Berlin: SouverÃ¤ner Heimsieg Ã¼ber die Grizzlys Wolfsburg

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben zum ersten Mal in der laufenden PENNY DEL Saison 2021/22 gegen die Grizzlys Wolfsburg gewonnen.

Die Berliner bezwingen die Niedersachsen im Spitzenspiel des 56. Spieltags in der heimischen Mercedes-Benz Arena mit 3:1 und bauen ihre Tabellenführung in der DEL somit aus. Verteidiger Jonas Müller absolvierte seine 400. Partie in Deutschlands höchster Spielklasse.

Zach Boychuk (9.) brachte die Berliner im Startdrittel in Führung, die Kevin Clark (35.) sowie Johan Södergran (37.) mit seinem ersten DEL-Treffer im Mittelabschnitt auf 3:0 erhöhten. Gaudet (59./EQ-EA) konnte im Schlussdrittel nur noch auf 1:3 aus Sicht der Gäste verkürzen.

Die Eisbären Berlin bestreiten ihr nächstes Pflichtspiel am Sonntag, den 20. März. Dann ist der Hauptstadtclub zu Gast bei der Düsseldorfer EG. Spielbeginn ist um 14:00 Uhr.

Serge Aubin, Cheftrainer: „Ich bin natürlich glücklich mit dem Ergebnis. Es war das erwartet harte Spiel. Mit den ersten beiden Dritteln bin ich sehr zufrieden. Wir sind gut ins Spiel gestartet und konnten in Führung gehen. Im Mittelabschnitt haben wir uns dann einen komfortablen Vorsprung erspielt. Im Schlussabschnitt sind wir jedoch etwas zu passiv aufgetreten. Jeder Einzelne hat heute gut gespielt und wir haben Wolfsburgs Angriffe bereits früh gestört. Unser Unterzahlspiel hat wieder gut funktioniert. Mathias Niederberger hat heute gut gehalten.“

Johan Södergran, Torschütze zum 3:0: „Es war ein gutes Spiel unserer Mannschaft gegen einen starken Gegner. Wir hatten einen guten Start in die Partie und haben dann über die gesamte Spieldauer konstant gespielt. Wir konnten den Puck gut in Wolfsburg Zone halten und uns zahlreiche Torchancen erspielen. Die Atmosphäre unserer Fans war großartig und ich freue mich, dass ich vor ihnen mein erstes Tor erzielt habe.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – Grizzlys Wolfsburg 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Niederberger (Ancicka) – Mik, Ellis (A); Müller, Wissmann (A); Hördler (C), Després – Noebels, Byron, Wiederer; White, Nielsen, Clark; Veilleux, Boychuk, Bokk; Södergran, Streu, Zengerle; Baßler – Trainer: Serge Aubin

Grizzlys Wolfsburg: Pickard (Strahlmeier) – Melchiori, Krupp; Murray, Möser; Wurm, Bittner – Fauser, DeSousa, Archibald; Mingoia, Gaudet, Machacek; Enlund, Pfohl, Schinko; Rech, Furchner, Reichel; Nijenhuis – Trainer: Mike Stewart

Tore

1:0 – 08:05 – Boychuk (Bokk, Müller) – EQ

2:0 – 34:05 – Clark (Després, Hördler) – EQ

3:0 – 36:13 – Södergran (Hördler, Zengerle) – EQ

3:1 – 58:30 – Gaudet (Murray) – EQ, EA

Strafen

Eisbären Berlin: 15 (0, 6, 9) Minuten

Grizzlys Wolfsburg: 9 (0, 0, 9) Minuten

Schiedsrichter Stephen Reneau, Lukas Kohlmüller (Wayne Gerth, Marcus Höfer)

Zuschauer 8.500