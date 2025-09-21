Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Berlins Headcoach Aubin: „Die beiden Gegentreffer in Unterzahl waren schmerzhaft“ – Eisbären verlieren in Bremerhaven mit 1:5

21. September 20252 Mins read73
Phillip Bruggisser von den Pinguins Bremerhaven steuerte ein Tor und eine Beihilfe bei - © Marco Leipold / City-Press
Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin müssen in der PENNY DEL eine weitere Niederlage hinnehmen.

Die Berliner, die nur mit drei Reihen antreten konnten, unterlagen am Sonntag bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 1:5.

Die Gastgeber hatten zunächst mehr vom Spiel, der Hauptstadtclub kam dann aber auch etwas besser in die Partie. Trotzdem brachte Alexander Friesen (10.) die Seestädter in der Folge in Führung. Diese baute Christian Wejse (15./PP1) dann im Powerplay aus. Im Mittelabschnitt behielten die Bremerhavener die Oberhand und Phillip Bruggisser (31./PP2) erhöhte in doppelter Überzahl für die Norddeutschen. Kurz nach Beginn des Schlussdrittels traf erneut Friesen (42.) für Bremerhaven und Nico Krämmer (46.) erzielte im weiteren Spielverlauf das fünfte Tor der Pinguins. Wenige Minuten vor Spielende sorgte dann Berlins Liam Kirk (56.) für den 1:5-Endstand aus Sicht der Eisbären.

Die Eisbären Berlin sind am Freitag, den 26. September wieder im Einsatz. Dann sind die Straubing Tigers zu Gast in der Uber Arena. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Stimmen und Statistik zum Spiel

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Es war zweifellos ein hartes Spiel für uns. Das Startdrittel war in Ordnung, da haben wir uns nicht unterkriegen lassen. Wir haben gerade viele Ausfälle. So ist es schwer, das nötige Energielevel aufs Eis zu bringen. Meine Spieler haben aber alles gegeben. Die beiden Gegentreffer in Unterzahl waren jedoch schmerzhaft. Es ist sehr schwer, diesen Rückstand wieder aufzuholen. Respekt an Bremerhaven, sie haben heute sehr gut gespielt. Wir sind aktuell einigen Widrigkeiten ausgesetzt, das gehört aber zum Eishockey.“

Eric Mik (Verteidiger Eisbären Berlin): „Wir haben aktuell einige Ausfälle zu beklagen. Das darf jedoch keine Ausrede sein. Wir müssen die Fehler in der Verteidigung minimieren und von der Strafbank fernbleiben. Die Saison ist aber noch jung. Nächste Woche schaut es hoffentlich wieder anders aus.“

Endergebnis
Fischtown Pinguins Bremerhaven – Eisbären Berlin 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)
Aufstellungen
Fischtown Pinguins Bremerhaven: Gudlevskis (Hungerecker) – Bystrom, Eminger; Abt, Bruggisser; Rausch, Jensen; Büsing – Urbas, Jeglic, Verlic; Mauermann, Miele, Görtz; Roßmy, Friesen, Krämmer; Kinder, Wejse, Herrmann – Trainer: Alexander Sulzer
Eisbären Berlin: Hildebrand (Stettmer) – Müller (C), Reinke; Geibel, Mik; Panocha, Smith – Tiffels (A), Vikingstad, Pföderl; Kirk, Eder, Bergmann; Hördler, Leden, Wiederer – Trainer: Serge Aubin

Tore
1:0 – 09:14 – Friesen (Roßmy) – EQ
2:0 – 14:40 – Wejse (Bruggisser, Urbas) -PP1
3:0 – 30:53 – Bruggisser (Urbas, Jeglic) – PP2
4:0 – 41:34 – Friesen (Bruggisser, Abt) – EQ
5:0 – 46:00 – Krämmer (Friesen, Roßmy) – EQ
5:1 – 55:50 – Kirk (Tiffels, Vikingstad) – PP1

Strafen Fischtown Pinguins Bremerhaven: 14 (2, 4, 8) Minuten – Eisbären Berlin: 12 (4, 6, 2) Minuten
Schiedsrichter Marian Rohatsch, David Cespiva (Vincent Brüggemann, Marcus Höfer)
Zuschauer 4.647

2732
Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

Previous post Sperren für Wiederholungstäter Yannick Veilleux und Mannheims Kris Bennett

Eishockey-Magazin TV

Related Articles
! +Kölner HaieNürnberg Ice Tigers

Kölner Doppelschlag im Schlussdrittel: Clevere Haie siegen in Nürnberg

Nürnberg. (STM) Es war kein gutes Wochenende für die Nürnberg Ice Tigers....

By21. September 2025
! +Adler MannheimDELEisbären Berlin

Sperren für Wiederholungstäter Yannick Veilleux und Mannheims Kris Bennett

Sechs Spiele Sperre für Berlins Yannick Veilleux Neuss. (Penny DEL) Yannick Veilleux...

By20. September 2025
! +EC Red Bull SalzburgEC VSVEHC Black Wings LinzHCB Südtirol AlperiaPioneers VorarlbergVienna Capitalswin2 day Ice Hockey League

ICEHL: Bozen triumphiert in Feldkirch, Red Bulls gewinnen nach hartem Fight, Capitals ringen Black Wings nach heroischer Aufholjagd nieder

Bozen. (PM HCB) Erster Saisonsieg in der neuen ICE Hockey League Saison...

By20. September 2025
! +Augsburger PantherEHC Red Bull München

Veit Oswald: „Unsere Effizienz war heute überragend“ – Red Bull München holt Derbysieg gegen die Augsburger Panther

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München setzte sich am...

By20. September 2025
