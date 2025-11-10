Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Besondere Ehre für Erich Kühnhackl: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder verleiht ihm den bayerischen Verdienstorden
! +DEBHintergrund / InterviewsStories

Besondere Ehre für Erich Kühnhackl: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder verleiht ihm den bayerischen Verdienstorden

10. November 20251 Mins read111
Share
Markus Söder verleiht Erich Kühnhackl den Bayrischen Verdienstorden nach dem Spiel zwischen Team Deutschland und Team Slowakei am 09.11.2025 in Landshut, - © City-Press
Share

Landshut. (MK) Nach dem Sieg gegen die Slowaken wurde noch ein gut gehütetes Geheimnis gelüftet.

Eishockeylegende Erich Kühnhackl (75) wurde auf dem Eis vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder mit dem bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet.

Söder erklärte in seiner Rede, dass Erich Kühnhackl das deutsche Eishockey geprägt habe, wie kaum ein anderer. Und das auf und neben dem Eis.

Sichtlich angefasst nahm Erich Kühnhackl die Ehrung in Anwesenheit von Sohnemann Tom (Adler Mannheim) und Tochter Kristin entgegen.

Die Ehrung sehen Sie noch einmal im nachfolgenden Video.


! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

77
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post So will der neue Headcoach Tom Pokel die Löwen wieder auf Kurs bringen - Sportdirektor Jan Barta äußert sich zum Thema Nachverpflichtungen

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
EHC Red Bull MünchenHintergrund / InterviewsStories

UNESCO-Architekturpreis: Münchner SAP Garden zählt zu den schönsten Sportstätten der Welt

München. (PM Red Bulls) Große Ehre für den SAP Garden: Die multifunktionale...

By10. November 2025
! +Hintergrund / InterviewsLöwen Frankfurt

So will der neue Headcoach Tom Pokel die Löwen wieder auf Kurs bringen – Sportdirektor Jan Barta äußert sich zum Thema Nachverpflichtungen

Frankfurt. (MK) Er ist wieder da. Ziemlich genau neun Monate nach dem...

By10. November 2025
! +DEB-TeamDeutschland Cup

DEB-Team bezwingt die Slowakei und holt den Deutschland-Cup – Franzreb mit Shutout

Landshut. (MR) Um den diesjährigen Deutschland-Cup zu holen, müsste das DEB-Team heute...

By9. November 2025
! +Allgemein InternationalDeutschland CupÖsterreich / ÖEHV

Tag der Entscheidungen beim Deutschland-Cup der Männer

Landshut. (MR) Im letzten Spiel trafen am Mittag die bisher sieglosen Letten...

By9. November 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten