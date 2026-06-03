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EV Zug

Berlin, Augsburg, Nürnberg und Ingolstadt: Der EV Zug hat sein Testspielprogramm festgezurrt

3. Juni 20261 Mins read120
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Raphael Diaz #16 (EV Zug) - © Philipp Hegglin/ EV Zug Official
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Zug. (PM EVZ) Teilnahme am Dolomiten und Lehner Cup, Testspiele gegen die SCRJ Lakers, die SCL Tigers und Ingolstadt – der EVZ hat sein Programm für die Preseason 2026/27 festgelegt.

Das erste Testspiel der Saison 2026/27 und somit die erste Partie unter dem neuen Head Coach Lauri Marjamäki bestreitet der EVZ am Samstag, 15. August, um 17.30 Uhr in der SGKB Arena gegen die SCRJ Lakers.

Weiter geht es dann am Wochenende des 22. und 23. August im Südtirol. Am Dolomiten Cup in Neumarkt (ITA) trifft der EVZ am Samstag auf die Eisbären Berlin. Am Sonntag bestreitet er je nach Turnierverlauf den Final oder das Spiel um Platz 3 gegen die Augsburger Panther oder den HC Kometa Brno.

Eine Woche später steht für die Zuger mit dem Lehner Cup in Sursee das nächste Traditionsturnier an. Dort misst sich der EVZ am Donnerstag, 27. August zuerst mit Motor Ceske Budejovice (CZE) und am Samstag, 29. August mit den Nürnberg Ice Tigers (DEL). Weitere Vorbereitungsspiele folgen am Freitag, 4. September in der Saturn Arena gegen den ERC Ingolstadt sowie am Donnerstag, 10. September im Emmental gegen die SCL Tigers.

Die neue National-League-Saison beginnt für den EVZ am Dienstag, 15. September mit einem Auswärtsspiel. Aufgrund der Erweiterung der OYM hall und der damit verbundenen Bauarbeiten steigt das erste Heimspiel der Saison 2026/27 erst am Freitag, 23. Oktober, um 19.45 Uhr.

Der detaillierte Spielplan zur National League Saison 2026/27 folgt Mitte Juni.

Testspiele in der Übersicht:
15. August, 17.30 Uhr: SCRJ Lakers – EVZ (in Rapperswil)
22. August, 15.30 Uhr: Eisbären Berlin – EVZ (in Neumarkt, ITA)
23. August, 15.45/20 Uhr: EVZ – Augsburger Panther / HC Kometa Brno (in Neumarkt, ITA)
27. August, 19.30 Uhr: EVZ – Motor Ceske Budejovice (in Sursee)
29. August, 17 Uhr: EVZ – Nürnberg Ice Tigers (in Sursee)
4. September, 18 Uhr: Ingolstadt – EVZ (in Ingolstadt)
10. September, 19 Uhr: SCL Tigers – EVZ (in Langnau)

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