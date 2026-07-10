Berlins dritter Meistertitel in Folge und das frühe Aus des Hauptrundensiegers

Anzeige

Am 3. Mai 2026 gewannen die Eisbären Berlin das fünfte Finalspiel bei den Adler Mannheim mit 4:1 und entschieden die Serie mit 4:1 für sich. Vor 13.600 Zuschauern in der ausverkauften SAP Arena holte der Hauptstadtklub den dritten Meistertitel in Folge, den zwölften insgesamt. Interessanter als der Titel ist der Weg dorthin. Berlin war nach der Hauptrunde nur Sechster. Der Hauptrundensieger aus Köln, in der regulären Saison so dominant wie lange kein Team, kam nicht einmal ins Finale.

Zwölf von 28 Hauptrundensiegern wurden auch Meister

Platz eins nach der Hauptrunde ist in der DEL ein Vorteil, keine Garantie. Nach der Zählung der Liga holte der Hauptrundenerste in den ersten 28 ausgespielten Playoffs zwölfmal auch den Titel, also in weniger als der Hälfte der Jahre. Aus den Rängen sieben und zehn stand bis dahin kein Team im Finale. Berlin selbst lieferte 2024 das Gegenbild, als der Klub das Endspiel gegen Hauptrundensieger Fischtown Pinguins gewann, obwohl die Bremerhavener die reguläre Saison vorn beendet hatten. Die Playoffs sind ein anderes Turnier als die Hauptrunde, kürzer, härter, anfälliger für einen einzelnen starken Abend. Wer im Februar oben steht, hat sich damit nichts erspielt, was im April noch zählt.

Was die Buchmacher vor den Playoffs auf dem Schirm hatten

Die Wettanbieter folgten dieser Hauptrundenform. Vor dem Viertelfinale führten sie die Kölner Haie klar als Titelfavorit, Berlin lief unter den Außenseitern (Stand der Quoten Ende März 2026). Quoten richten sich nach der jüngsten Form, nach Verletzungen und Ergebnissen, und gerade in K.o.-Runden gehen sie deshalb oft daneben. Rund um die Playoffs bewegt sich auch das Geschäft drumherum. Ein wachsender Teil des Wett- und Online-Spiel-Angebots läuft über international lizenzierte Plattformen, seit die Karibikinsel ihre Aufsicht verschärft hat. Am 24. Dezember 2024 trat dort die Glücksspielverordnung LOK in Kraft. Sie schaffte das bisherige Sublizenz-Modell für Curacao Casinos ab und stellt jeden Betreiber unter eine eigene Lizenz der neuen Curaçao Gaming Authority, mit physischer Ansässigkeit auf der Insel als Bedingung. Anders als Deutschland, wo die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder seit 2021 ein eng gefasstes Lizenzsystem betreibt, setzt Curaçao auf einen breiteren Rahmen. Abgeschlossen ist der Umbau nicht. Er läuft über Übergangsfristen, in denen alte und neue Lizenzen noch nebeneinander bestehen.

Kölns 116 Punkte und das Aus im Halbfinale

Köln hatte eine Saison gespielt, die nach mehr aussah als nur dem ersten Platz. 116 Punkte bedeuteten die Einstellung der Bestmarke, die Mannheim 2019 aufgestellt hatte, dazu kamen 16 Siege in Serie als neuer DEL-Rekord. Trainer Kari Jalonen wurde als Trainer des Jahres ausgezeichnet, die Haie stellten die beste Offensive und das beste Powerplay der Liga. Vor der Olympiapause bestimmte die Mannschaft mit ihrer Siegesserie den Rhythmus der Liga, danach ließ sie etwas nach, hielt den ersten Platz aber souverän. Der achtmalige Meister wartet seit der Saison 2001/02 auf den Titel. Gegen Berlin war im Halbfinale Schluss. Auf dem Weg dorthin hatte der Titelverteidiger zunächst die Straubing Tigers ausgeschaltet, dann eben Köln. Kölns Offensive, über die Saison die gefährlichste der Liga, kam in der Halbfinalserie kaum zur Entfaltung. Im Finale fand auch die defensivstärkste Mannschaft der Hauptrunde, die Adler, kein Mittel gegen das Berliner Umschaltspiel. Dass die Eisbären überhaupt so weit kamen, war keine Selbstverständlichkeit. Ihre Hauptrunde war von langen Verletzungen geprägt, den direkten Viertelfinalplatz sicherte der Klub erst im Schlussspurt vor den Fischtown Pinguins.

Aubins 15 Playoff-Serien ohne Niederlage

Hinter der Berliner Serie steht vor allem ein Trainer. Serge Aubin hat seit seinem Amtsantritt 2019 mit den Eisbären keine einzige Playoff-Serie verloren, inzwischen sind es 15. Über eine ganze Hauptrunde zählt Konstanz. In einer Serie über sieben mögliche Spiele zählen Tagesform, ein heißer Torhüter und die engen Partien, die ohne Penaltyschießen in die Verlängerung gehen. Genau dort findet Berlin im Frühjahr zu einem Spiel, das die Mannschaft über die Monate davor so nicht zeigt. Das Berliner Spiel lebt davon, Fehler des Gegners sofort in Tempo umzumünzen, und in der K.o.-Phase trifft die Mannschaft diese Entscheidungen schneller als die meisten Konkurrenten. Im fünften Finalspiel fielen zwei Tore rund um die erste Drittelpause und nahmen den Adlern früh den Zugriff. Torhüter Jonas Stettmer trug das Team durch die engen Phasen, hielt sechs Minuten vor dem Ende einen Penalty und wurde nach der Serie zum wertvollsten Spieler der Playoffs gewählt. Ty Ronning traf in diesem letzten Spiel zweimal, Liam Kirk steuerte das 2:0 bei und hatte über die Finalserie hinweg immer wieder getroffen. Mit dem fünften Titel zog Aubin mit Don Jackson gleich, dem prägenden Trainer der ersten großen Berliner Jahre. Von einer Dynastie spricht man bei drei Meisterschaften in Folge, und Berlin hat in sechs Spielzeiten fünfmal gewonnen. Ob sich das planen lässt oder ob die Serie irgendwann reißt, lässt sich von außen schwer sagen.

Aubins Wechsel nach Bern und Noebels Abschied

Der Titel fällt mit einem Einschnitt zusammen. Aubin verlässt Berlin trotz eines bis 2028 laufenden Vertrags und übernimmt den SC Bern in der Schweizer National League. Marcel Noebels, über Jahre ein prägender Spieler, hat sich nach dem Finale verabschiedet. Sportdirektor Stéphane Richer, der den Kader über die Titeljahre zusammengestellt hat, muss nun einen neuen Trainer finden und zugleich den Umbruch im Team auffangen. Als Titelverteidiger geht Berlin trotzdem als Favorit in die kommende Saison. Ob die Serie ohne Aubin hält, ist offen.

Anzeige

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe

Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung“.

Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!

*Werbehinweis – Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.

Leiden Sie unter Depressionen? Hier bekommen Sie umgehend Hilfe:

Wenn Sie selbst depressiv sind, Selbstmord-Gedanken haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de).

Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.