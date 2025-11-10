Besondere Ehre für Erich Kühnhackl: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder verleiht ihm den bayerischen Verdienstorden

Landshut. (MK) Nach dem Sieg gegen die Slowaken wurde noch ein gut gehütetes Geheimnis gelüftet.

Eishockeylegende Erich Kühnhackl (75) wurde auf dem Eis vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder mit dem bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet.

Söder erklärte in seiner Rede, dass Erich Kühnhackl das deutsche Eishockey geprägt habe, wie kaum ein anderer. Und das auf und neben dem Eis.

Sichtlich angefasst nahm Erich Kühnhackl die Ehrung in Anwesenheit von Sohnemann Tom (Adler Mannheim) und Tochter Kristin entgegen.

Die Ehrung sehen Sie noch einmal im nachfolgenden Video.





