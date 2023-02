Berlins Headcoach Serge Aubin nach dem 4:2 Erfolg gegen Augsburg: „Wir brauchten den Sieg unbedingt“

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin sind zurück in der Erfolgsspur. Die Berliner setzten sich am Sonntag gegen die Augsburger Panther in der heimischen...

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin sind zurück in der Erfolgsspur. Die Berliner setzten sich am Sonntag gegen die Augsburger Panther in der heimischen Mercedes-Benz Arena mit 4:2 durch. Eisbären-Stürmer Alexandre Grenier gab sein Comeback nach siebenwöchiger Verletzungspause. Yannick Veilleux (8.) erzielte im ersten Drittel die Berliner Führung, die Matt Puempel (26./PP1) im Mittelabschnitt in Überzahl egalisierte. Matt White (31.) und Frank Mauer (36.) brachten den Hauptstadtclub im weiteren Spielverlauf aber erneut in Front. Im Schlussdrittel baute abermals Matt White (43.) Berlins Führung weiter aus. Augsburgs Braden Lamb (59.) gelang kurz vor Spielende nur noch der Treffer zum 4:2-Endstand aus Sicht der Gastgeber. Die Eisbären Berlin bestreiten ihr nächstes Spiel am Sonntag, den 12. Februar. Dann ist der Hauptstadtclub zu Gast bei den Bietigheim Steelers. Spielbeginn ist um 14:00 Uhr. Serge Aubin, Cheftrainer: „Es war ein sehr wichtiges Spiel für uns. Mit unserem Start in die Partie bin ich sehr zufrieden. Unsere Spielweise hat mir da gefallen. Zu Beginn des Mitteldrittels hat Augsburg besser ins Spiel gefunden und konnte ausgleichen. Davon haben wir uns aber nicht beunruhigen lassen und haben weiter kompakt agiert. In der Folge konnten wir unsere Fähigkeiten ausspielen und Kapital aus unseren Chancen schlagen. Wir brauchten den Sieg unbedingt.“ Frank Mauer, Torschütze zum zwischenzeitlichen 3:1: „Wir haben heute konzentriert gespielt und uns auch nicht vom Ausgleich verunsichern lassen. Für uns gilt es jetzt, weiter von Spiel zu Spiel zu schauen und Punkte einzufahren.“ Endergebnis Eisbären Berlin – Augsburger Panther 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Aufstellungen Eisbären Berlin: Ancicka (Quapp) – Müller, Ellis (A); Melchiori, Nowak; F. Hördler (C), Mik; Bettahar – Veilleux, Boychuk, Mauer; Noebels, Pföderl, Clark; White, Grenier, Fiore; Heim, Regin, Wiederer (A) – Trainer: Serge Aubin

Augsburger Panther: Keller (Endras) – Gregorc, Lamb; Warsofsky, Sacher; Haase, Länger – Kuffner, Soramies, Wännström; Puempel, LeBlanc, Payerl; Broadhurst, Stieler, Saponari; Barinka, Clarke, Volek – Trainer: Kai Suikkanen Tore

1:0 – 07:31 – Veilleux (Mik, Mauer) – EQ

1:1 – 25:01 – Puempel (Wännström, Warsofsky) – PP1

2:1 – 30:42 – White (Hördler, Fiore) – EQ

3:1 – 35:59 – Mauer (Fiore, Pföderl) – EQ

4:1 – 42:35 – White (Grenier) – EQ

4:2 – 58:44 – Lamb (Clarke, Volek) Strafen

Eisbären Berlin: 8 (0, 4, 4) Minuten

Augsburger Panther: 4 (0, 2, 2) Minuten Schiedsrichter Marc Iwert, Andre Schrader (Wayne Gerth, Jonas Merten)

Zuschauer 13.738 3338 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München