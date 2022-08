Bern gewinnt den Berner Cup

Bern. (PM SCB) Nach einem intensiven und torreichen Spiel gewinnt der SC Bern zum vierten Mal in Folge den Berner Cup. Das Team von...

Bern. (PM SCB) Nach einem intensiven und torreichen Spiel gewinnt der SC Bern zum vierten Mal in Folge den Berner Cup. Das Team von Johan Lundskog bezwang den Kantonsrivalen Biel im Final 6:4.

Wie erwartet schenkten sich beide Teams nichts, selbst wenn es sich «nur» um ein Vorbereitungsspiel handelte. Die Seeländer gingen in der 7. Minute durch Jere Sallinen in Führung, doch Bern reagierte noch im ersten Drittel und lag dank Treffern von Simon Moser und Colton Sceviour zur Pause 2:1 in Führung. Fortan gaben die Mutzen den Vorsprung nicht mehr preis. Das spielentscheidende Tor gelang Center Benjamin Baumgartner in der 55. Minute. Der SCB bleibt damit auch nach sechs Vorbereitungsspielen unbezwungen.

Das nächste Testpartie trägt der SCB am 3. September (Samstag) anlässlich des Kick-Off-Events aus. Spielbeginn gegen den Lausanne HC ist um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Biel – Bern 4:6 (1:2, 1:1, 2:3)

Schoren – 1109 Zuschauer – SR Lemelin, Ruprecht; Burgy, Duc.

Tore: 7. Salinen (Olofsson, Rajala) 1:0. 16. Moser (Lindberg, Loeffel) 1:1. 20. Sceviour (Untersander) 1:2. 33. Moser (Bader) 1:3. 34. Brunner (Haas) 2:3. 49. Loeffel 2:4. 54. Sallinen (Yakovenko/Ausschluss Gélinas) 3:4. 55. Baumgartner (Scherwey, DiDomenico) 3:5. 56. Hofer (Tanner, Reinhard) 4:5. 60. (59:54) DiDomenico (Bärtschi/ins leere Tor) 4:6.

Strafen: je 4-mal 2 Minuten.

Bern: Wüthrich; Zgraggen, Untersander; C. Gerber, Goloubef; Gélinas, Loeffel; B. Gerber; Bärtschi, Kahun, DiDomenico; Moser, Lindberg, Vermin; Scherwey, Baumgartner, Sceviour; Ritzmann, Fahrni, Bader; Näf.

Bemerkungen: Bern ohne Lehmann, M. Henauer (verletzt), Pinana (überzählig), A. Henauer, Dähler, Ryser, Fuss (ausgeliehen).