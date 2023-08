BestÃ¤ndigkeit auch im Team hinter dem Team bei den Starbulls Rosenheim

Artikel anhören Rosenheim. (PM Starbulls) Beständigkeit gibt es bei den Starbulls auch im Team hinter dem Team: Als langjähriger Vorsitzender des Wirtschaftsbeirats des Starbulls...

Rosenheim. (PM Starbulls) Beständigkeit gibt es bei den Starbulls auch im Team hinter dem Team: Als langjähriger Vorsitzender des Wirtschaftsbeirats des Starbulls Rosenheim e.V. wurde Rosenheims zweiter Bürgermeister Daniel Artmann erneut in seinem Amt bei den Bullen für weitere zwei Jahre bestätigt.

Oftmals werden die Starbulls Rosenheim nur durch die erste Mannschaft um Trainer Jari Pasanen und den Nachwuchs und die Mitarbeiter der Geschäftsstelle wahrgenommen. Wie auch andere Vereine, wird der Starbulls Rosenheim e.V. von vielen ehrenamtlichen Unterstützern getragen.

Satzungsgemäß besteht der Starbulls Rosenheim aus drei Vorständen und zwei Rechnungsprüfern, welche jeweils von der Mitgliederversammlung gewählt werden. Hinzukommen eine erweiterte Vorstandschaft, welche Qua-Amt benannt wird und einem Wirtschaftsbeirat, welcher von der Vorstandschaft berufen wird.

Als erster an unserer Idee geglaubt

Der Wirtschaftsbeirat unterstützt die Vereinsleitung insbesondere im Rahmen strategischer Entscheidungen rund um die Vereinsentwicklung. Als Vorsitzender des Wirtschaftsbeirates wurde nun Rosenheims zweiter Bürgermeister Daniel Artmann erneut im Amt bestätigt, das er bereits zuvor über vier Jahre innehatte.

Hierzu äußert sich Vereinsvorstand Thaller wie folgt: „Es freut uns sehr, dass Daniel Artmann dieses Amt erneut für weitere zwei Jahre bekleiden wird. Daniel Artmann war einer der ersten, die bereits 2016 an unsere Entwicklungsidee geglaubt und aktiv daran mitgearbeitet haben. Dementsprechend war er für den Verein ein wichtiger Ratgeber in vielen Entscheidungen rund um die Vereinsentwicklung und die Stadionsanierung. Mit der Bestätigung im Amt des Vorsitzenden des Wirtschaftsbeirats ist dies ein weiteres Bekenntnis für die Beständigkeit der Arbeit rund um den gesamten Eissport in Rosenheim.“

Der Dank gilt allen Beteiligten

„Was hier rund um das Rosenheimer Eishockey in den letzten Jahren bewegt wurde, ist phänomenal. Es ist eine unglaubliche Teamleistung. Schon als Kind war ich mit meinem Opa im Eisstadion und so ist es für mich eine Ehre den Verein auch weiterhin auf seinem Weg zu begleiten“, so der im Amt bestätigte Vorsitzende des Wirtschaftsbeirates Daniel Artmann.

Unterstützt wird Artmann im Wirtschaftsbeirat durch Rechtsanwalt Florian Hitzelberger und Starbulls-Partner Kamilo Kolarz, welche beide den Verein ebenfalls seit vielen Jahren mit Rat und Tat zur Seite stehen.

„Ein solches Gremium und vor allem solch engagierte Personen sind für uns in der Vereinsleitung von großer Bedeutung. So können wir mögliche Entscheidungen reflektieren und auch andere Meinungsbilder einholen. Nur so ist auch eine ständige Fortentwicklung des Vereins möglich.“, so Thaller abschließend.

Verkaufsstart Einzeltickets für die Hauptrunde

Am vergangenen Sonntag hatten die Starbulls Rosenheim ihr erstes Vorbereitungsspiel für die anstehende DEL2-Saison, welche am 15. September beginnt. Ab 01. September, 10.00 Uhr startet der Verkauf der Einzeltickets für die Hauptrunde.

Die Euphorie rund um die Starbulls Rosenheim ist seit dem Aufstieg in die DEL2 weiterhin ungebrochen. Mit über 1.600 verkauften Dauerkarten kann nicht nur ein mit Abstand neuer Vereinsrekord in der noch jungen Geschichte des Starbulls Rosenheim e.V. erzielt werden, sondern man muss sogar bis in die Saison 1989/90 zurückblicken, als solch ein Wert in Rosenheim erreicht werden konnte.

Neben den Dauerkartenverkauf ist es daher nun an der Zeit in den Verkauf der Tagestickets für die anstehende DEL2-Hauptrunde überzugehen. Die Grün-Weißen werden am 01. September um 10.00 Uhr ihren Ticketshop (starbulls.de/tickets) freischalten und erwarten dabei eine Fortsetzung der Euphorie rund um den Wiederaufstieg in die DEL2.

Zweimal ausverkauft zum Saisonstart?

„Man merkt in Rosenheim, dass die Saison kurz bevorsteht und die Vorfreude auf die DEL2 steigt. Mit den Heimspielen gegen Kassel, Landshut und Krefeld erwartet die Fans gleich zu Saisonbeginn ein hochkarätiges Programm im ROFA-Stadion. Wenn wir die Euphorie nur ansatzweise mitnehmen können, erwarten wir gegen Kassel ein ausverkauftes Haus und gegen Landshut ist schon historisch betrachtet die Hütte immer voll.“, so Geschäftsführer Daniel Bucheli.

Auch gegen die hochkarätig besetzten Krefeld Pinguine mit Spielern wie den Olympia-Silberhelden Christian Erhoff erwarten die Verantwortlichen der Grün-Weißen eine Zuschauerzahl jenseits der 4.000 und so ergänzt Bucheli: „Insbesondere für die ersten Spiele der neuen Saison raten wir an schnell zu sein und sich die Tickets zu sichern.“

Empfehlung: Sitzplatzdauerkarten bis 31. August kaufen

Besonders knapp ist die Situation rund um die verfügbaren Sitzplätze im ROFA-Stadion. Durch die bisherigen Dauerkarten-Verkäufe sind bereits jetzt 92% der Sitzplatz-Kapazität ausgelastet. „Sobald der Tageskarten-Verkauf beginnt und einzelne Spiele auf den Sitzplätzen ausgebucht sind, können wir keine Dauerkarten mehr einbuchen. Daher empfehlen wir Sitzplatzdauerkarten bis zum 31. August zu kaufen.“, so Bucheli abschließend.

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle

Mit Start der Vorbereitungsspiele gelten ab sofort folgende Öffnungszeiten der Geschäftsstelle:

• Dienstags: 9-12 Uhr und 14-17 Uhr

• Mittwochs: 14-17 Uhr

• Donnerstags: 9-12 Uhr und 14-19 Uhr

• An den Heimspieltagen immer zwei Stunden vor Spielbeginn

An Auswärtsspieltagen bleibt die Geschäftsstelle geschlossen.

