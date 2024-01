Berlins Tobi Eder: „Im letzten Drittel haben wir so gespielt, wie wir es wollten“ – EisbÃ¤ren gewinnen AuswÃ¤rtsspiel in NÃ¼rnberg

Die Eisbären Berlin konnten ihr heutiges Auswärtsspiel in Nürnberg mit 4:1 gewinnen. Hierdurch konnte der Hauptstadtclub sich erneut die Tabellenführung in der PENNY DEL...

Hierdurch konnte der Hauptstadtclub sich erneut die Tabellenführung in der PENNY DEL sichern.

Die Berliner bauten von Beginn an Druck auf das gegnerische Tor auf, konnten jedoch auch ein eigenes Überzahlspiel nicht nutzen. Auch die Nürnberger konnten ihr erstes Powerplay nicht nutzen, trafen jedoch durch Danjo Leonhardt (9./EQ) nur wenige Sekunden nachdem die Eisbären wieder vollzählig waren. Im weiteren Verlauf des ersten Drittels gerieten die Hauptstädter unter Beschuss, Jake Hildebrand hielt sein Team jedoch durch einige starke Saves im Spiel. Im zweiten Drittel konnte Tobias Eder (35./EQ) das Spiel dann allerding ausgleichen, woraufhin die Eisbären zu ihrer Stärke aus der Anfangsphase des Spiels zurückfanden. Mit diesem Schwung starteten die Berliner auch direkt in den letzten Spielabschnitt und so brachte Leo Pföderl den Hauptstadtclub zum ersten Mal an diesem Nachmittag in Führung (41./EQ). Anschließend war es ebenfalls Leo Pföderl (53./EQ), der die Führung der Gäste auf 3:1 ausbaute. Den 4:1-Auswärtssieg machte dann Tobias Eder (59./EN) abschließend mit seinem Treffer ins leere Nürnberger Tor perfekt.

Ihr nächstes Spiel bestreiten die Eisbären bereits am Dienstag, 30. Januar um 19:30. Dann treten die Berliner auswärts bei der Düsseldorfer EG an.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Nürnberg hat es uns heute von Anfang an sehr schwer gemacht. Wir sind zunächst in Rückstand geraten. Doch letzten Endes konnten wir das Spiel noch für unsere Fans drehen. Es war großartig für uns, dass heute so viele Fans aus Berlin mitgereist sind.“

Tobias Eder (Stürmer Eisbären Berlin): „Im letzten Drittel haben wir so gespielt, wie wir es wollten. Es freut mich vor allem für Leo (Pföderl), dass er heute so ein starkes Spiel gemacht hat. Ich denke, wir haben heute gezeigt, dass wir uns oben in der Tabelle festsetzen möchten.“

Endergebnis

Nürnberg Ice Tigers – Eisbären Berlin 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Aufstellungen

Nürnberg Ice Tigers: Hungerecker (Treutle) – Shaw, Braun; Byström, Scheid; Weber (C), Karrer; Mass – Kislinger, Maier, Lobach; Schmölz (A), Stoa, Fleischer; Fox (A), Kechter, Gerard; Ribarik, Leonhardt, Barratt – Trainer: Tom Rowe

Eisbären Berlin: Hildebrand (Stettmer) – Müller, Ellis (A); Melchiori, Wissmann (C); Geibel, Mik; Nowak – Tiffels, Wiederer, Bergmann; Noebels (A), Boychuk, Pföderl; Veilleux, Byron, Eder; Bartuli, Heim, Hördler – Trainer: Serge Aubin

Tore

1:0 – 08:17 – Leonhardt (Scheid) – EQ

1:1 – 34:05 – Eder (Byron, Tiffels) – EQ

1:2 – 40:20 – Pföderl (Noebels) – EQ

1:3 – 52:31 – Pföderl (Boychuk) – EQ

1:4 – 58:44 – Eder (Tiffels) – EN

Strafen Nürnberg Ice Tigers: 4 (2, 0, 2) Minuten – Eisbären Berlin: 6 (2, 0, 4) Minuten

Schiedsrichter Lasse Kopitz, Andris Ansons (Maksim Cepik, Tobias Schwenk)

Zuschauer 7.048