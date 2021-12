Berlin: Auch drittes Spiel gegen Wolfsburg geht verloren

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben nach vier Siegen am Stück wieder verloren. Die Berliner unterliegen am 33. Spieltag der laufenden PENNY DEL...

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben nach vier Siegen am Stück wieder verloren.

Die Berliner unterliegen am 33. Spieltag der laufenden PENNY DEL Saison 2021/22 bei den Grizzlys Wolfsburg mit 2:3 nach Penaltyschießen. Trotz dieser Niederlage bleiben die Eisbären weiterhin Tabellenführer der DEL.

Murray (9./PP1) erzielte im Powerplay für Wolfsburg den ersten Treffer des Abends. Diesen Vorsprung drehten Marcel Noebels (27.) und Matt White (35.) aber im Mittelabschnitt in eine 2:1-Führung der Eisbären. Im Schlussabschnitt glich DeSousa (48./PP1) mit dem zweiten Überzahl-Tor der Gastgeber aus und so ging es in die Verlängerung. Da in dieser kein Treffer fiel, ging es ins Penaltyschießen. Im Shootout erzielte Mingoia (65.) das entscheidende Tor für die Wolfsburger.

Die Eisbären Berlin bestreiten ihr nächstes Pflichtspiel am Donnerstag, den 23. Dezember. Dann gastieren die Schwenninger Wild Wings in der Mercedes-Benz Arena. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Serge Aubin, Cheftrainer: „Es war eine Partie zweier starker Teams. Natürlich bin ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden, meine Mannschaft hat aber trotzdem ein gutes Spiel abgeliefert. Wir wussten bereits im Vorfeld, dass es eine enge Partie werden wird. Wir können aus diesem Spiel viel Positives mitnehmen. Vor allem in den ersten beiden Dritteln haben wir sehr hart gekämpft. Leider konnten wir die Vielzahl unserer Chancen nicht nutzen. Wolfsburgs Powerplay-Treffer waren natürlich schmerzhaft. In der Verlängerung kann es dann immer in beide Richtungen gehen.“

Eric Mik: „Beide Mannschaften haben heute sehr gut gespielt. Spiele gegen Wolfsburg haben immer Playoff-Charakter. Die Kleinigkeiten werden immer direkt bestraft. Leider konnten die Wolfsburger Kapital aus ihren Möglichkeiten im Powerplay schlagen. Wir müssen darauf achten, dass wir weniger Strafen bekommen.“

Endergebnis

Grizzlys Wolfsburg – Eisbären Berlin 3:2 n. P. (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Aufstellungen

Grizzlys Wolfsburg: Pickard (Finke) – Melchiori, Bittner; Murray, Möser; Button, Krupp – Enlund, DeSousa, Archibald; Machacek, Gaudet, Mingoia; Rech, Festerling, Nijenhuis; Hungerecker, Fauser, Schinko; Reichel – Trainer: Mike Stewart

Eisbären Berlin: Niederberger (Ancicka) – Mik, Ellis (A); Müller, Wissmann (A); Hördler (C), Després; Jensen – Noebels, Byron, Pföderl; White, Nielsen, Clark; Veilleux, Zengerle, Fiore; Streu, Wiederer, Baßler – Trainer: Serge Aubin

Tore

1:0 – 08:48 – Murray (Mingoia, DeSousa) – PP1

1:1 – 26:32 – Marcel Noebels (Simon Desprès) – EQ

1:2 – 34:13 – Matt White (Kevin Clark) – EQ

2:2 – 47:57 – DeSousa (Machacek, Archibald) – PP1

3:2 – 65:00 – Mingoia – GWS

Strafen

Grizzlys Wolfsburg: 12 (0, 6, 6, 0) Minuten

Eisbären Berlin: 12 (2, 2, 8, 0) Minuten

Schiedsrichter

Andrew Bruggeman, Lukas Kohlmüller (Wayne Gerth, Jonas Merten)

Zuschauer

1.177