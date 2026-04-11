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Berlins Wiederholungstäter Veilleux nach Foul an Kölns Tyrväinen gesperrt!

Berlins Angreifer verpasst Halbfinale 3 und 4

11. April 20261 Mins read334
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Yannick Veilleux von den Eisbären Berlin beschwert sich während des Spiels zwischen den Kölner Haien und den Eisbären Berlin - © Moritz Eden / City-Press
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Neuss. (DEL) Yannick Veilleux von den Eisbären Berlin wurde vom Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) wegen eines Verstoßes gegen Regel 59 (Check mit dem Stock) in der Begegnung gegen die Kölner Haie am 10.04.2026 für zwei Spiele gesperrt. Zudem erhält der Spieler eine Geldstrafe.

Faktoren

– Die Aktion erfolgte in gefährlicher Nähe zur Bande
– Der Spieler Yannick Veilleux führte die Aktion sorglos und ohne anderen Zweck aus
– Der gegnerische Spieler war ahnungslos
– Der Spieler Yannick Veilleux nahm durch seine Aktion eine Verletzung des Gegners in Kauf
– Der Spieler Yannick Veilleux wurde am 07.12.2024 (Kneeing), 05.01.2025 (Boarding), sowie am
– 20.09.2025 (Behinderung) vom Disziplinarausschuss gesperrt und gilt somit als Wiederholungstäter

Die Szene im Video


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