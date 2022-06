„Bessere Infrastruktur wird die Arbeit der GeschÃ¤ftsstelle optimieren und modernisieren“ – DEG-GeschÃ¤ftsstelle zieht zur TheodorstraÃŸe

Düsseldorf. (PM DEG) Nicht nur der Kader der Düsseldorfer EG befindet sich im Wandel, auch im Hintergrund steht eine große Veränderung an. Die Geschäftsstelle...

Die Geschäftsstelle der DEG Eishockey GmbH wird ab Juli 2022 ein neues Zuhause haben. Die Profi-Abteilung der DEG zieht von der Brehmstraße 27a, die über viele Jahrzehnte die Heimat der Rot-Gelben war, an die Theodorstraße 180. Die Nachwuchsabteilungen des DEG Eishockey e.V. bleiben an der Brehmstraße.

Geschäftsführer Harald Wirtz: „Der Umzug von der Brehm- an die Theodorstraße ist ein weiterer wichtiger Schritt für die Entwicklung der DEG. Die dortige, deutlich bessere Infrastruktur wird die Arbeit der Geschäftsstelle optimieren und modernisieren. Außerdem rücken wir auf diese Weise näher an unsere sportliche Heimat, den PSD BANK DOME heran. Wir blicken mit Freude in die Zukunft!“.

Die bisherige DEG-Geschäftsstelle wird letztmals am Freitag, 24. Juni, besetzt sein. In der folgenden Woche findet der offizielle Umzug statt, weswegen das Büro der DEG ab Montag, 27. Juni, für eine Woche geschlossen ist. Ab Montag, 4. Juli, ist die Düsseldorfer EG dann an ihrer neuen Adresse „Theodorstraße 180“ zu erreichen.

Für die Fans ändert sich im Ablauf nicht viel. Tickets für DEG-Spiele können weiter an allen bekannten Vorverkaufsstellen, dem Fanshop am PSD BANK DOME sowie unter www.degtickets.de erworben werden.

Der zukünftige Standort der DEG Eishockey GmbH