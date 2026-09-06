Bernhard Keil wird hauptamtlicher Trainer im Start-Bereich

Herford. Die Young Dragons, der Nachwuchsbereich des Herforder Eishockey Vereins (HEV), setzen ihren Weg der kontinuierlichen Weiterentwicklung konsequent fort und verstärken ihr Trainerteam: Bernhard Keil wird neuer hauptamtlicher Trainer im Start-Bereich.

Mit dem 34-jährigen A-Lizenzinhaber gewinnt der Nachwuchsbereich einen Trainer, der sportliche Erfahrung auf höchstem Niveau mit fundierter Erfahrung in der Nachwuchsausbildung verbindet. Keil war selbst deutscher Nachwuchs-Nationalspieler, absolvierte zwei A-Länderspiele und blickt auf insgesamt 176 Einsätze in der DEL zurück. Seine eigene Nachwuchszeit krönte er als dreimaliger DNL-Meister mit den Jungadlern Mannheim. Nach seiner verletzungsbedingt beendeten aktiven Laufbahn wechselte Keil zunehmend auf die Trainerseite und sammelte dort insbesondere durch seine Arbeit im Nachwuchs wertvolle Erfahrungen in der ganzheitlichen Entwicklung junger Spieler.

Zuletzt war der Amberger bei den Moskitos beziehungsweise Eagles Essen im Nachwuchsbereich tätig. Nach der im Juli vollzogenen Auflösung der Zusammenarbeit mit dem bisherigen START-Bereich-Trainer zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt und der gleichzeitigen Insolvenz in Essen ergab sich für die Young Dragons kurzfristig die Chance, einen Trainer dieser Qualität für den eigenen Nachwuchs zu gewinnen.

„Wir haben sehr intensiv gesucht, viele Gespräche geführt und uns sehr bewusst für Bernhard entschieden. Wir wollten für den Start-Bereich nicht einfach irgendeine Lösung finden, sondern einen Trainer, der unsere Vorstellungen von moderner Nachwuchsausbildung mitträgt und gleichzeitig die notwendige Erfahrung und Qualität im Umgang mit jungen Menschen mitbringt“, erklärt Milan Beversdorff, stellvertretender Vorsitzender und Vorstand Nachwuchs des Herforder Eishockey Vereins.

Für Beversdorff ist die Verpflichtung dabei weit mehr als die Besetzung einer Trainerstelle. Sie ist Teil des eingeschlagenen Weges, die Nachwuchsarbeit in Herford Schritt für Schritt weiterzuentwickeln.

„Neben unserem bestehenden, elfköpfigen Trainerteam rund um unseren Headcoach Nachwuchs Miha Zbontar und nach der Verpflichtung des lizenzierten Torwarttrainers Brett Jaeger ist die Gewinnung von Bernhard Keil ein weiterer wichtiger Schritt, um unsere Ausbildungsqualität kontinuierlich zu erhöhen. Unser Anspruch ist es, uns mittelfristig unter den Top 6 der lizenzierten Nachwuchsleistungszentren in NRW und dauerhaft unter den Top 30 in Deutschland zu etablieren. Diesen Weg wollen wir konsequent weitergehen – trotz der nach wie vor fehlenden Infrastruktur einer zweiten Eisfläche und der damit verbundenen Einschränkungen bei den verfügbaren Eiszeiten.“

Gerade der START-Bereich von der Laufschule bis zur U11 nimmt dabei eine besondere Bedeutung ein. Hier werden die ersten Grundlagen gelegt, hier entsteht die Begeisterung für den Eishockeysport und hier beginnt für viele Kinder der Weg, der sie über die verschiedenen Altersklassen hinweg zu den nächsten Entwicklungsschritten führen soll.

„Wir wollen Kindern nicht nur das Eishockeyspielen beibringen. Wir wollen sie für unseren Sport begeistern, ihnen Freude an Bewegung und am gemeinsamen Spielen vermitteln und gleichzeitig die technischen und koordinativen Grundlagen schaffen, auf denen die weitere Ausbildung aufbauen kann. Dafür braucht es gute Trainer und klare Strukturen. Da wir davon überzeugt sind, dass gute Trainer gute Spieler und Menschen formen“, so Beversdorff.

Auch Miha Zbontar kennt Bernhard Keil bereits aus dem gemeinsamen Head-of-Coaches-Lehrgang. Die fachliche Verbindung zwischen beiden Trainern soll künftig ebenfalls dazu beitragen, die Ausbildungsphilosophie der YOUNG DRAGONS über die einzelnen Altersstufen hinweg noch enger miteinander zu verzahnen.

Mit Bernhard Keil kommt dabei nicht nur ein Trainer mit A-Lizenz nach Herford, sondern auch ein ehemaliger Spieler, der selbst den Weg durch den Nachwuchs eines kleineren Standortes bis in den Profibereich gegangen ist. Seine Erfahrungen aus der eigenen Entwicklung können insbesondere für die jüngsten Spieler und deren langfristige Ausbildung wertvoll sein.

Die Young Dragons arbeiten somit weiter daran, ihre Vision für Hockeytown Herford zu erfüllen. Dabei haben sie sich zum Ziel gesetzt, sich mittelfristig unter den Top 6 der lizenzierten Nachwuchsleistungszentren in Nordrhein-Westfalen und langfristig unter den Top 30 in Deutschland zu etablieren. Der Anspruch bleibt dabei klar: Kinder und Jugendliche in Herford bestmöglich auszubilden, Talente zu entwickeln und langfristige Perspektiven im Eishockey zu schaffen – und gleichzeitig wichtige Werte für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft zu vermitteln.

Willkommen in Hockeytown Herford, Bernhard! We play together. we win together. we lose together. We stay TOGETHER!

522 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht