Berlin gewinnt Halbfinale 1: Erst mit viel „Struktur“ und dann mit Karacho, Mannheimer „mÃ¼ssen noch eine Schippe drauflegen“

Bonn. (PM MagentaSport) Die größten Rivalen in der PENNY DEL nahmen erst verhalten und dann richtig Fahrt auf!

Für den Meister Berlin lief es zum Auftakt der Halbfinals gegen Mannheim fast wunschgemäß: 3:1 ! MagentaSport-Experte Sven sprach von einem „sehr strukturierten Auftritt“ beider Teams. „Zwei große Klubs, die es miteinander aufnehmen. Genau das wollen die Leute sehen. Das Spiel war großartig. Es ging um Inches. Genau so wird die restliche Serie auch verlaufen. Das ist aufregend. In diesen Spielen willst du spielen“, schwärmte der Berliner Goalie Jake Hildebrand, der erstmals wieder für den bislang bockstarken Stettmer das Eisbären Tor hütete. Eisbär Frederik Tiffels hob die eigene „Zermürbungstaktik“ hervor: „Wir haben die Mannheimer gut vom Tor weggehalten, haben einfach gespielt und haben auch einige Zeit in der gegnerischen Zone verbracht. Ich glaube, das hat die Mannheimer teilweise müde gemacht.“

Der Mannheimer Co Marcel Goc war in seiner Analyse nicht unzufrieden: „Aber dann hat es doch nicht ganz gereicht. Also müssen wir schon noch eine Schippe drauflegen. Klar, mit einer Niederlage können wir nicht zufrieden sein.“ Duell Nummer 2 in Mannheim folgt am Freitag, live ab 18.45 Uhr.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen der DEL-Halbfinals Runde 1 vom Dienstag übersendet durch MagentaSport.

Weiter geht es mit Eishockey bei MagentaSport am Mittwoch ab 19.15 mit der zweiten Halbfinalpaarung zwischen Hauptrundensieger ERC Ingolstadt und den Kölner Haien. Runde 2 folgt am Freitag.

Eisbären Berlin – Adler Mannheim 3:1 (Stand Serie: 1:0)

Wieder einmal waren es Berlins Forwards Liam Kirk und Toptorjäger Ty Ronning, die den Unterschied machten. Nächstes Kapitel, Freitag, ab 18.45 Uhr in Mannheim.

Marcel Goc, Co-Trainer Mannheim: “Teilweise konnten wir die Offensivqualitäten rausnehmen. Aber dann hat es doch nicht ganz gereicht. Also müssen wir schon noch eine Schippe drauflegen. Klar, mit einer Niederlage können wir nicht zufrieden sein. Aber ich denke, da waren trotzdem Dinge dabei, auf denen wir aufbauen können.“

Jake Hildebrand, Torhüter Berlin, war glücklich über seinen ersten Auftritt nach längerer Spielpause, in der ihn der junge Stettmer erstklassig ersetzte. „Wir haben 2 sehr gute Torhüter.“ Hildebrand zur intensiven Serie gegen Mannheim: „Man hat es letztes Jahr gesehen. Letztes Jahr war mein erstes Mal. Berlin gegen Mannheim – die Geschichte dahinter. Zwei große Klubs, die es miteinander aufnehmen. Genau das wollen die Leute sehen. Das Spiel war großartig, es ging um Inches, es ging rauf und runter. Genau so wird die restliche Serie auch verlaufen. Das ist aufregend. In diesen Spielen willst du spielen.“

„Wir mussten nach der längeren Spielpause erst mal wieder reinkommen“, erklärte Frederik Tiffels, Berliner Torschütze zum 3:1-Endstand, war aber zufrieden: „Ich glaube, wir haben über 60 Minuten ein solides Spiel gespielt. Am Ende haben wir leider nochmal das Tor kassiert. Aber das lässt sich gegen eine wirklich starke Mannheimer Mannschaft nicht ganz verhindern. Wir haben die Mannheimer gut vom Tor weggehalten, haben einfach gespielt und haben auch einige Zeit in der gegnerischen Zone verbracht. Ich glaube, das hat die Mannheimer teilweise müde gemacht.“

Daniel Hopp, Hauptgesellschafter Mannheim, zur Unsicherheit von Arno Tiefensee beim Berliner Führungstor. Tiefensee ist schon seit geraumer Zeit in bestechender Form und wird auf dem Transfermarkt heiß gehandelt: „Das habe ich mich beim Anschauen auch gefragt. Er hat ein bisschen die Orientierung verloren und war dann zu spät auf den Schlittschuhen zurück.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – Adler Mannheim 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Hildebrand (Vieillard) – Müller, Wissmann (C); Geibel, Smith; Galipeau, Mik; Panocha – Tiffels, Pföderl, Ronning; Kirk, Fontaine, Veilleux; Noebels (A), Boychuk (A), Bergmann; Leden, Wiederer, Hördler – Trainer: Serge Aubin

Adler Mannheim: Tiefensee (Gravel) – Kälble, Fohrler; Cicek, Gawanke; Jokipakka, Gilmour; Pilu – Hännikäinen, Esposito, Reichel, Bennett, Michaelis, Plachta; Kühnhackl, Loibl, Szwarz; Heim, MacInnis, Proske – Trainer: Dallas Eakins

Tore

1:0 – 21:07 – Kirk (Veilleux, Fontaine) – EQ

2:0 – 44:37 – Ronning (Tiffels, Pföderl) – EQ

2:1 – 56:52 – Michaelis (Szwarz, Plachta) – PP1, EA

3:1 – 59:38 – Tiffels (Pföderl) – EN

Strafen Eisbären Berlin: 4 (0, 0, 4) Minuten – Adler Mannheim: 6 (2, 0, 4) Minuten

Schiedsrichter Martin Frano, Christopher Schadewaldt (Maksim Cepik, Tobias Schwenk)

Zuschauer 13.522

Eishockey live bei MagentaSport

PENNY DEL Playoffs – komplett live:

Mittwoch, 02. April 2025

Ab 19.15 Uhr: ERC Ingolstadt – Kölner Haie

DEL-Playoffs – Halbfinals – Runde 2

Freitag, 04.04.2025

ab 18.45 Uhr: Adler Mannheim – Eisbären Berlin

ab 19.15 Uhr: Kölner Haie – ERC Ingolstadt

DEL-Playoffs – Halbfinals – Runde 3

Sonntag, 06.04.2025

ab 13.45 Uhr: Eisbären Berlin – Adler Mannheim

ab 16.15 Uhr: ERC Ingolstadt – Kölner Haie

Ab Donnerstag, 17. April 2025: Finale (Modus Best of 7)

Länderspiele und Turniere

Frauen WM: 10. – 20. April 2025 (deutsche Spiele plus k.o.-Runde)

WM-Countdown Männer: ab 16. April Slowakei – Deutschland

U18 WM: 24. April – 04. Mai 2025 (deutsche Spiele plus k.o.-Runde)

Männer WM: 09. – 25. Mai 2025 (deutsche Spiele plus k.o.-Runde)

