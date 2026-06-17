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Berufliche Perspektive im Fokus: Elias Rott und Michael Reich verlassen die Passau Black Hawks

17. Juni 20261 Mins read11
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Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks gehen ohne Elias Rott und Michael Reich in die kommende Saison.

Beide Spieler hatten die Verantwortlichen bereits während der vergangenen Spielzeit in offenen Gesprächen darüber informiert, ihren Fokus künftig vollständig auf ihren beruflichen Werdegang legen zu wollen.
Zum Ende der Hauptrunde 2025/26 wurden Rott und Reich im gebührenden Rahmen verabschiedet.

Elias Rott wurde in der Nachwuchsschmiede des EV Landshut ausgebildet und trug seit 2020 das Trikot der Passau Black Hawks. Mit seiner kämpferischen Einstellung und seiner „Wir geben niemals auf“-Mentalität spielte er sich schnell in die Herzen der Black-Hawks-Fans. Insgesamt absolvierte Rott 260 Spiele für die Dreiflüssestädter und verbuchte dabei 52 Scorerpunkte.

Auch Verteidiger Michael Reich blickt auf eine enge Verbindung zu den Passau Black Hawks zurück. Der gebürtige Passauer wurde im Nachwuchs der Black Hawks sowie beim EV Landshut ausgebildet. 2021 kehrte Reich zunächst per Förderlizenz erstmals nach Passau zurück. In den folgenden Jahren etablierte er sich im DEL2-Kader des EV Landshut, ehe zur Saison 2025/26 der Wechsel zurück zu den Passau Black Hawks folgte.

„Für den Verein sind das natürlich zwei schmerzhafte Abgänge. Elias und Michael sind Spieler aus der Region, die sich voll mit den Passau Black Hawks identifiziert haben und uns auch sportlich weiterhin geholfen hätten. Solche Situationen wünscht sich das Sportlerherz natürlich nicht. Wir wünschen beiden für ihre private und berufliche Zukunft alles erdenklich Gute und viel Erfolg. Der Kontakt wird sicher bestehen bleiben – und oft sieht man sich im Leben nicht nur einmal. Spätestens zur kalten Jahreszeit könnte ich mir durchaus vorstellen, wird es beide eventuell doch in den viel zitierten Fingern jucken.“, erklärt Tom Horschel, sportlicher Leiter der Passau Black Hawks. -czo

Kader der Passau Black Hawks

Torhüter: Marco Eisenhut
Verteidigung: Tom Horschel, Alexander Biberger
Angriff: Andrew Schembri, Sascha Maul

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