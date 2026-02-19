Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Beppi Eberhardt bleibt ein Gladiator
Transfer-News

Beppi Eberhardt bleibt ein Gladiator

19. Februar 2026
Markus Eberhardt - © Erding Gladiators
Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators haben die nächste wichtige Personalentscheidung für die kommende Saison fix gemacht: Verteidiger Markus „Beppi“ Eberhardt hat seinen Vertrag beim Oberligisten verlängert und bleibt damit ein zentraler Baustein im künftigen Kader.

Der 31-Jährige war vor der laufenden Spielzeit nach Erding gewechselt und hat sich im Verlauf der Saison genau zu der Verstärkung entwickelt, die sich die Verantwortlichen von seiner Verpflichtung erhofft hatten.

Eberhardt bringt viel Erfahrung mit und verkörpert auf dem Eis genau den Verteidigertyp, den jede Mannschaft braucht. In 38 Saisonspielen sammelte er 29 Scorerpunkte (10 Tore, 19 Vorlagen) und zeigte damit, dass er nicht nur defensiv sehr zuverlässig arbeitet, sondern auch offensiv immer wieder Akzente setzt. Seine kompromisslose Spielweise vor dem eigenen Tor, ein guter erster Pass und gefährliche Abschlüsse von der blauen Linie machen ihn zu einem wertvollen Zwei-Wege-Verteidiger.

Mindestens genauso wertvoll ist Beppi neben dem Eis: Mit seiner Persönlichkeit, seiner Erfahrung und seiner professionellen Einstellung hat er sich schnell als wichtiger Leader in der Kabine etabliert. Jüngere Spieler profitieren von seiner Ruhe und seinem Gespür für die richtigen Entscheidungen in Drucksituationen. Sportlicher Leiter Thomas Daffner ordnet die Verlängerung so ein: „Beppi ist der Spielertyp, den wir in Erding brauchen – zuverlässig in der Defensive, immer bereit, Verantwortung zu übernehmen und gleichzeitig offensiv gefährlich. Er lebt Professionalität vor, zieht die Jungs mit und ist auf und neben dem Eis ein Leader. Wir sind sehr froh, dass wir mit ihm eine Säule für unseren zukünftigen Kader halten konnten.“

Auch unter dem neuen Cheftrainer John Sicinski spielt Eberhardt eine Schlüsselrolle. Sicinski steht für strukturiertes, hart arbeitendes Eishockey – ein Stil, zu dem Eberhardt mit seiner physischen Art passt. Mit der Vertragsverlängerung von Markus „Beppi“ Eberhardt senden die Erding Gladiators ein klares Signal: Der Kern der Mannschaft soll aus charakterstarken, erfahrenen und leistungsstarken Spielern bestehen, an denen sich das Team in engen und schwierigen Phasen orientieren kann.

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

