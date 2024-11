Berlins goldener Liga-Oktober, Aubin: „Bin sehr stolz auf die Jungs“, Ingolstadt fehlt „die Leichtigkeit“

Bonn. (PM MagentaSport) Berlin kann nicht mehr verlieren! Alle Ligaspiele im Oktober konnten die Eisbären Berlin gewinnen. Mit dem 3:2-Sieg gegen Augsburg wird ein...

Bonn. (PM MagentaSport) Berlin kann nicht mehr verlieren! Alle Ligaspiele im Oktober konnten die Eisbären Berlin gewinnen.

Mit dem 3:2-Sieg gegen Augsburg wird ein alter Vereinsrekord aus dem Jahr 2009 eingestellt. Es ist der 11. Sieg in Serie. Berlin bleibt damit Tabellenführer und unterstreicht die aktuelle Form. „Ich bin sehr stolz auf die Jungs. Sie machen das ganze Jahr einen hervorragenden Job“, schwärmt Serge Aubin. „Im 3. Drittel wussten wir, dass sie nochmal pushen werden. Es sah so aus, als hätten wir nicht die richtige Antwort gehabt. Aus diesem Moment müssen wir lernen. In dieser Liga musst du 60 Minuten spielen. Es ist zu eng“, mahnt Aubin gleichzeitig. Verfolger Ingolstadt muss beim 2:3 gegen Frankfurt in der Overtime den nächsten Dämpfer hinnehmen. „Das ist bitter. Es fehlt ein bisschen die Leichtigkeit. Aber das kommt wieder zurück“, hofft Fabio Wagner. Die Grizzlys verlieren mit 4:6 gegen die Adler Mannheim und kassieren damit die 5. Pleite in Serie. Doch Trainer Mike Stewart ist nicht unzufrieden mit seiner Mannschaft, ärgert sich aber ein bisschen. „Ich bin nicht unzufrieden mit der Art und Weise wie wir spielen. Letzten Endes sind wir aber eine Ergebnis-Industrie. Die Punkte landen nicht auf unserer Seite“, so Stewart. Besonders ärgerlich: In einem spannenden Spiel mit vielen Toren und Chancen verpassen es die Grizzlys im letzten Drittel eine 5 gegen 3 Situation zu nutzen. „Wir hatten unsere Chancen. Wir lassen dann eine 5 gegen 3-Situation liegen. Ein Spiel hat viele kleine Momente drin. Das war wahrscheinlich der allerletzte“, meint Stewart. Mannheim springt durch den Sieg zwischenzeitlich auf den 5. Platz und holt nach 2 Niederlagen wieder einen Dreier. „Wir waren heiß über 60 Minuten und haben uns den Sieg hart erkämpft“, freut sich Torschütze und Geburtstagskind Fabrizio Pilu.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen aus der DEL am Donnerstag – live bei MagentaSport.

Weiter geht es bereits am Freitag mit u.a. EHC Red Bull München gegen die Kölner Haie – ab 13.45 Uhr live bei MagentaSport.

Augsburger Panther – Eisbären Berlin 2:3

Die Eisbären Berlin können nicht mehr verlieren. Mit dem 11. Sieg in Serie stellen die Eisbären den Vereinsrekord ein. Dabei hätte das Spiel auch deutlicher ausgehen können. Alleine im 1. Drittel gab es 22:4 Torschüsse für Berlin. Am Ende kommt Augsburg nach 0:3 nochmal auf 2:3 ran, aber es reicht nicht. Berlin bleibt Tabellenführer.

Serge Aubin, Trainer Berlin: „Mir haben die ersten 40 Minuten sehr gut gefallen. Im 1. Drittel haben wir die Scheibe ein paar Mal verloren, aber wir haben das Spiel gut kontrolliert. Im 3. Drittel wussten wir, dass sie nochmal pushen werden. Es sah so aus, als hätten wir nicht die richtige Antwort gehabt. Aus diesem Moment müssen wir lernen. In dieser Liga musst du 60 Minuten spielen. Es ist zu eng.“

Über den 11. Sieg in Folge: „Ich bin sehr stolz auf die Jungs. Sie machen das ganze Jahr einen hervorragenden Job. Sie arbeiten sehr hart im Training und im Gym. Ich bin sehr stolz auf das, was wir bisher erreicht haben.“

André Rankel, Co-Trainer Berlin über die Gemeinsamkeiten des Teams 08/09 (damals war es Teil des Teams) und heute: „Wie wir in den ersten 40 Minuten gespielt haben. Wie gradlinig, wie wir im Forecheck waren. Das war früher bei uns auch schon so. Das macht uns stark und erfolgreich. Wir wussten vorher, dass der Oktober ein unheimlich harter Monat wird. Wir haben Champions League gespielt, sind viel gereist. Da sieht man den Charakter der Jungs. Sie hauen sich jedes Spiel über die 60 Minuten rein.“

