Bern: Ehrung Philippe Furrer und Legendenspiel

Bern. (PM SCB) Am 3. März 2024 erwartet die SCB-Fans ein spezieller und spektakulärer Sonntag: Rund um die Ehrung von Philippe Furrer findet in der PostFinance Arena ein Legendenspiel statt.

Die SCB-Geschichte ist geprägt von vielen Gesichtern und Persönlichkeiten. Einige davon werden sich am 3. März 2024 in der PostFinance Arena versammeln, wenn rund um die Ehrung von Philippe Furrer ein Legendenspiel durchgeführt wird. Aus dem Ausland werden Patrik Juhlin und Travis Roche anreisen. Dazu kommen mehrfache SCB-Meisterspieler wie René Kiener, Peter Stammbach, Martin Rauch, Roberto Triulzi, Martin Steinegger, Marco Bührer, Ivo Rüthemann, Thomas Rüfenacht und Beat Gerber. Ebenso kehren die Meistertrainer Kent Ruhnke (2004), Larry Huras (2010) und Antti Törmänen (2013) in die PostFinance Arena zurück – unter allen drei war Furrer ein Teil des Meisterteams. «Ich blicke diesem Event mit viel Stolz und grosser Vorfreude entgegen», sagt Philippe Furrer. «Der SCB hat mich ausgebildet und mir jegliches Rüstzeug mit auf den Weg gegeben, um im Sport und später in der Privatwirtschaft erfolgreich zu sein. Ich bin seit meiner Kindheit eng mit dem SCB verbunden und der Organisation sehr dankbar. Nun schliesst sich der Kreis. Ich freue mich auf einen Abschluss mit einzigartigen Leuten und einzigartiger Stimmung.»

Der 38-jährige Berner hat seine Karriere beim SCB auf Bambini-Stufe begonnen und den ganzen Nachwuchs durchlaufen. Anschliessend spielte er 14 Jahre lang (2001 bis 2015) für die erste Mannschaft und holte mit dem SCB drei Meistertitel. Am 3. März wird er offiziell in den Zirkel der «SCB-Legenden» aufgenommen – zurückgezogene Nummer 29 inklusive. Als 15. Spieler in der Clubgeschichte wird Furrer diese Ehre zuteil.

Dass Furrer nicht wie frühere SCB-Legenden im Rahmen eines Meisterschaftsheimspiels geehrt wird, hat einen Grund. 2015 entschied sich der Verteidiger nach über zwei Jahrzehnten SCB für eine Luftveränderung. Die letzten sieben Saisons seiner Aktivzeit bestritt er für andere Clubs. Währenddessen hatte der SC Bern die Vorgaben für die Aufnahme in den Kreis der «Retired Numbers» angepasst und das Kriterium «Karriereende beim SCB» als zwingend eingestuft. «Philippe Furrers Abgang hat unser Bewusstsein geschärft, dass der Punkt ‹Karriereende beim SCB› künftig ein Must-Kriterium sein muss», sagt Chief Sponsoring Officer Rolf Bachmann.

Weil Philippe Furrer die zum Zeitpunkt seines Abgangs geltenden Kriterien erfüllt hatte, und weil er für den Club grosse Verdienste hat, hat sich die Geschäftsleitung entschieden, den 38-Jährigen in den exklusiven Kreis aufzunehmen. «Philippe hat den Grossteil seiner Eishockeyzeit in Bern verbracht, war im Nachwuchs stark präsent und hat verschiedene Meisterjahrgänge geprägt. Er verdient diese Auszeichnung», sagt Bachmann. «Wir sind glücklich, können wir bei dieser Gelegenheit weitere verdienstvolle Protagonisten aus unserer Geschichte begrüssen und den Fans etwas Spezielles bieten.»

Nach der Partie erhalten die Fans Gelegenheit, sich mit den Legenden auszutauschen und Autogramme/Selfies zu holen.

Das Programm

13.30 Uhr Teampräsentation und Ehrung Philippe Furrer

ca. 14 Uhr Beginn Legendenspiel (2x 20 Minuten)

ab 16 Uhr Get-together mit Fans und Spielern/Trainern

Anwesende Spieler/Trainer

Marco Bührer, Beat Gerber, Rikard Franzén, Philippe Furrer, Thomas Furrer, Renzo Holzer, Larry Huras, Patrik Juhlin, René Kiener, Trevor Meier, Raeto Raffainer, Flurin Randegger, Martin Rauch, Travis Roche, Kent Ruhnke, Thomas Rüfenacht, Ivo Rüthemann, Philipp Rytz, Rolf Schrepfer, Peter Stammbach, Martin Steinegger, Mark Streit, Antti Törmänen, Renato Tosio, Roberto Triulzi, Stefan Tschannen, Thomas Wellinger und weitere.

Tickets

Der Eintritt in die PostFinance Arena beträgt 10 CHF für Erwachsene. Kinder & Jugendliche bis und mit 16 Jahren haben freien Eintritt.

Tickets für den Event können an folgenden SCB-Heimspielen jeweils an der Kasse 9 neben dem Caledonia gekauft werden:

Samstag, 17. Februar: SCB – Ambri-Piotta

Samstag, 24. Februar: SCB – Servette

Samstag, 2. März: SCB – Lausanne

Ebenso werden Tickets am Event-Tag (3. März) vor Ort beim Infopoint erhältlich sein.

Im Zeichen des Nachwuchs

Wird ein Überschuss erzielt, fliesst dieser zu SCB Future und in die Stiftung Hockeytraum. «Sport vereint und bringt unvergessliche Emotionen. Diese Werte gilt es den Kindern zu vermitteln», sagt Philippe Furrer.