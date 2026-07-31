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Berger neuer Head of Coaches beim ERC Ingolstadt

31. Juli 20261 Mins read39
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Claus Liedy, Tobias Berger und Tim Regan (v. l.) - © ERC Ingolstadt
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Ingolstadt. (PM ERC) Der ERC Ingolstadt hat einen neuen Head of Coaches für den Nachwuchs-Bereich verpflichtet.

Tobias Berger tritt ab 1. August die Nachfolge von Billy Trew an, der den ERC verlassen hatte, um eine neue Herausforderung anzunehmen.

Der 37-jährige Berger leitete zuletzt die Trainer Aus- und Fortbildung der Eishockey-Abteilung des Bayerischen Eissport-Verbands (BEV) und betreute am Stützpunkt Augsburg die Talentförderung. Bereits im Alter von 18 Jahren machte der studierte Sportwissenschaftler seinen ersten Trainerschein und war während seiner Zeit als aktiver Spieler in der Bayernliga als Nachwuchs-Coach aktiv. Von 2022 bis 2024 war er außerdem als Co-Trainer der U17- bzw. U18-Nationalmannschaft tätig.

„Tobias kennt die Arbeit im Nachwuchs-Eishockey aus mehreren Perspektiven und bringt dementsprechend Erfahrung mit. Er war selbst bereits als Trainer im Juniorenbereich – auch für den DEB – aktiv und hat zuletzt in der Trainerausbildung gearbeitet. Damit erfüllt er zwei wichtige Aspekte für den Posten als Head of Coaches und bringt hervorragende Voraussetzungen mit, um den erfolgreichen Weg, den wir unter der Leitung von Billy Trew gegangen sind, fortzuführen“, sagt ERC-Sportdirektor Tim Regan und ergänzt: „An dieser Stelle möchten wir uns auch nochmal bei Billy für seine hervorragende Arbeit bedanken. Er hat die Nachwuchsarbeit beim ERC Ingolstadt professionalisiert und großen Anteil an der positiven Entwicklung der Jungpanther.“

Berger sagt zu seiner neuen Aufgabe im Nachwuchs der Panther: „Billy hat ein stabiles Fundament geschaffen, das man nicht neu erfinden muss. Auf dieser Basis möchten wir uns weiterhin gut entwickeln, Potentiale freilegen und die nächsten Schritte gehen. Ziel ist es, den Fokus auf die Entwicklung der einzelnen Spieler zu legen und das auch weiterhin mit sportlichen Erfolgen auf Mannschaftsebene zu kombinieren. Ich freue mich sehr, jetzt pünktlich zum Saisonstart loslegen zu können.“

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