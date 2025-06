Bereit fÃ¼r ein weiteres Jahr in Schweinfurt

Schweinfurt. (PM Mighty Dogs) Gerade einmal 21 Jahre jung, geboren in Singen, Stürmer und spielte vergangene Saison erstmals in der Bayernliga: Georg Pinsack verlängert um ein weiteres Jahr beim ERV Schweinfurt und geht somit in seine zweite Saison für den Verein an der Willi-Kaidel-Straße.

Vom EC Lauterbach wechselte Georg Pinsack vergangene Saison an den Main und kam auf insgesamt 36 Spielen. In 30 Hauptrundenspiele gelangen ihm 11 Scorerpunkte und in den Playoffs kamen drei weitere Scorerpunkte dazu.

Der sportliche Leiter, Gerald Zettner, freute sich über die Entwicklung von Pinsi (georg Pinsack):

„Pinsi hat eine tolle Entwicklung genommen und charakterlich passt er super in die Mannschaft. Seinen unermüdlichen Einsatz hat er in der letzten Saison dann auch mit Punkten belohnt. Nicht nur wegen seiner Ausbildung, die in Schweinfurt absolviert, ist er angekommen und wir freuen uns wieder auf ihn.“

Er hatte eine Menge Spaß in der vergangenen Saison, nicht zuletzt Dank der Unterstützung von den Rängen:

„Ich freue mich, auch kommende Saison wieder für die Mighty Dogs auf dem Eis zu stehen! Letzte Saison war für mich besonders, weil ich selber einen großen Schritt im Eishockey machen konnte und vor allem weil wir es zusammen als Team in die Playoffs geschafft haben. Das hat richtig Bock gemacht, vor allem dank der geilen Stimmung in der Halle. Ich will genau da anknüpfen und alles geben, damit wir nächste Saison noch einen Schritt weiter gehen können!“

Weitere Kader News werden schon in den kommenden Tagen erscheinen und auch der Saisonkartenverkauf wird demnächst bekannt gegeben.

Am Sonntag ist der nächste Spieltag bei der Rollhockeyabteilung des ERV Schweinfurt. Ab 11 Uhr kämpfen der ERV, die Spielgemeinschaft aus Darmstadt & Frankfurt und Gottmadingen um Punkte. Die Rollhockeyabteilung freut sich auf Zuschauer und für die Verpflegung ist wie immer gesorgt.

Kader 2025/2026

Trainer-Duo: Sergej Waßmiller und Semjon Bär

Tor: Benny Roßberg,

Verteidigung: Lukas Krumpe, Collin Freibert, Alexander Diel

Sturm: Nils Melchior, Pavel Bares, Petr Pohl, Tomas Cermak, Leon Hartl, Georg Pinsack

Neuzugänge: Leon Hartl (EHC Königsbrunn), Alexander Diel (EV Pegnitz)

Abgänge: Leo Ewald, Finn Teubner (EV Dingolfing), Daniel Herzog, Philipp Faulhaber

