BestÃ¤tigt: Die neunte Importlizenz der EisbÃ¤ren geht an Mitch Reinke

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben den NHL-erfahrenen Mitch Reinke verpflichtet.

Der Abwehrspieler spielte zuletzt für die Coachella Valley Firebirds in der American Hockey League (AHL). Der US-Amerikaner hat einen Vertrag über die kommende Saison 2024/25 unterschrieben und wird für die Eisbären mit der Rückennummer 5 auflaufen.

Der in Stillwater, Minnesota geborene Reinke schaffte es vom College ungedraftet in die NHL. Für die St. Louis Blues debütierte er im März 2018 in der stärksten Eishockeyliga der Welt. In den folgenden sechs Saisons lief der Rechtsschütze für San Antonio Rampage, Utica Comets, Wilkes-Barre/Scranton Penguins und Coachella in insgesamt 286 AHL-Partien auf. In diesen Spielen sammelte er 141 Scorerpunkte (24 Treffer, 117 Assists). Nach seiner AHL-Premierensaison wurde der 1,80 Meter große und 82 Kilogramm schwere Verteidiger ins AHL All-Rookie Team gewählt. Darüber hinaus war er Teil der so genannten „Black Aces“ beim Stanley-Cup-Gewinn der St. Louis Blues im Jahr 2019. So werden jene Spieler bezeichnet, deren Aufgabe es ist, kurzfristig in den Playoffs einzuspringen, wenn sie unerwartet doch gebraucht werden sollten. In der Saison 2020/21 absolvierte der 28-Jährige dann für St. Louis eine weitere NHL-Partie in den Stanley-Cup-Playoffs. Die Eisbären werden Mitch Reinkes erste Station in Europa sein.

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer sagt: „Wir haben uns mit der Verpflichtung eines weiteren Verteidigers bewusst Zeit gelassen und nichts überstürzt. Mitch ist ein moderner Defensivspieler im besten Eishockeyalter. Er wird als Rechtsschütze eine wichtige Rolle innerhalb unserer Verteidigung einnehmen. Mitch kann den Puck gut verteilen, offensive Akzente setzen und das Spiel gut lesen. Daher freuen wir uns, ihn künftig im Eisbären-Trikot zu sehen.“

„Ich freue mich, Teil der Eisbären Berlin zu werden und künftig vor den großartigen Berliner Fans aufzulaufen. Ich möchte dem Team helfen, weiterhin erfolgreich zu sein“, erklärt Mitch Reinke.

Mit dieser Verpflichtung haben die Berliner zum aktuellen Zeitpunkt neun Ausländerlizenzen vergeben. Von insgesamt elf Lizenzinhabern dürfen pro Spiel neun zeitgleich auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt und somit bei PENNY-DEL-Pflichtspielen eingesetzt werden.

Der aktuelle Eisbären-Kader für die Saison 2024/25:

Tor: Jonas Stettmer, Jake Hildebrand

Abwehr: Mitch Reinke, Kai Wissmann, Marco Nowak, Eric Mik, Rio Kaiser, Jonas Müller, Korbinian Geibel, Olivier Galipeau

Sturm: Ty Ronning, Lean Bergmann, Manuel Wiederer, Tobias Eder, Blaine Byron, Yannick Veilleux, Eric Hördler, Michael Bartuli, Zach Boychuk, Marcel Noebels, Leo Pföderl, Liam Kirk, Frederik Tiffels, Gabriel Fontaine