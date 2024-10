Berlin marschiert an die Tabellenspitze – „Im Moment lÃ¤uft es einfach“, Fliegauf hat groÃŸe Ziele: „WÃ¼nschen uns, den Pott nach oben zu stemmen“

Berlin. (PM Eisbären / MagentaSport) Die Eisbären Berlin gewannen auch das zweite Spiel innerhalb von zwei Tagen gegen die Grizzlys Wolfsburg und haben ihre...

Berlin. (PM Eisbären / MagentaSport) Die Eisbären Berlin gewannen auch das zweite Spiel innerhalb von zwei Tagen gegen die Grizzlys Wolfsburg und haben ihre Siegesserie in der PENNY DEL somit auf acht Erfolge am Stück ausgebaut.

Die Berliner setzten sich am Dienstagabend mit 5:4 nach Verlängerung gegen die Niedersachsen durch.

In einem intensiven Startabschnitt spielten beide Teams von Beginn an druckvoll und kreierten Abschlussmöglichkeiten auf beiden Seiten. Trotz eines leichten Chancenpluses der Wolfsburger, erzielte Berlins Marcel Noebels (15.) den ersten Treffer des Abends. Auch zu Beginn des Mitteldrittels kamen zunächst die Gäste zu Möglichkeiten. Dann erhöhte Ty Ronning (24.) aber auf 2:0 für die Gastgeber. Die Wolfsburger machten in der Folge weiter Druck und drehten die Partie durch drei Treffer von Spencer Machacek (28.), Julian Chrobot (35.) und Darren Archibald (37.). Die Eisbären konnten durch Kai Wissmann (40.) jedoch Bruchteile vor Drittelende wieder ausgleichen. Im Schlussabschnitt brachte Ryan O’Connor (44.) Wolfsburg abermals in Front. Der Hauptstadtclub überstand im weiteren Spielverlauf eine doppelte Unterzahl und drängte auf den Ausgleich. Dieser gelang Ty Ronning (53.), sodass es in die Verlängerung ging. In der Overtime sorgte Jonas Müller (63.) für das spielentscheidende Tor zum 5:4-Verlängerungssieg für die Eisbären.

Die Eisbären Berlin sind am Donnerstag, den 24. Oktober wieder in der Deutschen Eishockey Liga gefordert. Dann gastiert der Hauptstadtclub beim ERC Ingolstadt. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Stimmen

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Es war ein schweres Spiel. Wolfsburg war stark und hat uns unter Druck gesetzt. Sie haben temporeich gespielt und uns vor Probleme gestellt. Mir hat unser heutiges Spiel nicht gefallen, wir hatten zu viele Turnover. Wir sind der Partie heute immer ein wenig hinterhergelaufen, haben uns aber zurückgekämpft. Es war auch von hoher Bedeutung, dass wir die doppelte Unterzahlsituation schadlos überstanden haben. Dort hat uns Jake Hildebrand im Spiel gehalten. Wir konnten zu den richtigen Zeitpunkten unsere Chancen nutzen und Tore erzielen. Der Ausgleich kurz vor Ende des Mittelabschnitts war sehr wichtig. Trotzdem müssen wir aus dieser Partie lernen. Wir können besser spielen.“

Jonas Müller, Siegtorschütze Eisbären Berlin, über den Jubel nach dem angekündigten Tor durch Marco Nowak: „Ich habe es mit ihm abgesprochen, dass wenn ich mal ein Tor schieße, ich dann den Jubel mache. Ich nenne Nowi manchmal X, ist ein Spitzname von ihm.“

Über den erneuten Sieg in der Overtime: „Wir haben genug Jungs, die Overtime spielen können, die genug Skill haben. Im Moment läuft es einfach.“ (MagentaSport)

Kai Wissmann, Torschütze zum 3:3 für die Eisbären Berlin: „Im 2. Drittel haben wir das nicht so gespielt, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben uns viel zu oft verzettelt und sind nicht aus der Zone gekommen. Wir haben zu viel zugelassen und waren dadurch in der Zone gefangen. Am Ende geht das Unentschieden in Ordnung. Der 2. Punkt in der Overtime ist immer etwas Glücksache. Den haben wir wieder geholt und damit sind wir natürlich zufrieden. Wir geben nichts her und kämpfen uns immer wieder zurück. Das haben wir auch im 3. Drittel wieder geschafft. Das ist auch eine Qualität.“(MagentaSport)

Julian Chrobot, Wolfsburg Grizzlys: „Wieder ein gutes Spiel beider Mannschaften. Wir konnten die Führung nicht verteidigen und dann war wieder die Overtime das Entscheidende. Wer das Spiel geschaut hat, kann auf jeden Fall sagen, dass wir auf Augenhöhe sind.“(MagentaSport)

