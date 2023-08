Berlins Headcoach Serge Aubin: „Alle Spieler haben mir gefallen“ – EisbÃ¤ren gewinnen im stimmungsvollen WeiÃŸwasser mit 5:1

Artikel anhören Weißwasser / Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin sind mit einem Sieg in die unmittelbare Vorbereitung auf die Saison 2023/24 gestartet. Im...

Weißwasser / Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin sind mit einem Sieg in die unmittelbare Vorbereitung auf die Saison 2023/24 gestartet.

Im ersten Testspiel vor der anstehenden Spielzeit trafen die Berliner am Sonntagnachmittag in Weißwasser auf die Lausitzer Füchse. Die Eisbären setzten sich beim DEL2-Kooperationspartner mit 5:1 durch.

Yannick Veilleux (10.) erzielte im Startdrittel die Berliner Führung, die Marcel Noebels (28.) im Mitteldrittel ausbaute. Nachdem Tobias Eder (30.) mit seinem ersten Treffer im Eisbären-Trikot auf 3:0 erhöhte, erzielte Zach Boychuk (32.) wenig später das vierte Tor der Gäste. Die Lausitzer Füchse konnten in der Folge im Powerplay durch Kristian Blumenschein (35./PP1) verkürzen. Michael Bartuli (38.) baute jedoch die Führung mit seinem Premierentreffer für den Hauptstadtclub wieder aus und sorgte bereits im mittleren Spielabschnitt für den 5:1-Endstand.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Ich freue mich über den Sieg. Es ist immer schön zu gewinnen. Wir haben strukturiert gespielt und auf die Details geachtet. Ich habe alle Spieler genau beobachtet. Auch unsere Eisbären-Profis, die heute für Weißwasser gespielt haben. Wir haben einen tiefen Kader, den wir für die bevorstehende Saison brauchen werden. Alle Spieler haben mir gefallen. Die Atmosphäre im Stadion war herausragend.“

Tobias Eder (Stürmer Eisbären Berlin): „Im Großen und Ganzen können wir mit dem Spiel zufrieden sein. Wir hatten uns vorgenommen, in unserem System zu spielen. Zudem wollten wir bereits heute so viel wie möglich von dem umsetzen, was wir in den vergangenen zwei Wochen trainiert haben. Das ist uns über weite Strecken der Partie gut gelungen. Wir haben schöne Treffer erzielt und solide verteidigt. Das Zusammenspiel mit Yannick Veilleux und Michael Bartuli hat gut funktioniert. Ich freue mich über mein erstes Tor für die Eisbären. Unser Sieg ist mir aber wichtiger. Die Stimmung im Stadion war fantastisch.“

Endergebnis

Lausitzer Füchse – Eisbären Berlin 1:5 (0:1, 1:4, 0:0)

Aufstellungen

Lausitzer Füchse: Quapp (ab 41. Spielminute: Steffen) – Bettahar, Blumenschein; Wäser, Ruopp; Braun, Zauner; Kaiser, Fleischmann – Breitkreuz, Dove-McFalls, Scheidl; Anders, Valentin, Kiefersauer; Järveläinen, Coughler, Mäkitalo; Visner, Valasek, Hördler; Ziesche – Trainer: Petteri Väkiparta

Eisbären Berlin: Hildebrand (ab 29. Minute: Stettmer) – Müller, Wissmann (C); Melchiori, Finkelstein; Mik, Ellis (A); Geibel, Nowak – Noebels (A), Byron, Pföderl; Tiffels, Boychuk, Ronning; Veilleux, Eder, Bartuli; Heim, Wiederer, Bergmann – Trainer: Serge Aubin

Tore

0:1 – 09:16 – Veilleux (Bartuli) – EQ

0:2 – 27:37 – Noebels (Pföderl, Ellis) – EQ

0:3 – 29:30 – Eder (Veilleux, Bartuli) – EQ

0:4 – 31:20 – Boychuk (Ronning, Tiffels) – EQ

1:4 – 34:28 – Blumenschein (Järveläinen, Coughler) – PP1

1:5 – 37:48 – Bartuli (Eder, Veilleux) – EQ

Strafen Lausitzer Füchse: 6 (2, 2, 2) Minuten – Eisbären Berlin: 8 (0, 6, 2) Minuten

Schiedsrichter Seedo Janssen, Lukas Pfriem (Kenneth Englisch, Bruce Becker)

Zuschauer 2.732

