Berlins Headcoach Serge Aubin: „Wir werden aus dem Spiel lernen“ – EisbÃ¤ren unterliegen in Mannheim

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin müssen sich am vierten Spieltag der PENNY-DEL-Saison 2023/24 erstmals geschlagen geben.

Die Berliner unterlagen im Spitzenspiel bei den Adler Mannheim in einer hochklassigen und intensiven Partie mit 2:4.

Maximilian Eisenmenger (3.) erzielte früh die Mannheimer Führung, jedoch gelang Zach Boychuk (4.) wenig später der Berliner Ausgleich. Mannheims Matthias Plachta (6.) erzielte in der Folge im Powerplay die abermalige Führung der Gastgeber, mit der es auch in die erste Drittelpause ging. Ty Ronning (21.) sorgte dann bereits 38 Sekunden nach Beginn des Mittelabschnitts für den erneuten Ausgleich des Hauptstadtclubs, aber Jyrki Jokipakka (36.) gelang die neuerliche Adler-Führung. Im Schlussdrittel traf Kris Bennett (59./EN) dann schlussendlich ins leere Berliner Tor zum 4:2-Endstand aus Sicht der Gastgeber.

Die Eisbären Berlin bestreiten am Freitag, den 29. September ihr nächstes Ligaspiel. Dann gastieren die Eisbären bei den Schwenninger Wild Wings. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Es war ein intensives Spiel zweier guter Mannschaften. Mannheim kam wie erwartet stark aus der Kabine. Mit dem frühen Gegentor hatten wir einen schweren Start in die Partie. Wir konnten aber zurückschlagen, haben dann aber in Unterzahl einen weiteren Gegentreffer kassiert. Ab dem Mitteldrittel haben wir kompakter und dynamischer gespielt. Wir haben auch nicht mehr so viele Fehler gemacht. Vor dem dritten Gegentor haben wir den Puck leider nicht aus unserer Defensivzone bekommen. Im weiteren Spielverlauf hatten beide Teams weitere Chancen, aber die Torhüter haben gut gehalten. Wir werden aus dem Spiel lernen. Die Einsatzbereitschaft und der Kampfgeist waren vorhanden.“

Marcel Noebels (Stürmer Eisbären Berlin): „Es war ein Spiel zweier Top-Teams und eine Partie auf Messers Schneide. Jede Mannschaft hatte ihre Phasen im Spiel. Die Partie war sehr hochwertig und schnell. Wir haben gezeigt, dass unser Weg in die richtige Richtung geht.“

Endergebnis

Adler Mannheim – Eisbären Berlin 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Aufstellungen

Adler Mannheim: Tiefensee (Brückmann) – Jokipakka, Reul; Murray, Holzer; Gilmour, Pilu; Mayer – Plachta, Vey, Fischbuch; Bennett, Loibl, Kühnhackl; Wolf, Gaudet, Szwarz; Hännikäinen, Eisenmenger, Thiel – Trainer: Johan Lundskog

Eisbären Berlin: Hildebrand (Quapp) – Müller, Wissmann (C); Melchiori, Finkelstein; Mik, Ellis (A); Geibel – Noebels (A), Boychuk, Pföderl; Tiffels, Byron, Ronning; Bergmann, Eder, Heim; Veilleux, Wiederer, Bartuli – Trainer: Serge Aubin

Tore

1:0 – 02:13 – Eisenmenger (Hännikäinen, Thiel) – EQ

1:1 – 03:25 – Boychuk (Noebels, Pföderl) – EQ

2:1 – 05:14 – Plachta (Vey) – PP1

2:2 – 20:38 – Ronning (Byron) – EQ

3:2 – 35:28 – Jokipakka (Hännikäinen, Eisenmenger) – EQ

4:2 – 58:18 – Bennett (Loibl, Kühnhackl) – EN

Strafen Adler Mannheim: 11 (7, 2, 2) Minuten – Eisbären Berlin: 13 (11, 0, 2) Minuten

Schiedsrichter Martin Frano, Sean MacFarlane (David Tanko, Joep Leermakers)

Zuschauer 11.335