Charly Fliegauf, Sportlicher Leiter Wolfsburg Grizzlys, in der 1. Drittelpause: „Wir haben nicht so viel gewechselt im Vergleich zur letzten Saison. Haben eine gute Saison gespielt mit dem 4. Platz in der Hauptrunde. Die Playoffs waren nicht nach unserem Geschmack. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir eine sehr gute Mannschaft haben. Das hat der Start auch gezeigt. Wir sind gut dabei, aber es sind hart umkämpfte Plätze in allen Regionen. Deswegen tut jeder Punkt gut.“

Über die Meistersehnsucht in Wolfsburg: „Wir sollten schon so viel Selbstvertrauen haben, um zu sagen, dass unser Ziel die TOP-6 sind. Danach ist es eine eigene Runde. Natürlich wünschen wir uns auch mal den Pott nach oben zu stemmen. Wir waren ein paar Mal nah dran und das Ziel ist natürlich auch mal die Meisterschaft nach Wolfsburg zu holen.“ (MagentaSport)

Charly Fliegauf im Interview









Endergebnis

Eisbären Berlin – Grizzlys Wolfsburg 5:4 n. V. (1:0, 2:3, 1:1, 1:0)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Hildebrand (Stettmer) – Müller, Wissmann (C); Niemeläinen, Reinke; Geibel, Mik; Schäfer – Kirk, Fontaine, Tiffels; Ronning, Boychuk (A), Pföderl; Noebels (A), Byron, Bergmann; Hördler, Wiederer, Veilleux – Trainer: Serge Aubin

Grizzlys Wolfsburg: Weitzmann (Strahlmeier) – Pfohl, Button; Melchiori, Ramage; Krupp, O’Connor; Martinovic – Braun, Feser, Dumont; Archibald, Varone, White; Machacek, Miele, Schinko; Ramoser, Chrobot, Ruckdäschel – Trainer: Mike Stewart

Tore

1:0 – 14:24 – Noebels (Bergmann) – EQ

2:0 – 23:05 – Ronning (Boychuk, Boychuk) – EQ

2.1 – 27:07 – Machacek (White, Miele) – EQ

2:2 – 34:45 – Chrobot (O’Connor, Pfohl) – EQ

2:3 – 36:21 – Archibald (Varone, Pfohl) – EQ

3:3 – 39:59 – Wissmann (Fontaine, Ronning) – EQ

3:4 – 43:15 – O’Connor (Feser, Martinovic) – EQ

4:4 – 52:23 – Ronning (Pföderl, Boychuk) – EQ

5:4 – 63:00 – Müller (Tiffels, Fontaine) – EQ

Strafen Eisbären Berlin: 8 (2, 2, 4, 0) Minuten – Grizzlys Wolfsburg: 4 (0, 2, 2, 0) Minuten

Schiedsrichter Reid Anderson, Andris Ansons (Maksim Cepik, Kenneth Englisch)

Zuschauer 12.930

Die PENNY DEL live bei MagentaSport – 12. Spieltag:

Donnerstag, 24. Oktober

Ab 19.15 Uhr: Düsseldorfer EG – Augsburger Panter

Ab 19.15 Uhr: ERC Ingolstadt – Eisbären Berlin

Freitag, 25. Oktober

Ab 19 Uhr in der Konferenz und im Einzelspiel: Löwen Frankfurt – Straubing Tigers, Fischtown Pinguins – Kölner Haie, Iserlohn Roosters – Adler Mannheim, Schwenninger Wild Wings – ERC Red Bull München, Grizzlys Wolfsburg – Nürnberg Ice Tigers

Überall erstklassigen Sport sehen können

Fußball, Eishockey, Basketball und vieles mehr live bei MagentaSport. Alle Spiele der 3. Liga, der PENNY DEL, der Google Pixel Frauen- Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga, der Turkish Airlines EuroLeague und des BKT EuroCups. Außerdem die Basketball-Europameisterschaften der Herren und Frauen sowie weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften. Dazu die Eishockey-Weltmeisterschaften der Herren, Frauen und Junioren, alle Spiele des Deutschland Cups und weitere Topspiele der deutschen Eishockey-Nationalmannschaften. Zusätzlich Topspiele aus der Champions Hockey League und Highlights aller DEL2-Spiele. Weitere Topspiele aus dem Coupe de France sowie internationaler Spitzenfußball live bei Sportdigital FUSSBALL. Insgesamt mehr als 3.000 Live-Events pro Jahr.