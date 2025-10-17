Benson trifft in der Overtime: Huskies schlagen dezimierte Pinguine mit 5:4

Kassel. (PM Huskies / PM Pinguine) Zum Auftakt ins Wochenende waren am Freitagabend ersatzgeschwächte Pinguine zu Gast in der Probonio Arena.

Die Pinguine waren zunächst das bessere Team und gingen auch folgerichtig in Front. Bartuli und Turgeon drehten die Partie jedoch noch im ersten Drittel. Turgeon und Valenti erzielten im Mittelabschnitt zwei weitere Treffer, Payerl konnte zweimal verkürzen. Im Schlussdrittel erzielten die Gäste den einzigen Treffer und erzwangen so die Verlängerung. In der Overtime war es dann Benson, der den letzten und entscheidenden Stich setzen konnte.

Die Gäste erwischten den deutlich besseren Start in die Partie und wussten Maxwell in seinem ersten Saisonspiel direkt zu beschäftigen. Zuerst entschärfte der Torwart einen Alleingang (2.), dann parierte er einen abgefälschten Schuss mit dem Schoner (4.). In der fünften Minute war er dann aber doch geschlagen: Der Puck sprang unkontrolliert durch den Slot und Weiß konnte die Situation zum Führungstreffer nutzen (5.). Mehrfach fuhren die Schlittenhunde in dieser Phase ins Abseits und nahmen sich selbst die Chance, sich im Offensivdrittel festzusetzen. Der Ausgleichstreffer entstand allerdings ausgerechnet aus einer solchen Situation: Unmittelbar im Anschluss an ein Bully in der neutralen Zone schloss Bartuli ab und verwertete anschließend seinen Rebound zum 1:1 (13.). Die Nordhessen schienen nun in der Partie angekommen zu sein und nach einem harten Check von Braun (15.) war auch zunehmend Feuer in der Begegnung. Während Matusomoto auf der einen Seite nur den Pfosten traf, machte es auf der anderen Seite Turgeon besser und konnte nach Vorlage von Garlent gar das 2:1 erzielen.

Die Kombination aus Garlent und Turgeon war es auch, die im zweiten Drittel nachlegen konnte. Einen Konter spielten die beiden souverän aus – Garlent lieferte die Vorlage, Turgeon das Tor (25.). Die Antwort der Krefelder ließ jedoch nicht allzu lange auf sich warten. Kurz nach dem Powerbreak konnte Payerl in Überzahl aus kurzer Distanz Maxwell überwinden (31.). Und der offene Schlagabtausch setzte sich fort: Nur 28 Sekunden nach dem Gegentreffer konnte Valenti eine sehenswerte Kombination zum 4:2 abschließen (31.), in der 34. Spielminute war es dann erneut Payerl, der den alten Abstand wiederherstellte. Da Turgeon (34.) und Keck (39.) lediglich das Gestänge trafen, ging es mit dem knappen 4:3 in die zweite Pause.

Auch im Schlussdrittel blieben die Visiere weiter offen, wenngleich die ganz dicken Chancen lange ausblieben. Erst nach dem Powerbreak nähern sich die Schlittenhunde dem fünften Treffer, lassen aber zahlreiche Chancen liegen. Und so kam es wie es kommen musste: Die Gäste bekamen ein Powerplay und wussten dies durch Bruch zu nutzen (54.). Auch im Anschluss merkte man beiden Teams an, das Spiel noch in der regulären Spielzeit entscheiden zu wollen, es ging aber mit 4:4 in die Verlängerung.

In der Verlängerung wurde Benson mit einem Foul am Abschluss gehindert, konnte die Gäste aber direkt selbst bestrafen: In Überzahl fälschte der Kontingentstürmer einen Schuss von Garlent zum 5:4-Siegtreffer ab. Dank der Niederlage des EV Landshut gegen die Eispiraten Crimmitschau bedeutete dies die erneute Tabellenführung.

Zahlen zum Spiel

Kassel Huskies – Krefeld Pinguine 5:4 n.V. (2:1, 2:2, 0:1/1:0)

Tore:

0:1 (04:22) Weiß (Bruch, Konze), 1:1 (12:43.) Bartuli (Sager, Rutkowski), 2:1 (17:44) Turgeon (Garlent, S. Schütz), 3:1 (24:52.) Turgeon (Garlent, Benson), 3:2 (29:40)(PP) Payerl (Zengerle), 4:2 (30:08.) Valenti (Weidner, Braun), 4:3 (33:11) Payerl (Focks, Schütz), 4:4 (53:25)(PP) Bruch (Newton, Gogulla), 5:4 (61:44.)(PP) Benson (Garlent, Wilde

Schüsse: 34:29

Strafminuten: 10:10

Zuschauer: 4.666

Stimme zum Spiel

Thomas Popiesch „Der Einsatz meiner Mannschaft war wirklich großartig. Beide Teams haben gefightet und gearbeitet.

Ich glaube, wir haben heute defensiv und auch mit der Scheibe zu viele leichte Fehler gemacht, die uns das Leben schwer gemacht haben. Aber das ist in dieser Phase der Saison manchmal auch normal. Deshalb müssen wir erstmal über diesen Einsatz gehen, und der war heute sehr gut. Wir haben in Kassel vier Tore geschossen, also offensiv Druck gemacht.

Trotzdem hat es heute nur zu einem Punkt gereicht. Aber wir fahren mit keinem schlechten Gefühl nach Hause, sondern wir müssen das Positive mitnehmen. Das heißt, dass wir gerade im letzten Drittel wiedergekommen sind, dass wir noch den Ausgleich gemacht haben und uns jetzt auf die nächsten Spiele vorbereiten.“

