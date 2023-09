Berlin startet mit einem Sieg in die neue Spielzeit – Schwenningen mit erstem DÃ¤mpfer fÃ¼r Mannheim

Artikel anhören Berlin startet mit einem Sieg in die neue Spielzeit, gewinnt mit 2:1 im Shootout gegen Ingolstadt. Die Berliner, die im Vorjahr nicht...

Artikel anhören Artikel anhören

Berlin startet mit einem Sieg in die neue Spielzeit, gewinnt mit 2:1 im Shootout gegen Ingolstadt.

Die Berliner, die im Vorjahr nicht in den Playoffs waren, können zufrieden sein. „Wir haben kein richtig gutes Spiel abgegeben. Wir haben viele kleine Fehler gemacht“; ärgert sich Leon Hüttl.

Köln besiegt Nürnberg fulminant mit 5:1 und steht nach dem 1. Spieltag an der Tabellenspitze. „Die Jungs haben 60 Minuten Gas gegeben. Das ist für uns ein sehr guter Start und darauf müssen wir aufbauen“, lobt Alex Grenier. Schwenningen sorgt für den ersten Dämpfer, besiegt Mannheim im Shootout mit 2:1. So wollten die Adler nicht in die Saison starten. „Die Torhüter waren auf beiden Seiten überragend. Am Ende hatte Schwenningen das Glück für den Extra-Punkt“, fasst Tom Kühnhackl zusammen. Straubing kommt spät zurück und gewinnt gegen Bremerhaven mit 4:3 in der Verlängerung. „Ich denke, wir waren im 3. Drittel noch gut drauf. Dann haben wir ein unglückliches Tor kassiert und es ist ärgerlich, dass wir nur mit einem Punkt nach Hause fahren“, ärgert sich Phillip Bruggisser.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen aus der PENNY DEL am Freitagabend – übermittelt durch MagentaSport. Weiter geht’s am Sonntag mit u.a. den Adler Mannheim gegen den EHC Red Bull München – live ab 13.45 Uhr bei MagentaSport.

Eisbären Berlin – ERC Ingolstadt 2:1 SO

Die Eisbären starten mit einem Sieg in die neue Saison, nachdem die vergangene Spielzeit nicht wie geplant verlaufen ist. Ingolstadt – Vorjahresfinalist – muss sich im Shootout geschlagen geben.

Jake Hildebrand, Neuzugang Berlin: „Wir haben großartig gespielt. Wir hatten viele Chancen, um das Spiel zu gewinnen und wir sind immer drangeblieben. Im Stadion ist so viel Energie. Ich bin froh, wie ich gespielt habe.“

Leon Hüttl, Ingolstadt: „Wir haben kein richtig gutes Spiel abgegeben. Wir haben viele kleine Fehler gemacht. Das hat uns den Sieg gekostet. Das hat nicht ausgereicht.“

Kölner Haie – Nürnberg Ice Tigers 5:1

Köln startet mit einem starken Sieg in die Saison und lässt Nürnberg keine Chance. Mit dem Sieg stehen die Kölner Haie an der noch wenig aussagenden Tabellenspitze.

Daniel Schmölz, Nürnberg: „Wir sind in den ersten 10 Minuten gut reingekommen. Dann haben wir das 1. Gegentor bekommen und dann waren wir in allen Belangen etwas unterlegen. Am Ende haben wir dann wieder mitspielen können. Wir müssen über 60 Minuten auch in Rückstand unser Spiel spielen.“

Alex Grenier, Kölner Haie, 2 Tore 2 Assists: „Es hat einiges funktioniert. Die Jungs haben 60 Minuten Gas gegeben. Das ist für uns ein sehr guter Start und darauf müssen wir aufbauen. Die Details haben funktioniert. Wir haben es einfach gehalten.“

Schwenninger Wild Wings – Adler Mannheim 2:1 SO

Der erste Dämpfer für Mannheim. Schwenningen gewinnt nach Penaltyschießen mit 2:1 gegen Mannheim. Die Adler starten damit ohne Sieg in die Saison und treffen am Sonntag auf den Meister aus München.

Tom Kühnhackl, Mannheim: „Wir hatten einen guten Start. Die ersten 10 Minuten haben wir gut gespielt. Dann sind die besser ins Spiel gekommen. Die Torhüter waren auf beiden Seiten überragend. Am Ende hatte Schwenningen das Glück für den Extra-Punkt.“

Max Görtz, Wild Wings Torschütze: „Das war gut vom ganzen Team. Wir sind etwas langsam gestartet. Wir sind dann aber drangeblieben. Dann war es ausgeglichen und wir hatten einige Chancen. Wir nehmen die 2 Punkte und bauen darauf auf.“

Straubing Tigers – Fischtown Pinguins 4:3 OT

Straubing kommt spät zum Ausgleich und zieht den Sieg dann in der Verlängerung. Bitter für Bremerhaven, die nach einem Rückstand wieder in Führung gehen und den Sieg dann noch aus der Hand geben.

