei auf drei. Der 21-Jährige spielte zuletzt bei den Löwen Frankfurt, für die er in der vergangenen Spielzeit 20 Punkte in 37 Partien erzielte.

Niki Mondt: „Mike Fischer ist für sein Alter schon sehr erfahren. Er hat bei den Jungadlern in Mannheim eine gute Ausbildung genossen. Mike konnte sich bereits drei Jahre in der DEL2 in Frankfurt zeigen und hat dabei auch Torgefahr bewiesen. Wir sind uns sicher, dass er über alle Möglichkeiten verfügt, sich bei uns durchzusetzen.“

Mike Fischer: „Die DEL war schon immer mein Traum. Dass ich jetzt auch noch ausgerechnet die Chance in Düsseldorf bekomme, ist wirklich cool. Denn: Ich kenne Daniel Fischbuch schon sehr lange. Wir kommen beide aus Heilbronn und sind gut befreundet. Zu ihm habe ich immer aufgeschaut und wollte auch den Sprung zu den Profis schaffen. Jetzt spielen wir zusammen. Das ist großartig!“

Über Mike Fischer

Mike Fischer hat seine ersten Eishockeyerfahrung in seinem Heimatort Heilbronn gesammelt. Ab der U19 wechselte der Stürmer in das Programm der Jungadler Mannheim, spielte dort drei Jahre und stieg zum Co-Kapitän auf. In dieser Zeit kam er ebenfalls in den verschiedenen Nachwuchsabteilungen der Deutschen Nationalmannschaft zum Einsatz und gehörte auch bei der U20-WM zum Lineup. Zur Saison 2018/19 schaffte er den Sprung zu den Profis und wechselte zu den Frankfurt Löwen in die DEL2. Für diese lief er insgesamt 110 Mal auf, erzielte zwölf Tore und gab 30 Vorlagen. Mike Fischer ist am 23. August 1999 geboren, wiegt 79 Kilo und misst 1,80m. Er wird bei der DEG die Rückennummer 17 tragen.

Folgende 17 Spieler stehen nun für 2021/22 bereits fest

(N = Neuzugang, K = Kontingentspieler, U23 = U23-Spieler):

Torhüter: Hendrik Hane, Mirko Pantkowski.

Verteidiger: Kyle Cumiskey (K), Bernhard Ebner, Nicolas Geitner, Marco Nowak, David Trinkberger (N), Marc Zanetti (K), Luca Zitterbart (N).

Stürmer: Alexander Barta, Tobi Eder, Alexander Ehl (U23), Daniel Fischbuch, Stephen MacAulay (K, N), Victor Svensson (K), Jakob Mayenschein (N), Mike Fischer (N, U23)