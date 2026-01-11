Benson mit Hattrick: Kassel Huskies feiern gegen Wölfe fünften Sieg in Serie

Kassel. (PM Huskies) Zum zweiten Spiel des Wochenendes waren am Sonntagabend die Wölfe aus Freiburg zu Gast in der Probonio Arena.

Wilde und Benson sorgten mit zwei Powerplay-Treffern für eine 2:0 Führung, ehe Benson noch vor der zweiten Pause auf 3:0 erhöhte. Im Schlussabschnitt verkürzten die Gäste nochmal, doch Bartuli und Benson mit seinem dritten Treffer sorgten für die Entscheidung.

Die Huskies starteten stürmisch in die Partie. Noch in der ersten Spielminute traf Turgeon so den Außenpfosten. In der vierten Spielminute fanden dann auch die Gäste erstmals den Weg in die Offensive, Shilin konnte einen Abschluss von Schlenker aber parieren. Auf der Gegenseite verpassten wiederum Weidner (6.) und Keck (7.) das Freiburger Gehäuse knapp. Im Powerplay belohnten sich die Schlittenhunde aber schließlich für ihre Offensivbemühungen: Wilde traf mit einem Distanzschuss nur den Pfosten, doch der Puck landete bei Benson, welcher von der linken Seite keine Schwierigkeiten hatte, ihn im praktisch leeren Tor zur Führung zu versenken (10.). Die Gäste waren sichtlich bemüht um die direkte Antwort, verfehlten aber ebenso wie die Huskies zuvor das Tor knapp (12.). Ein zweiter Treffer der Huskies wäre zum Ende des ersten Abschnitts nicht unverdient, doch weder Benson mit einer Doppelchance (14.) als auch Valenti vom rechten Flügel (15.) konnten das 2:0 erzielen.

Längere Puckbesitzphasen eines Teams, wie zuvor noch im Anfangsdrittel, waren im zweiten Abschnitt zunächst Mangelware. Mit einem Pfostenschuss von Schlenker (26.) nahm die Partie aber wieder etwas Fahrt auf. Ein Abschluss von Rutkowski rutschte kurz darauf Cerveny durch, aber auch am linken Pfosten vorbei (27.), auf der Gegenseite parierte Shilin einen Schuss von De Los Rios stark (29.). Auch in Unterzahl blieb der Huskies-Torhüter Sieger als Linsenmaier es aus kurzer Distanz versuchte (31.). Die Huskies machten es in Überzahl besser: Garlent legte zurück auf Wilde, für welchen sich kein Freiburger zuständig fühlte und der so ungestört ins linke obere Eck zur 2:0-Führung traf (32.). In der 38. Minute legten die Nordhessen sogar noch ein weiteres Tor nach, als Benson eine gemeinsame Kombination mit Hoelscher aus kurzer Distanz unter die Latte abschloss (38.).

Nach einem Rebound kam in der 44. Spielminute Bartuli aus guter Position zum Abschluss, sein Schuss konnte aber geblockt werden und die Entscheidung blieb somit aus. Stattdessen kamen die Wölfe noch einmal ran: Von hinter dem Tor bediente Kühnhauser Bechthold, welcher aus einem Meter Entfernung einschieben konnte (48.). Wirklich gefährlich wurde der EHC dem Heimsieg der Huskies aber dennoch nicht. Zwar ließen die Schlittenhunde zunächst noch Chancen durch Valenti per Direktabnahme (52.) und Keck im Konter in eigener Überzahl (53.) aus, sorgten dann aber doch für die endgültige Entscheidung. In der 56. Minute zog Bartuli einen großen Bogen um die Freiburger Defensive, zog von der linken Seite ab und Cerveny rutschte der Puck über die Fanghand und ins Tor zum 4:1. Keine Minute später war es Benson, welcher mit einem Abstauber seinen dritten Treffer des Abend erzielte und so, auch weil Keck in den Schlusssekunden einen Konter nicht verwerten konnte, für den Endstand sorgte.

Tore:

1:0 Benson (PP – Wilde, Garlent – 10. Min.)

2:0 Wilde (PP – Turgeon, Garlent – 32. Min.)

3:0 Benson (Hoelscher, Garlent – 38. Min.)

3:1 Bechtold (Kühnhauser – 48. Min.)

4:1 Bartuli (Müller – 56. Min.)

5:1 Benson (Sager, Turgeon – 56. Min.)