Phillip Bruggisser, Torschütze Bremerhaven: „Es ist nie leicht, in Straubing Punkte zu holen. Es ist ok, dass wir einen Punkt noch holen. Ich denke, wir waren im 3. Drittel noch gut drauf. Dann haben wir ein unglückliches Tor kassiert und es ist ärgerlich, dass wir nur mit einem Punkt nach Hause fahren. Den nehmen wir aber mit und bauen darauf auf.“

Philip Samuelsson, Ex-Bremerhavener, jetzt Straubing: „Das war gutes Tempo für das 1. Spiel. Alle sind froh, dass es endlich wieder losgeht. Es ist gut, dass wir zwei Punkte geholt haben, aber wir wollen am Sonntag ein noch besseres Spiel machen.“

Löwen Frankfurt – Iserlohn Roosters 2:3

Auftaktsieg für die Roosters. Die legen früh los und führen schnell mit 2:0. Frankfurt kommt spät wieder und gleicht nach 54 Minuten aus, muss aber direkt den erneuten Rückstand schlucken.

Brett Breitkreuz, Frankfurt: „Die ersten 40 Minuten waren nicht unser Spiel. Das war kein Löwen-Eishockey. Das letzte Drittel war viel besser. Das ist eine bittere Niederlage… Wir wollen in der Liga den nächsten Schritt machen und unseren Platz suchen.“

Greg Poss, Trainer Iserlohn: „Wir sind gut reingekommen. Auch im 2. Drittel hatten wir gute Chancen. Zum Ende wurde es knapp, aber wir haben gesehen, was gut war und woran wir arbeiten müssen.“









Grizzlys Wolfsburg – Augsburger Panther 4:3

Wolfsburg gewinnt zum Auftakt gegen Augsburg und holt sich den 1. Saisonsieg. Ein dreifacher Schlag im 1. Drittel (11., 14. Und 15. Minute) legte den Grundstein. Zum Ende wurde es zwar nochmal knapp, der Anschlusstreffer fällt 9 Sekunden vor der Schlusssirene aber zu spät.

Jerome Flaake, Augsburg: „Wir haben im 1. Drittel geschlafen. Das war nicht unser Spiel. Wir haben die Zweikämpfe verloren und haben es den Wolfsburgern viel zu einfach gemacht. Dann sind wir besser reingekommen und haben unser Spiel gespielt. Das hätten wir auch mit etwas mehr Zeit gewinnen können.“

Julian Chrobot, Torschütze Wolfsburg: „Im 1. Spiel direkt gegen seine Heimat ein Tor zu schießen, ist ein wahnsinniges Gefühl… Wir hatten für kurze Zeit die Oberhand und haben gut Druck gemacht. Im letzten Drittel hat Augsburg dann gut Druck gemacht. Der Sieg ist sehr wichtig, auch für das Selbstvertrauen.“

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dGh0S1Q0aUUwbTh6MkxJSlZGMlFWRWM1eVJWYTc0YkxLOG93Nm8wOXBmdz0=

Bundestrainer Harold Kreis war in der „Eishockey Show“ zu Gast und gab eine Einschätzung über die DEL-Saison ab: „Die Leistungsdichte wird immer enger. Es gibt ja die Klassiker in den Top 3 mit Berlin, Mannheim und München. Für mich sind da aber auch noch Ingolstadt, Wolfsburg, Bremerhaven, Straubing, Köln dabei. Viele haben sich im Kader verstärkt und es gibt neue auf den Trainerpositionen. Für mich wird das eine sehr spannende, 30. DEL-Saison.“

Die PENNY DEL live bei MagentaSport

Sonntag, 17.09.2023

Ab 13.45 Uhr: Fischtown Pinguins – Grizzlys Wolfsburg

Ab 15.00 Uhr: Düsseldorfer EG – Eisbären Berlin

Ab 16.15 Uhr: Kölner Haie – ERC Ingolstadt, Iserlohn Roosters – Schwenninger Wild Wings

Ab 18.45 Uhr: Nürnberg Ice Tigers – Straubing Tigers, Adler Mannheim – EHC Red Bull München, Augsburger Panther – Löwen Frankfurt

Das ist MagentaSport: Überall erstklassigen Sport sehen können

Fußball, Eishockey, Basketball – so viel live wie noch nie bei MagentaSport. Alle Spiele der 3. Liga, der PENNY DEL, der Google Pixel Frauen-Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga, der Turkish Airlines EuroLeague und des BKT EuroCups. Außerdem alle deutschen Basketball-Länderspiele inkl. der FIBA Basketball-WM 2023 sowie Top-Spiele der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, alle Spiele des Deutschland Cups und internationale Turniere der Herren, Frauen und Junioren. Zusätzlich Topspiele aus dem Coupe de France und der Regionalliga West sowie internationaler Spitzenfußball live bei Sportdigital FUSSBALL. Insgesamt mehr als 3.000 Live-Events pro Jahr.

Das Angebot von MagentaSport ist anbieterunabhängig nutzbar. Die Inhalte stehen Kunden bei MagentaTV, über die MagentaSport Apps für Smart TV, Streamingdienste, Tablet, Smartphone sowie auf magentasport.de zur Verfügung. MagentaSport ist für Telekom Kunden für 7,95 Euro monatlich im Jahresabo und 12,95 Euro im Monatsabo erhältlich. Kunden ohne Telekom Vertrag zahlen jeweils 12,95 Euro bzw. 19,95 Euro monatlich.

5037 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten