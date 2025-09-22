Berlins Lean Bergmann nimmt seinen Teamkollegen Veilleux nach hartem Check gegen Mannheims Esposito in Schutz: „Das lernt man als Kind, dass man den Kopf oben hat“

Bremerhaven. (PM MagentaSport) Was ist mit dem Meister los? Wie bereits beim 1:7 in Mannheim sind die Eisbären auch in Bremerhaven komplett chancenlos und erleben das zweite Debakel in Serie.

Alex Friesen glänzte für Bremerhaven per Doppelpack. Der Treffer von Eisbär Liam Kirk war erneut nicht mehr als Ergebniskosmetik.

Lean Bergmann, Spieler Berlin: „Das ist sehr ärgerlich, ziemlich frustrierend. Gefühlt ist ein Drittel unserer Mannschaft gerade nicht dabei. Und leider wird in dieser Liga immer derjenige belohnt, der am meisten rumheult und Schwalben auf dem Eis macht. Heute haben wir wieder viele Gegentore in Unterzahl bekommen.“

… zur Zweikampfbewertung in der Liga und dem Check von Veilleux gegen Esposito: „Es ist so offensichtlich, dass diejenigen, die sich extra fallen lassen oder theatralisch sind, in 7 oder 8 von 10 Fällen dafür belohnt werden. Ich habe das Gefühl, das wird jedes Jahr in der Liga schlimmer. Einer von uns ist 6 Spiele gesperrt [Yannick Veilleux nach Check gegen den Mannheimer Luke Esposito, d. Red.] – obwohl der Check, das ist ein harter Check, klar. Wenn man nicht bereit ist – das lernt man als Kind, dass man den Kopf oben hat. Danach ist es natürlich schlimm und jeder freut sich, dass es ihm gut geht. Aber das macht den Check nicht schlimmer. Jetzt haben wir halt ein paar Spieler weniger. Das ist jetzt gerade sehr, sehr schwer.“

Alex Friesen, Bremerhavener Doppeltorschütze: „Bei ihnen fehlen einige Spieler. Aber sie sind immer ein gutes Team. Ich denke trotzdem, dass es heute darum ging, dass wir ein gutes Spiel haben und uns auf unser Spiel fokussieren, weil wir ein bisschen enttäuscht über unser Spiel am Freitag sind. Es ging darum, uns auf uns selbst zu fokussieren und solide 60 Minuten zu spielen – und ich glaube, das haben wir auch.

