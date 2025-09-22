Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Berlins Lean Bergmann nimmt seinen Teamkollegen Veilleux nach hartem Check gegen Mannheims Esposito in Schutz: „Das lernt man als Kind, dass man den Kopf oben hat“
! +Eisbären BerlinFischtown Pinguins

Berlins Lean Bergmann nimmt seinen Teamkollegen Veilleux nach hartem Check gegen Mannheims Esposito in Schutz: „Das lernt man als Kind, dass man den Kopf oben hat“

22. September 20251 Mins read878
Share
Lean Bergmann im Interview bei MagentaSport - © MagentaSport
Share

Bremerhaven. (PM MagentaSport) Was ist mit dem Meister los? Wie bereits beim 1:7 in Mannheim sind die Eisbären auch in Bremerhaven komplett chancenlos und erleben das zweite Debakel in Serie.

Alex Friesen glänzte für Bremerhaven per Doppelpack. Der Treffer von Eisbär Liam Kirk war erneut nicht mehr als Ergebniskosmetik.

Lean Bergmann, Spieler Berlin: „Das ist sehr ärgerlich, ziemlich frustrierend. Gefühlt ist ein Drittel unserer Mannschaft gerade nicht dabei. Und leider wird in dieser Liga immer derjenige belohnt, der am meisten rumheult und Schwalben auf dem Eis macht. Heute haben wir wieder viele Gegentore in Unterzahl bekommen.“

… zur Zweikampfbewertung in der Liga und dem Check von Veilleux gegen Esposito: „Es ist so offensichtlich, dass diejenigen, die sich extra fallen lassen oder theatralisch sind, in 7 oder 8 von 10 Fällen dafür belohnt werden. Ich habe das Gefühl, das wird jedes Jahr in der Liga schlimmer. Einer von uns ist 6 Spiele gesperrt [Yannick Veilleux nach Check gegen den Mannheimer Luke Esposito, d. Red.] – obwohl der Check, das ist ein harter Check, klar. Wenn man nicht bereit ist – das lernt man als Kind, dass man den Kopf oben hat. Danach ist es natürlich schlimm und jeder freut sich, dass es ihm gut geht. Aber das macht den Check nicht schlimmer. Jetzt haben wir halt ein paar Spieler weniger. Das ist jetzt gerade sehr, sehr schwer.“

Lean Bergmann im Interview bei MagentaSport


Alex Friesen, Bremerhavener Doppeltorschütze: „Bei ihnen fehlen einige Spieler. Aber sie sind immer ein gutes Team. Ich denke trotzdem, dass es heute darum ging, dass wir ein gutes Spiel haben und uns auf unser Spiel fokussieren, weil wir ein bisschen enttäuscht über unser Spiel am Freitag sind. Es ging darum, uns auf uns selbst zu fokussieren und solide 60 Minuten zu spielen – und ich glaube, das haben wir auch.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

2762
Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

2762
Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

Share
Previous post Red Bull Hockey Juniors holen ersten Punkt zum Saisonauftakt

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +EHC Red Bull MünchenStraubing Tigers

Fabio Wagner: „Haben es Straubing zu einfach gemacht“ – EHC Red Bull München unterliegt bei den Straubing Tigers

Straubing / München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München musste...

By21. September 2025
! +Augsburger PantherIserlohn Roosters

4:1 gegen offensiv zu harmlose Roosters! Augsburger Panther feiern den ersten Saisonsieg

Augsburg. (MK) Die Augsburger Panther haben am vierten Spieltag in der Penny...

By21. September 2025
! +Kölner HaieNürnberg Ice Tigers

Kölner Doppelschlag im Schlussdrittel: Clevere Haie siegen in Nürnberg

Nürnberg. (STM) Es war kein gutes Wochenende für die Nürnberg Ice Tigers....

By21. September 2025
! +Eisbären BerlinFischtown Pinguins

Berlins Headcoach Aubin: „Die beiden Gegentreffer in Unterzahl waren schmerzhaft“ – Eisbären verlieren in Bremerhaven mit 1:5

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin müssen in der PENNY DEL eine...

By21. September 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten