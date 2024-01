Berlins Marco Nowak: „Ein bitterer Abend. Wir haben die Punkte hergeschenkt“ – EisbÃ¤ren unterliegen in Wolfsburg

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin müssen sich am 41. Spieltag der PENNY DEL geschlagen geben. Die Berliner verloren am Freitagabend bei den Grizzlys...

Die Berliner verloren am Freitagabend bei den Grizzlys Wolfsburg knapp mit 1:2.

Nach einem verhaltenen Beginn erspielten sich beide Teams Abschlussmöglichkeiten. Zach Boychuk (13.) lies dann die Gäste erstmals jubeln und besorgte die Pausenführung der Eisbären. Auch im Mitteldrittel kreierten die Hauptstädter einige teils vielversprechende Möglichkeiten, verpassten aber den zweiten Treffer. Ryan O’Connor (30.) sorgte dann für den Ausgleich der Gastgeber, mit dem es auch in die zweite Drittelpause ging. Berlin blieb im Schlussabschnitt weiter spielbestimmend, scheiterte aber mehrfach an Wolfsburgs Dustin Strahlmeier. Die Grizzlys nutzten dann durch Janik Möser (50.) eine ihrer vereinzelten Chancen zur 2:1-Führung. Die Eisbären versuchten in der Folge alles, der Ausgleich gelang jedoch nicht mehr.

Die Eisbären Berlin sind bereits am Sonntag, den 28. Januar wieder im Einsatz. Dann gastiert der Hauptstadtclub bei den Nürnberg Ice Tigers. Spielbeginn ist um 14:00 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Es war ein umkämpftes Spiel. Auf beiden Seiten habe ich gute Dinge gesehen. Wir haben nicht viel zugelassen und uns mehrere vielversprechende Abschlussmöglichkeiten herausgespielt. Diese müssen wir nutzen. Unglücklicherweise hat der Puck aber leider nicht den Weg ins Netz gefunden. Die Bemühungen und der Einsatz waren aber vorhanden.“

Marco Nowak (Verteidiger Eisbären Berlin): „Ein bitterer Abend. Wir haben die Punkte hergeschenkt. Im Endeffekt haben wir aber über 60 Minuten gutes Eishockey gespielt. Ein kleiner Fehler hat die Partie dann schlussendlich entschieden. Wir hatten super Chancen und haben eigentlich alles richtig gemacht. So ist es aber leider manchmal. Wir werden daraus lernen. Am Sonntag geht’s gegen Nürnberg direkt weiter.“

Endergebnis

Grizzlys Wolfsburg – Eisbären Berlin 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Aufstellungen

Grizzlys Wolfsburg: Strahlmeier (Weitzmann) – Krupp, O’Connor; Möser, Martinovic; Zajac, Ramage; Kneisler – Machacek, Miele, Mueller; Braun, Fauser, Dumont; Chrobot, Feser, Schinko; Archibald, Beaudin, Wilkie – Trainer: Mike Stewart

Eisbären Berlin: Hildebrand (Stettmer) – Müller, Ellis (A); Melchiori, Wissmann (C); Geibel, Mik; Nowak – Noebels (A), Boychuk, Pföderl; Tiffels, Wiederer, Bergmann; Veilleux, Byron, Eder; Hördler; Heim, Bartuli – Trainer: Serge Aubin

Tore

0:1 – 12:47 – Boychuk (Pföderl, Wissmann) – EQ

1:1 – 29:40 – O‘Connor (Mueller) – EQ

2:1 – 49: 47 – Möser (Beaudin, Braun) – EQ

Strafen Grizzlys Wolfsburg: 8 (2, 4, 2) Minuten – Eisbären Berlin: 8 (2, 6, 0) Minuten

Schiedsrichter Eduards Odins, Andre Schrader (Nikolaj Ponomarjow, Kenneth Englisch)

Zuschauer 4.022