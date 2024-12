Berlins Goalie Jonas Stettmer: „Wir sind auf dem Weg der Besserung“ – EisbÃ¤ren gewinnen in Wolfsburg mit 3:1

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin sind zurück in der Erfolgsspur.

Die Berliner setzten sich am 2. Weihnachtsfeiertag bei den Grizzlys Wolfsburg mit 3:1 durch.

Im Startdrittel kamen beide Mannschaften zu guten Abschlussmöglichkeiten. Leo Pföderl (10./PP1) erzielte dann im Powerplay für Berlin den ersten Treffer des Spiels. Da beide Torhüter weitere Chancen vereitelten, ging es mit der knappen Gästeführung in die erste Pause. Auch im Mitteldrittel blieb es eine umkämpfte Partie, in der sich beide Teams weitere gute Möglichkeiten erspielten. In einer starken Phase der Grizzlys baute Zach Boychuk (33.) die Eisbären-Führung weiter aus. Im Schlussdrittel ging es weiter hin und her. Torhüter Jonas Stettmer hielt teilweise spektakulär. Dann sorgte Marcel Noebels (54.) für den dritten Treffer des Hauptstadtclubs. Als Wolfsburg in der Folge den Torhüter zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis nahm, gelang Ryan Button (57./6-5) das erste Tor der Gastgeber. Im weiteren Spielverlauf warfen die Niedersachsen alles nach vorne, es blieb aber beim 3:1-Auswärtssieg der Eisbären.

Die Eisbären Berlin sind bereits am Samstag, den 28. Dezember wieder im Einsatz. Dann gastieren die Schwenninger Wild Wings in der Uber Arena. Spielbeginn ist um 16:30 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Wir haben heute ein gutes Spiel und eine clevere Leistung abgeliefert. Wir haben einfach, gut miteinander und schnell aus unserer Defensivzone herausgespielt. Jeder hat hart gekämpft. Die Special Teams waren sehr gut. In Unterzahl waren wir stark und im Powerplay haben wir einen wichtigen Treffer erzielt. Jonas Stettmer hatte gute Saves zu den richtigen Zeitpunkten.“

Jonas Stettmer (Torhüter Eisbären Berlin): „Ich bin stolz auf uns. Es war eine komplette Teamleistung, aber auch ein hartes Stück Arbeit. Wir haben alles gegeben, um den Sieg einzufahren. Wir haben heute Eisbären-Hockey gespielt. Vor uns liegt noch viel Arbeit, wir sind aber auf dem Weg der Besserung. Respekt an unsere Fans, die heute für eine überragende Stimmung gesorgt haben.“

Endergebnis

Grizzlys Wolfsburg – Eisbären Berlin 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Aufstellungen

Grizzlys Wolfsburg: Weitzmann (Strahlmeier) – Button, Pfohl; Krupp, O’Connor; Melchiori, Ramage; Martinovic – Archibald, Feser, White; Chrobot, Varone, Caamano; Machacek, Miele, Schinko; Veber, Fauser – Trainer: Mike Stewart

Eisbären Berlin: Stettmer (Hildebrand) – Niemeläinen, Wissmann (C); Geibel, Müller; Galipeau, Mik – Ronning, Boychuk (A), Pföderl; Tiffels, Kirk, Bergmann; Noebels (A), Byron, Veilleux; Hördler, Wiederer, Bartuli – Trainer: Serge Aubin

Tore

0:1 – 09:59 – Pföderl (Wissmann, Kirk) – PP1

0:2 – 32:49 – Boychuk (Pföderl, Ronning) – EQ

0:3 – 53:57 – Noebels (Müller, Veilleux) – EQ

1:3 – 56:56 – Button (O’Connor, Feser) – 6-5

Strafen Grizzlys Wolfsburg: 4 (4, 0, 0) Minuten – Eisbären Berlin: 6 (2, 0, 4) Minuten

Schiedsrichter Lukas Kohlmüller, Aleksander Polaczek (Marcus Höfer, David Tanko)

Zuschauer 4.503

