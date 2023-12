Berlins SiegtorschÃ¼tze Ty Ronning: „Ich mache aber nur das, was meine Mannschaft von mir braucht“ – EisbÃ¤ren gewinnen Spitzenspiel gegen MÃ¼nchen

Artikel anhören Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben ihre Siegesserie in der PENNY DEL auf vier Erfolge am Stück ausgebaut und die Tabellenführung...

Artikel anhören Artikel anhören

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben ihre Siegesserie in der PENNY DEL auf vier Erfolge am Stück ausgebaut und die Tabellenführung behauptet.

Die Berliner setzten sich am Sonntagnachmittag im Spitzenspiel des 26. Spieltages in der heimischen Mercedes-Benz Arena gegen den EHC Red Bull München mit 2:1 nach Penaltyschießen durch. Für Verteidiger Jonas Müller war diese Partie das 500. Spiel in Deutschlands höchster Spielklasse, alle Spiele bestritt er für den Hauptstadtclub.

Es entwickelte sich von Beginn an eine intensive Partie, es ging jedoch torlos in die erste Pause. Auch im Mitteldrittel blieb die Intensität weiterhin hoch. Ty Ronning (27.) sorgte dann für die Berliner Führung. Im Schlussabschnitt ging es weiter hin und her, München drückte auf den Ausgleich. Dieser gelang dann Yasin Ehliz (57.) kurz vor Spielende, sodass es in die Verlängerung ging. Da in der Overtime kein Treffer fiel, ging es ins Penaltyschießen. In diesem erzielte abermals Ty Ronning (65.) den entscheidenden Treffer für die Eisbären.

Die Eisbären Berlin bestreiten ihr nächstes Ligaspiel am Freitag, den 15. Dezember. Dann ist der Hauptstadtclub zu Gast bei den Iserlohn Roosters. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Es war ein gutes Spiel beider Mannschaften. Wir wussten, dass wir auf ein sehr talentiertes Team treffen. Im Fünf-gegen-Fünf haben wir gut gespielt, vor allem in den ersten beiden Dritteln. Wir konnten dann durch Ty Ronning in Führung gehen. Im Schlussabschnitt wurden wir ein wenig zurückgeworfen, da hätten wir weiterhin druckvoller spielen können. München erspielte sich da einige gute Abschlussmöglichkeiten. Meine Spieler haben sich aber nicht unterkriegen lassen. In der Verlängerung und im Penaltyschießen kann es immer in beide Richtungen gehen. Ty hat dann den entscheidenden Treffer erzielt. Es war eine gute Teamleistung.“

Ty Ronning (Stürmer Eisbären Berlin): „Wir wussten, dass es heute ein enges und hart umkämpftes Spiel werden wird. Wir haben alles gegeben und eine großartige Mannschaftsleistung abgeliefert. Ich freue mich natürlich, dass ich zwei Tore beisteuern konnte. Ich mache aber nur das, was meine Mannschaft von mir braucht. Wir haben eine gute Chemie im Team und die Mannschaft steht bei allem im Vordergrund.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – EHC Red Bull München 2:1 n. P. (0:0, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Hildebrand (Stettmer) – Melchiori, Ellis (A); Müller (C), Finkelstein; Geibel, Nowak; Mik – Noebels (A), Boychuk, Pföderl; Tiffels, T. Eder, Ronning; Veilleux, Cormier, Descheneau; Hördler, Wiederer, Heim – Trainer: Serge Aubin

EHC Red Bull München: Niederberger (Allavena) – MacWilliam, Bittner; Almquist, McKiernan; Abeltshauser, Weber; Fischer – Krämmer, Hager, Kastner; Eisenschmid, A. Eder, Parkes; Ehliz, Smith, Ortega; Varejcka, Heigl, Oswald – Trainer: Toni Söderholm

Tore

1:0 – 26:38 – Ronning (Hördler, Müller) – EQ

1:1 – 56:49 – Ehliz (McKiernan, Ortega) – EQ

2:1 – 65:00 – Ronning – PS

Strafen Eisbären Berlin: 4 (2, 2, 0, 0, 0) Minuten – EHC Red Bull München: 10 (4, 4, 2, 0, 0) Minuten

Schiedsrichter Andris Ansons, Sean MacFarlane (Vincent Brüggemann, Wayne Gerth)

Zuschauer 14.200

Red Bull München holt einen Zähler im Spitzenspiel gegen Berlin

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München hat am 26. Spieltag der PENNY DEL einen Punkt im Spitzenspiel eingefahren.

Das Team von Trainer Toni Söderholm unterlag bei Tabellenführer Eisbären Berlin mit 1:2 (0:0|0:1|1:0|0:0|0:1) nach Penaltyschießen. Vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Mercedes-Benz Arena traf Yasin Ehliz für den deutschen Meister, der sich nach vier Liga-Siegen in Serie erstmals wieder geschlagen geben musste.

Spielverlauf

Beide Teams starteten offensiv und mit viel Tempo ins Topspiel, die ganz großen Chancen fehlten aber zunächst. Münchens Goalie Mathias Niederberger sowie sein Gegenüber Jake Hildebrand wurden nur selten ernsthaft geprüft. Gegen Ende des ersten Abschnitts setzten sich die Eisbären länger im Münchner Drittel fest, die bis dahin größte Gelegenheit hatten allerdings die Red Bulls. Austin Ortega scheiterte in der 18. Minute an Hildebrand, damit endete das intensive Auftaktdrittel 0:0.

Auch die ersten Minuten des Mittelabschnitts blieben torlos, bis Ty Ronning allein auf Niederberger zufuhr und zum 1:0 für die Eisbären verwandelte (27.). Berlin danach mit einem Chancenplus, München setzte auf Konter. Die beste Möglichkeit auf Seiten der Red Bulls hatte Ehliz in der 38. Spielminute. Weil er aber knapp verzog und der deutsche Meister im Anschluss eine Überzahlsituation nicht nutzen konnte, ging es mit einem knappen Rückstand in die zweite Pause.

Im Schlussabschnitt ging es hin und her. Für die Red Bulls vergaben erst Ben Smith (50.) und dann Koni Abeltshauser allein vor Hildebrand (53.). Das Team von Trainer Toni Söderholm erhöhte immer mehr den Druck und drängte auf den Ausgleich – mit Erfolg. In der 57. Spielminute wuchtete Ehliz den Puck per Direktabnahme ins Eisbären-Netz. Es folgte die Verlängerung, in der beide Torhüter sich auszeichnen konnten. Das Penaltyschießen musste die Entscheidung bringen. Dort war es erneut Ronning (65.), der traf und damit Berlin den Zusatzpunkt sicherte.

Yasin Ehliz: „In diesem Topspiel war bis zum Schluss alles drin. Wir waren zu oft auf der Strafbank, das kostete viel Kraft. Insgesamt spielen wir jetzt kompakter, kreieren mehr Chancen und hätten heute mehr Tore schießen können.“

Tore:

1:0 | 26:38 | Ty Ronning

1:1 | 56:49 | Yasin Ehliz

2:1 | 65:00 | Ty Ronning

Zuschauer: 14.200

