Home Deutschland DEL 2 Bietigheim Steelers Benson mit Lucky Punch: Huskies erarbeiten sich drei Punkte in Bietigheim
Bietigheim SteelersKassel Huskies

Benson mit Lucky Punch: Huskies erarbeiten sich drei Punkte in Bietigheim

20. September 20252 Mins read55
Kassels Goalie Philipp Maurer - © Sportfoto-Sale / EIshockey-Magazin (Jan Brüggemann)
Kassel. (PM Huskies) Zum Auftakt in die neue DEL2-Saison traten die Huskies am Freitagabend beim Aufsteiger aus Bietigheim an.

Nach einem torlosen ersten Drittel gingen die Gastgeber im Mittelabschnitt früh in Führung und hätten diese in der Folge auch ausbauen können. Stattdessen traf Turgeon nach Vorarbeit von Stadler zum 1:1-Ausgleichstreffer. Ein spätes Powerplay-Tor von Neuzugang Benson sicherte den Schlittenhunden schließlich den Auftaktsieg.

Die neue Saison begann furios: Bereits nach nur wenigen Sekunden hätte es bereits 1:1 stehen können. Zunächst traf Schütz nur den Pfosten, dann musste Maurer auf der anderen Seite bereits zum ersten Mal parieren. Ansonsten kamen die Huskies zunächst gut in die Partie und näherten sich durch Garlent, Benson (beide 5.) und Valenti (7.) auch dem ersten Treffer an. Mit dem Powerbreak kippte die Partie etwas. Noch vor der kurzen Unterbrechung, entschärfte Maurer einen Abschluss von Kemp (10.), nach dem Powerbreak verhinderte er den Gegentreffer bei einem Schlagschuss von Söll (14.). In einem späten Powerplay trafen die Steelers sogar noch die Latte (18.), es blieb aber beim 0:0 zur ersten Pause.

Dieser Trend setzt sich auch im Mittelabschnitt fort. Die Steelers waren offensiv die deutlich aktivere Mannschaft und konnten sich in der 23. Minute durch einen Treffer von Dostie für ihre Bemühungen belohnen. In der Folge konnten sich die Schlittenhunde bei ihrem Schlussmann bedanken, dass sie nicht noch weitere Gegentreffer hinnehmen mussten. So entschärfte Maurer zwischenzeitlich zwei Alleingänge von Dostie und Dugan binnen etwa 30 Sekunden (30.) und konnte kurz darauf noch einen weiteren gefährlichen Schuss mit dem Blocker abwehren (31.). Gemessen am Spielverlauf war der Ausgleichstreffer in der 33. Spielminute durchaus schmeichelhaft: Turgeon konnte einen Schuss von Stadler entscheidend zum 1:1 abfälschen. Da die Huskies spät im Drittel eine weitere Unterzahlsituation schadlos überstanden, ging es auch mit diesem Zwischenstand wieder in die Kabine.

Der Schlussabschnitt gestaltete sich über weite Strecken etwas zerfahren. Beide Teams nahmen sich zwischenzeitlich selbst den Wind aus den Segeln, indem sie in eigener Überzahl selbst Strafen zogen. Die Nordhessen waren ihrerseits wieder besser im Spiel als noch im Mitteldrittel, ihre Offensivbemühungen beschränkten sich aber hauptsächlich auf Distanzschüsse. Mit noch knapp zwei Minuten auf der Uhr bekamen schließlich die Schlittenhunde nochmal die Gelegenheit im Powerplay und setzten tatsächlich den „Lucky Punch“: Schütz legte ab auf Benson, welcher aus linker Position zum 2:1-Siegtreffer verwandelte. Die Schiedsrichter prüften das Tor noch auf eine mögliche Torhüterbehinderung, der Treffer hielt dieser Überprüfung aber stand. Mit hart erarbeiteten drei Punkten treten die Huskies nun die Rückreise nach Kassel an, wo sie am Sonntag den EC Bad Nauheim zum Hessenderby empfangen.

Tore:
1:0 Dostie (Uplegger – 23. Min.)
1:1 Turgeon (Stadler, Valenti – 33. Min.)
1:2 Benson (PP – Schütz, Keck – 59. Min.)

2699
Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

