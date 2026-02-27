Bestätigt: Kölner Haie verpflichten Markus Nutivaara

Köln. (PM Haie) Die Kölner Haie haben den finnischen Verteidiger Markus Nutivaara verpflichtet.

Der 31-Jährige spielte zuletzt für Oulun Kärpät in der ersten finnischen Liga und hat beim KEC einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben. Nutivaara ist am heutigen Freitag in Köln eingetroffen und könnte bereits am Wochenende sein Debüt für die Haie geben. Beim KEC erhält er die Rückennummer 56.

Haie-Sportdirektor Matthias Baldys: „Mit Markus verstärken wir unsere Defensive sowohl in der Breite als auch in der Spitze. Er ist in allen Spielsituation einsetzbar und bringt Erfahrungen vom höchstmöglichen Level mit, was ihn zu einer wichtigen Ergänzung für unser Team macht. Nach seiner längeren Ausfallzeit hat er in dieser Saison bereits gezeigt, dass er wieder topfit ist. Er wird sich schnell in unser Team einfinden.“

Markus Nutivaara: „Ich habe nur Gutes über die Haie gehört und wie besonders es ist, für den KEC und vor den großartigen Fans zu spielen. Daher freue ich mich sehr darauf, dem Team dabei in jeglicher Weise zu helfen, eine erfolgreiche Saison zu spielen.“

Über Markus Nutivaara

Markus Nutivaara lernte das Eishockeyspielen in seiner Heimatstadt Oulu im Norden Finnlands. Für Oulun Kärpät debütierte der Linksschütze in der Saison 2014/2015 in der ersten finnischen Liga und spielte zwei starke Saisons für seinen Heimatclub, mit dem er 2015 auch die finnische Meisterschaft gewinnen konnte.

Nachdem Nutivaara 2015 in der siebten Runde von den Columbus Blue Jackets im NHL-Draft ausgewählt wurde, ging es für den Zwei-Wege-Verteidiger ein Jahr später in die USA. Sechs Spielzeiten absolvierte der 1,85 Meter große und 85 Kilo schwere Verteidiger in der NHL für Columbus und die Florida Panthers. In 292 NHL-Spielen erzielte er 18 Tore und legte 55 weitere Treffer auf. In dieser Zeit nahm er 2018 auch an der Weltmeisterschaft mit der finnischen Nationalmannschaft teil.

Nach nur einem Pflichtspiel in der Saison 2020/2021 und keinem Einsatz in der darauffolgenden Spielzeit bei den San José Sharks (NHL) musste Nutivaara seine aktive Karriere aufgrund von Hüft-Problemen vorerst pausieren. Nutivaara unterzog sich daraufhin in den vergangenen Jahren mehreren Operationen.

Nach einer schmerzfreien Reha kehrte Markus Nutivaara in dieser Saison auf das Eis zurück. Für seinen Heimatverein Oulun Kärpät absolvierte er 35 Spiele, in denen er sieben Tore und neun Assists verbuchen konnte.