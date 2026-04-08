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Berlins Tor-Debütant Moritz Kretzschmar: „Auch am Freitag in Köln müssen wir unser Spiel durchziehen“ – Eisbären starten erfolgreich ins Halbfinale

8. April 20262 Mins read52
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(L-R) Liam Kirk, Leonhard Pföderl und Marcel Noebels von den Eisbären Berlin feiern das Tor zum 5:2 - © Marco Leipold / City-Press
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Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin sind mit einem Sieg ins Playoff-Halbfinale gestartet.

Die Berliner bezwangen die Kölner Haie am Mittwochabend in der Uber Arena mit 6:3. Die Eisbären führen somit in der Best-of-Seven-Serie um den Einzug ins Finale mit 1:0.

Der Hauptstadtclub erwischte einen guten Start und ging durch Adam Smith (5./4-4) in Führung. Diesen Vorsprung konnte Moritz Kretzschmar (7.) wenig später mit seinem ersten Treffer in der PENNY DEL weiter ausbauen. Danach nutzten die Kölner jedoch ihr erstes Powerplay und Valtteri Kemiläinen (9./PP1) sorgte in Überzahl für den Anschluss. Es blieb dann ein hochklassiges Duell, in dem es hin und her ging. Es blieb jedoch zunächst bei der 2:1-Führung Berlins.

Im Mitteldrittel waren die Haie dann erst einmal das bessere Team. Dann erhöhten jedoch die Eisbären per Doppelschlag innerhalb von 66 Sekunden auf 4:1. Marcel Noebels (24.) und Jonas Müller (25.) waren für die Hauptstädter erfolgreich. Köln steckte aber nicht auf und konnte in Unterzahl durch Patrick Russell (34./SH1) verkürzen. Kretzschmar (36.) stellte jedoch mit seinem zweiten Treffer des Abends den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her.

Im Schlussabschnitt ließen die Eisbären wenig zu. Köln setzte früh alles auf eine Karte und nahm den Torhüter für einen zusätzlichen Feldspieler vom Eis. So konnte Les Lancaster (58./EN) den sechsten Berliner Treffer des Abends erzielen. Kölns Gregor MacLeod (59.) gelang dann noch ein weiteres Tor für die Gäste. Es blieb aber schlussendlich beim 6:3-Heimsieg der Eisbären.

Partie zwei dieser Halbfinalserie findet am Freitag, den 10. April um 19:30 Uhr in Köln statt.

Moritz Kretzschmar von den Eisbären Berlin feiert das Tor zum 2:0 – © Marco Leipold / City-Press

Serge Aubin (Cheftrainer Eisbären Berlin): „In den ersten zehn Spielminuten waren wir sehr gut. Wir waren bereit, konnten einige offensive Momente kreieren und uns eine Zwei-Tore-Führung erspielen. In der zweiten Hälfte des Startdrittels haben wir dann etwas nachgelassen. Im Mittelabschnitt haben wir zu den richtigen Zeitpunkten unsere Treffer erzielt und dann clever gespielt. Wir werden die Partie nun analysieren. Wir werden schauen, in welchen Bereichen wir uns noch verbessern können und uns auf Freitag vorbereiten.“

Moritz Kretzschmar (Verteidiger Eisbären Berlin): „Wir hatten einen guten Start. Wir haben unser Spiel einfach gehalten und unser System durchgezogen. Wenn uns das gelingt, sind wir schwer zu bespielen. Das ist uns heute gut gelungen. Ich freue mich über meine ersten beiden DEL-Treffer. An diesen Moment werde ich mich immer erinnern. Der Teamerfolg steht aber im Vordergrund. Das war lediglich nur einer von vier nötigen Siegen. Auch am Freitag in Köln müssen wir unser Spiel durchziehen.“

Endergebnis
Eisbären Berlin – Kölner Haie 6:3 (2:1, 3:1, 1:1)
Aufstellungen
Eisbären Berlin: Stettmer (Hildebrand; Neiße) – J. Müller, Wissmann (C); Mik, Niemeläinen; Kretzschmar, Smith; Nieleck – Tiffels (A), Pföderl, Ronning; Noebels, Eder, Kirk; Veilleux (A), Vikingstad, Bergmann; Hördler, Wiederer, Lancaster – Trainer: Serge Aubin
Kölner Haie: Juvonen (ab 41. Spielminute: Brückmann; Ancicka) – Austin, Kaski; Vittasmäki, Kemiläinen; Sennhenn, M. Müller; Glötzl – Kero, MacLeod, Russell; Storm, Aubry, Bokk; Kammerer, Tyrväinen, Niedenz; Tuomie, van Calster, Uher – Trainer: Kari Jalonen

Tore
1:0 – 04:14 – Smith (Tiffels, J. Müller) – 4-4
2:0 – 06:20 – Kretzschmar (Smith, Tiffels) – EQ
2:1 – 08:52 – Kemiläinen (Aubry, MacLeod) – PP1
3:1 – 23:42 – Noebels (Eder, Kirk) – EQ
4:1 – 24:48 – J. Müller (Tiffels, Ronning) – EQ
4:2 – 33:30 – Russell (Tyrväinen, Russell) – SH1
5:2 – 35:22 – Kretzschmar (Kirk) – EQ
6:2 – 57:22 – Lancaster (Kirk, Smith) – EN
6:3 – 58:07 – MacLeod (van Calster, Austin) – EQ

Strafen Eisbären Berlin: 10 (4, 4, 2) Minuten – Kölner Haie: 6 (4, 2, 0) Minuten
Schiedsrichter Sean MacFarlane, Jackson Kozari (Maksim Cepik, Tobias Schwenk)
Zuschauer 13.822

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