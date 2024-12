BestÃ¤tigt: McKiernan ist wieder DÃ¼sseldorfer

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG bestätigt die Verpflichtung von Ryan McKiernan. Der Verteidiger erhält einen Vertrag bis Saisonende. Der 35-jährige ist bereits in...

Der Verteidiger erhält einen Vertrag bis Saisonende. Der 35-jährige ist bereits in der Saison 2018/19 für die Rot-Gelben aufgelaufen. Anschließend wurde er mit den Eisbären Berlin und Red Bull München zweimal Deutscher Meister. Zuletzt hielt er sich bei den Eisbären Berlin fit. McKiernan hat seit Freitag auch die deutsche Staatsbürgerschaft.

Sportsdirektor Niki Mondt: „Durch die Verpflichtung von Ryan McKiernan erhalten wir mehr Qualität in der Defensive. Ryan ist ein sehr erfahrener Spieler und soll uns zudem mit seiner starken Mentalität helfen, aus dem Tabellenkeller zu kommen. Ryan ist topfit und kann sofort eingesetzt werden.“

Ryan McKiernan wurde am 27. Juli 1989 im US-Bundestaat New York geboren, wo er auch seine Eishockey-Karriere begann. 2014 folgte der erstmalige Wechsel nach Europa zu AIK in Schweden. Anschließend spielte er eine Saison in Villach (Österreich) und dann zwei Jahre für die Vienna Capitals, mit denen er Meister in der EBEL wurde. 2018 unterschrieb der Rechtsschütze dann in Düsseldorf, wo ihm in 58 Spielen acht Tore und 29 Vorlagen gelangen. Anschließend wechselte er zu den Eisbären Berlin, mit denen er 2021 Deutscher Meister wurde und zum MVP der Playoffs gewählt wurde. Es folgte eine weitere Spielzeit in Schweden, wo er mit Rögle BK die Champions Hockey League gewann. Anschließend unterschrieb er für zwei Spielzeiten in München, mit denen er 2023 seinen zweiten Meistertitel holte. Seit Sommer 2024 hielt er sich bei den Eisbären Berlin fit.

McKiernan erhält in Düsseldorf die Nummer 8. Er ist bereits in Düsseldorf eingetroffen und könnte am Freitag beim wichtigen Auswärtsspiel in Augsburg auflaufen.

