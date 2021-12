Berlin: Ãœberzeugender Heimspiel-Sieg Ã¼ber Bremerhaven

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben ihr letztes Heimspiel des Jahres gewonnen. Am 35. Spieltag der laufenden PENNY DEL Saison 2021/22 setzen sich...

Am 35. Spieltag der laufenden PENNY DEL Saison 2021/22 setzen sich die Berliner in der heimischen Mercedes-Benz Arena gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 5:1 durch. Nach diesem Erfolg rangieren die Eisbären weiterhin an der Tabellenspitze der DEL.

Matt White (20.) erzielte kurz vor Ende des Startdrittels die Berliner Führung, die Morgan Ellis (29.) im Mittelabschnitt auf 2:0 erhöhte. Nachdem Jeglic (49./PS) im Schlussdrittel per Penalty verkürzte, stellte abermals Matt White (50.) die alte Zwei-Tore-Führung der Eisbären wieder her. Marcel Noebels (57.) baute diesen Vorsprung auf 4:1 aus und Matt White (59./EN) sorgte mit seinem dritten Treffer des Spiels für den 5:1-Endstand.

Die Eisbären Berlin bestreiten ihr nächstes Pflichtspiel am Dienstag, den 28. Dezember. Dann gastiert der Hauptstadtclub bei den Kölner Haien. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Serge Aubin, Cheftrainer: „Ich freue mich über die drei Punkte. Es war ein hart umkämpftes Spiel, gegen einen sehr guten Gegner. Meine Mannschaft hat heute gut gespielt. Im Startdrittel haben sich beide Teams noch abgetastet und Bremerhaven hatte einige gute Momente. Mit dem Führungstor kurz vor Ende des Drittels ist das Momentum ein wenig auf unsere Seite gewechselt. Im Mittelabschnitt haben wir dann besser gespielt. Nach dem Anschlusstreffer hätte die Partie in beide Richtungen gehen können. Matt Whites Treffer zum 3:1 war eine großartige Individualleistung, die uns dann auf die Siegerstraße gebracht hat. Mathias Niederberger hat sehr stark gehalten.“

Matt White, dreifacher Torschütze: „Das Ergebnis wird dem Spielverlauf nicht gerecht. Es war eine harte Partie. Wir haben uns aber an unseren Spielplan gehalten und einen Weg gefunden, diese Partie zu gewinnen. Unser Unterzahlspiel hat heute sehr gut funktioniert und Mathias Niederberger hat unglaublich gehalten. Ich freue mich über meine Tore. Frans Nielsen und Kevin Clark machen es mir aber auch sehr einfach. Mit ihnen zusammen zu spielen, macht sehr viel Spaß. Es ist schade, dass gerade nur so wenige Fans in der Arena sein dürfen.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – Fischtown Pinguins Bremerhaven 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Niederberger (Ancicka) – Müller, Ellis (A); Jensen, Wissmann (A); Hördler (C), Mik – Noebels, Pföderl, Veilleux; White, Nielsen, Clark; Després, Zengerle, Fiore; Streu, Wiederer, Baßler – Trainer: Serge Aubin

Fischtown Pinguins Bremerhaven: Franzreb (Maxwell) – Trska, Eminger; Dietz, Alber; Moore, Bruggisser; Stowasser – Urbas, Jeglic, Verlic; Uher, Friesen, Mauermann; Andersen, Wejse, McGinn; Vikingstad, Kinder – Trainer: Thomas Popiesch

Tore

1:0 – 19:44 – Matt White (Frank Hördler, Kevin Clark) – EQ

2:0 – 28:12 – Morgan Ellis (Marcel Noebels, Veilleux) – EQ

2:1 – 48:07 – Jeglic – PS

3:1 – 49:09 – Matt White (Frank Hördler) – EQ

4:1 – 56:07 – Marcel Noebels (Kai Wissmann, Yannick Veilleux) – EQ

5:1 – 58:03 – Matt White – EQ, EN

Strafen Eisbären Berlin: 12 (2, 6, 4) Minuten – Fischtown Pinguins Bremerhaven: 8 (4, 4, 0) Minuten

Schiedsrichter Rainer Köttstorfer, Andrew Wilk (Wayne Gerth, Marcus Höfer)

Zuschauer 2.500