Luca Tosto, Augsburg: „Ja, es ist richtig, dass es fast noch mit dem Ausgleich geklappt hätte. Unser Problem ist, dass wir das nicht über 60 Minuten schaffen. Es wäre sehr wichtig, dass wir mal so starten, dass wir in Führung gehen und nicht jedes Mal einem Rückstand hinterherlaufen. Das ist sehr schwer in der Liga.“

Jess Thorup. Trainer bei Fußball-Bundesligist FC Augsburg war in der 1. Drittelpause zu Gast und sprach über die aktuell eher bessere Zeit beim FCA, die am Wochenende gegen Dortmund und unter der Woche gegen Schalke im Pokal siegten: „Man darf auch nicht vergessen, die guten Zeiten zu genießen. Wir hatten die 2 Siegen und hoffen auf einen 3. Sieg in Wolfsburg. Jetzt sind wir erstmal gut gelaunt, das stimmt.“

Markus Niemeläinen (Verteidiger, via PM Eisbären Berlin): „Es war ein großartiges Gefühl heute mein erstes Tor in der PENNY DEL zu erzielen. Die ersten zwei Drittel lief das Spiel gut für uns. Im letzten Drittel war Augsburg dann besser. Doch glücklicherweise konnten wir heute einen weiteren Sieg holen. Unsere Fans haben uns dabei ein weiteres Mal unglaublich unterstützt. Man konnte sie das ganze Spiel hindurch hören.“

Über seine Begeisterung für Eishockey: „Meine Heimat Dänemark ist auch sehr bekannt für Eishockey. Da bin ich gerne hin. Ich mag viele verschiedene Sportarten. Wenn ich etwas Freizeit habe, gehe ich da gerne hin und unterstütze die Panther. Wir arbeiten zusammen und wenn ich die Möglichkeit habe, komme ich gerne vorbei.“

ERC Ingolstadt – Löwen Frankfurt 2:3 OT

Ingolstadt kassiert die 3. Niederlage in Serie und verliert Punkte auf den Tabellenführer Berlin. Frankfurt hat die Ergebnis-Krise überwunden und feiert nach zuvor 5 Pleiten am Stück den 2. Sieg in Serie. Die Löwen stehen damit auf dem 7. Platz.

Fabio Wagner, Ingolstadt: „Der Start war nicht optimal. Auch das 2. Drittel. Wir lagen 0:2 zurück, haben dann ausgeglichen. Das 3. Drittel war unser bestes Drittel. Schade, dass wir die Chancen nicht genutzt haben. Das ist bitter. Es fehlt ein bisschen die Leichtigkeit. Aber das kommt wieder zurück.“

Reid McNeill, Siegtorschütze Frankfurt: „Das waren sehr wichtige 2 Punkte für uns. Natürlich wollten wir 3 holen. Es ist nicht einfach gegen so ein Team in dieser Arena. Es ist gut, dass wir die 2 Punkte haben.“

Erik Brown feierte sein Debüt in der DEL, nachdem er in der vergangenen Saison in Finnland spielte und sich dann eine Hockey-Auszeit nahm. Um sich mit dem Glauben und Mentalität zu beschäftigen, verbrachte er seine Auszeit bei einer deutschen Kirche. Vor dem Spiel sprach er über seinen Wechsel nach Frankfurt: „Ich lebe schon seit 11 Monaten in Deutschland. Ich habe mir gedacht, dass es an der Zeit ist, um zum Eishockey zurückzukehren. Dann kam die Möglichkeit in Frankfurt auf. Ich wusste nicht, was ich zu erwarten habe. Ich habe aber sehr schnell herausgefunden, dass es für mich sehr gut passt.“

Grizzlys Wolfsburg – Adler Mannheim 4:6

Wolfsburg steckt in der Ergebnis-Krise, kassiert die 5. Pleite in Serie. Im 2. Drittel gaben beide Teams Vollgas. Nach 20 Minuten stand es nur 1:1, dann ging es richtig ab. Binnen 7 Minuten fallen vier Treffer. Mannheim klettert damit vorrübergehend auf den 5. Platz.

Mike Stewart, Trainer Wolfsburg: „Ich bin nicht unzufrieden mit der Art und Weise wie wir spielen. Letzten Endes sind wir aber eine Ergebnis-Industrie. Die Punkte landen nicht auf unserer Seite. Für mich ist es einfach, dass wir dranbleiben. Man hat gesehen, dass wir uns mehrmals ins Spiel zurückgekämpft haben. Die kleinen Momente haben uns dann gekostet. Wir machen das 3:3 und eine Minute später macht Mannheim durch einen individuellen Fehler das 3:4. Im letzten Drittel war es ein offenes Spiel. Wir hatten unsere Chancen. Wir lassen dann eine 5 gegen 3-Situation liegen. Ein Spiel hat viele kleine Momente drin. Das war wahrscheinlich der allerletzte.“

Fabrizio Pilu, Torschütze und Geburtstagskind Mannheim, über das turbulente 2. Drittel: „Ich habe die eine Hälfte leider verpasst, da ich genäht werden musste. Wir waren heiß über 60 Minuten und haben uns den Sieg hart erkämpft. Wir haben hart gespielt und die Zuordnung war da.“

