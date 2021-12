Berlin: 3 Tore gegen die Haie gleich 3 Punkte auf dem Konto

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben den 16. Saisonsieg eingefahren. Die Berliner gewinnen am 29. Spieltag der PENNY DEL Saison 2021/22 in der...

Die Berliner gewinnen am 29. Spieltag der PENNY DEL Saison 2021/22 in der heimischen Mercedes-Benz Arena gegen die Kölner Haie mit 3:1. Nach diesem Erfolg belegen die Eisbären den zweiten Platz in der Tabelle. Verteidiger Kai Wissmann bestritt seine 300. Partie in Deutschlands höchster Spielklasse.

Frans Nielsen (4.) brachte die Berliner in Führung, Moritz Müller (22.) glich jedoch kurz nach Beginn des mittleren Spielabschnitts für Köln aus. Noch vor der zweiten Spielunterbrechung gelang Mark Zengerle (39./PP1) in Überzahl die erneute Führung für die Gastgeber. Yannick Veilleux traf 18 Sekunden vor Spielende ins leere Kölner Tor zum 3:1-Endstand.

Die Eisbären Berlin bestreiten ihr nächstes Pflichtspiel am Freitag, den 17. Dezember. Dann gastiert der Hauptstadtclub bei den Krefeld Pinguinen. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Serge Aubin, Cheftrainer: „Es war ein wichtiger Sieg für uns. Köln hat uns einen harten Kampf geliefert. Ich bin mit unserem Spiel heute zufrieden. Vor allem im Startdrittel haben wir einfach gespielt, wenig Kölner Chancen zugelassen und uns einige Möglichkeiten erspielt. Im mittleren Spielabschnitt sind wir wieder etwas zu verspielt aufgetreten. Nach der erneuten Führung haben wir ordentlich gespielt und einen Weg gefunden, die Partie zu gewinnen. Die freien Tage werden wir nutzen, die Akkus wieder aufzuladen.“

Kai Wissmann, nach seinem 300. DEL-Spiel für die Eisbären: „Im Start- und Schlussdrittel haben wir geradlinig gespielt. Im zweiten Drittel sind wir von unserem Spiel abgekommen. Im Großen und Ganzen waren wir heute die bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen. Unsere Special Teams waren heute sehr gut, das war ein wichtiger Faktor. Ich freue mich über mein 300. DEL-Spiel und hoffe, dass noch viele hinzukommen.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – Kölner Haie 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Niederberger (Ancicka) – J. Müller, Wissmann (A); Hördler (C), Jensen; Mik, Ellis (A); Geibel – Noebels, Pföderl, Veilleux; White, Nielsen, Clark; Després, Zengerle, Fiore; Streu, Wiederer, Baßler – Trainer: Serge Aubin

Kölner Haie: Pogge (Pöpperle) – Mo. Müller (C), Edwards; Sieloff, Roach; Oblinger (A) – Barinka, Matsumoto, Ferraro; Kammerer, Olver, Chrobot; Üffing, Howden (A), Dumont; Steck, van Calster, Bartuli – Trainer: Uwe Krupp

Tore

1:0 – 03:47 – Nielsen (Clark) – EQ

1:1 – 21:38 – Mo. Müller (Olver, Chrobot) – EQ

2:1 – 38:39 – Zengerle (White) – PP1

3:1 – 59:42 – Veilleux (White, Niederberger) – EQ, EN

Strafen

Eisbären Berlin: 10 (0, 6, 4) Minuten

Kölner Haie: 8 (0, 4, 4) Minuten

Schiedsrichter

Rainer Köttstorfer, Marian Rohatsch (Wayne Gerth, Marcus Höfer)

Zuschauer 2.500