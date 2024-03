Berlins Headcoach Serge Aubin: „Jetzt geht es aber wieder von vorne los. Wir sind bereit“ – EisbÃ¤ren gehen als Hauptrunden-Zweiter in die Playoffs

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin müssen sich im letzten Spiel der PENNY-DEL-Hauptrunde 2023/24 geschlagen geben. Die Berliner, die krankheitsbedingt auf fünf Stammkräfte verzichten...

Die Berliner, die krankheitsbedingt auf fünf Stammkräfte verzichten mussten, unterlagen dem Hauptrundensieger Fischtown Pinguins Bremerhaven am Freitagabend in der Mercedes-Benz Arena knapp mit 1:2. Die Eisbären schließen die Hauptrunde mit 102 Punkten ab und gehen von Position zwei in die Playoffs.

Es entwickelte sich von Beginn an eine intensive und umkämpfte Partie, in der die Gastgeber offensiv aktiver waren. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten ging es aber torlos in die erste Pause. Auch im Mitteldrittel ging es weiter hin und her. Ziga Jeglic (34.) erzielte dann die Führung der Bremerhavener, die Skyler McKenzie (39.) kurz vor Ende des zweiten Spielabschnitts ausbaute. Im Schlussdrittel versuchten die Berliner weiter alles, mehr als Kai Wissmanns (57.) Anschlusstreffer zum 1:2 sollte aber nicht mehr gelingen.

Am Sonntag, den 17. März 2024 starten die Eisbären Berlin in die Playoffs. Der Gegner im Viertelfinale wird noch in der 1. Playoff-Runde ermittelt. Die Eisbären genießen Heimrecht, Spiel eins der Runde der letzten Acht beginnt am Sonntag um 16:30 Uhr in der Mercedes-Benz Arena.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Im Startdrittel haben wir gut gespielt. Beide Mannschaften haben sich noch etwas abgetastet und wir haben nicht viel zugelassen. Im Mittelabschnitt haben wir dann jedoch zu verschnörkelt gespielt. Bedingt durch die Strafen haben wir dann das Momentum verloren und die Bremerhavener konnten Kapital aus ihren Chancen schlagen. Mir hat aber gefallen, dass wir weitergekämpft haben. Im Schlussdrittel haben wir noch einmal Druck aufgebaut. Bremerhaven konnte die Führung aber erfolgreich verteidigen. Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit der Hauptrunde. Jetzt geht es aber wieder von vorne los. Wir sind bereit.“

Kai Wissmann (Kapitän Eisbären Berlin): „Natürlich hätten wir heute gerne gewonnen und die Hauptrunde als Tabellenführer abgeschlossen. Wir können mit der regulären Saison aber zufrieden sein. Wir hatten das Ziel, unter die Top Vier zu kommen. Das haben wir mit dem zweiten Platz übertroffen. Ab Sonntag geht es wieder bei Null los. Wir freuen uns, dass die Playoffs jetzt endlich losgehen. Wir sind bereit für die Aufgabe.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – Fischtown Pinguins Bremerhaven 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Hildebrand (Quapp) – Müller, Wissmann (C); Melchiori, Schemitsch; Geibel, Ellis (A); Nowak – Boychuk, Wiederer, Pföderl; Descheneau, Byron, Eder; Veilleux, Heim, Mik; Bartuli, Hördler – Trainer: Serge Aubin

Fischtown Pinguins Bremerhaven: Gudlevskis (Franzreb; Graf) – Grönlund, Eminger; Kälble, Bruggisser; Appendino, Jensen; Rosa-Preto – Urbas, Jeglic, Verlic; Mauermann, Vikingstad, McKenzie; Uher, Friesen, Conrad; Büsing, Wejse, Kinder – Trainer: Thomas Popiesch

Tore

0:1 – 33:31 – Jeglic (Conrad, Urbas) – EQ

0:2 – 38:36 – McKenzie (Friesen, Bruggisser) – EQ

1:2 – 56:40 – Wissmann (Heim, Müller)

Strafen Eisbären Berlin: 18 (7, 2, 9) Minuten – Fischtown Pinguins Bremerhaven: 13 (9, 2, 2) Minuten

Schiedsrichter Reid Anderson, Marian Rohatsch (Maksim Cepik, Nikolaj Ponomarjow)

Zuschauer 14.200