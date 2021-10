Berliner Heimfluch hÃ¤lt auch gegen die DEG an

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben auch das vierte Heimspiel der PENNY DEL Saison 2021/22 verloren. Am achten Spieltag unterlagen die Berliner in...

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben auch das vierte Heimspiel der PENNY DEL Saison 2021/22 verloren.

Am achten Spieltag unterlagen die Berliner in der heimischen Mercedes-Benz Arena der Düsseldorfer EG mit 1:3. Die Eisbären bestritten dieses Spiel im Rahmen der traditionellen Charity-Aktion Pink in the Rink in pinken Trikots, um mehr Aufmerksamkeit für den Kampf gegen die Krankheit Krebs zu erzeugen.

Zitterbart (1.) brachte Düsseldorf bereits nach 38 Sekunden in Führung, die Ehl (42.) im Schlussdrittel ausbaute. Leo Pföderl (44.) verkürzte noch auf 1:2 für die Eisbären, doch Olson (60./EN) traf ins leere Berliner Tor zum 1:3-Endstand.

Das nächste Ligaspiel bestreiten die Eisbären Berlin am Sonntag, den 3. Oktober. Dann treffen sie auswärts auf die Bietigheim Steelers. Spielbeginn ist um 17:00 Uhr. Am Dienstag, den 5. Oktober um 19:00 Uhr spielen die Berliner in der Champions Hockey League. Am fünften Spieltag der CHL-Gruppenphase gastiert der HC Lugano aus der Schweiz in der Mercedes-Benz Arena.

Serge Aubin: „Es ist enttäuschend, wir wollen vor unseren Fans natürlich gewinnen. Wir hatten einen unglücklichen Start und lagen direkt mit 0:1 zurück. Ohne Zweifel müssen wir uns verbessern. Wir sind langsam ins Spiel gestartet und unser Überzahlspiel war nicht gut genug. Wir müssen einfacher spielen und jeder Einzelne muss sich mehr einbringen. Manchmal gibt es solche Phasen als Mannschaft.“

Marcel Noebels: „Wir hatten keinen guten Start in die Partie und lagen direkt zurück. Übers ganze Spiel haben wir nicht gut gespielt. Wir wollten gut aus der Kabine kommen, das ist uns nicht gelungen. In den ersten beiden Spielabschnitten fehlte die Laufbereitschaft und wir waren nicht konsequent genug am Mann. Wir machen im Aufbauspiel zu viele Fehler und haben im eigenen Drittel zu viele Scheibenverluste. Zum Glück spielen wir direkt wieder übermorgen. Wir müssen uns schnell wieder finden, damit wir am Sonntag wieder in die Spur finden. Es wird Zeit für den ersten Heimsieg.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – Düsseldorfer EG 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Niederberger (Hungerecker) – Jensen, Ellis (A); Müller, Wissmann (A); Després, Mik; Hördler (C) – Noebels, Byron, Pföderl; White, Veilleux, Clark; Tuomie, Boychuk, Fiore; Roßmy, Streu, Wiederer – Trainer: Serge Aubin

Düsseldorfer EG: Pantkowski (Hane) – Cumiskey, Zitterbart; Heinzinger, Nowak; Järvinen, Ebner; Geitner – D’Amigo, Olson, Eder; O’Donnell, Barta, Ehl; Proft, Macaulay, Fischbuch; Postel, Svensson, Fischer – Trainer: Harold Kreis

Tore

0:1 – 00:38 – Zitterbart (Eder) – EQ

0:2 – 41:13 – Ehl (Nowak, O‘Donnell) – EQ

1:2 – 43:51 – Pföderl (Byron, Noebels) – EQ

1:3 – 59:53 – Olson (Järvinen) – EQ, EN

Strafen

Eisbären Berlin: 4 (2, 2, 0) Minuten

Düsseldorfer EG: 10 (2, 6, 2) Minuten

Schiedsrichter Lasse Kopitz, Sean MacFarlane (Kenneth Englisch, Wayne Gerth)

Zuschauer 6.450