Bennet RoÃŸmy: „Haben von Anfang an unser Eishockey gespielt“ – DEG sichert sich beim NRW-Cup Platz drei mit einem ungefÃ¤hrdetem 5:0 Sieg gegen Krefeld

Krefeld.(RS) Das Spiel um Platz drei des TIMOCOM NRW-Cups zwischen den Krefeld Pinguinen aus der DEL2 und der Düsseldorfer EG aus der DEL in der Yayla-Arena in Krefeld endete mit einem klaren Sieg für die DEG.

Krefelds Trainer Thomas Popiesch hatte seine Mannschaft nur leicht verändert, indem Maxi Söll und Carl Conze die Positionen tauschten und Matthias Bittner im Tor Felix Bick ersetzte.

Die DEG zeigte sich von Beginn an strukturierter und zielstrebiger. Bereits in der 3. Minute erzielte Bennet Roßmy das 0:1 nach einer sehenswerten Kombination. In der 13. Minute erhöhte Tyler Angle in Überzahl auf 0:2 für die Düsseldorfer.

Zu Beginn des zweiten Drittels kamen die Pinguine druckvoller aus der Kabine und profitierten von einer Strafe gegen Alexander Blank, wodurch sie mehr Spielanteile hatten, jedoch ohne daraus Kapital zu schlagen. In der 28. Minute konnte Tyler Angle mit seinem zweiten Treffer das 0:3 markieren. Auch in der Folgezeit war das Spiel über weite Strecken recht einseitig zugunsten der DEG. Die Pinguine hatten durch Marcinew (34.) und Lessio (35.) zwar Chancen, diese blieben jedoch ungenutzt.

Während das Geschehen auf dem Eis abflachte, sorgten die Fans auf den Rängen für Unterhaltung durch gegenseitige Schmähgesänge, bei denen sich auch die bereits anwesenden Anhänger der Kölner und Iserlohner beteiligten. In der 39. Minute erhöhte die DEG auf 0:4, als Ex-Pinguin Alexander Blank seinen ehemaligen Teamkollegen Ankert bediente.

Gegen Ende des zweiten Drittels fiel Jon Matsumoto bei den Pinguinen aus, woraufhin Lessio neben Flaake und Hops spielte, und Riefers aus der Verteidigung an die Seite von Fischer und Niederberger rückte.

Im letzten Drittel verflachte die Partie zunehmend und glich eher einem „Sommerhockey“. Marcinew hatte in der 47. Minute eine schöne Direktabnahme, und die Pinguine versuchten bei einer Strafe gegen Gogulla den Ehrentreffer zu erzielen. Die beste Möglichkeit vereitelte jedoch Leon Hümer im Tor der DEG. Auf der Gegenseite nutzten die Gäste ein letztes Überzahlspiel zum 0:5-Endstand durch Drake Rymsha in der 60. Minute.

Mit diesem ungefährdeten Sieg sicherte sich die Düsseldorfer EG den dritten Platz im Turnier. Die Krefeld Pinguine verloren zwar auch ihr zweites Spiel, konnten jedoch wertvolle Erfahrungen und Eindrücke im Duell mit einem höherklassigen Gegner sammeln.

Am kommenden Sonntag treten die Seidenstädter gegen die Hannover Scorpions aus der Oberliga an, Bully ist um 15 Uhr. Die DEL2-Saison startet für die Pinguine am Freitag, den 13. September 2024, um 19:30 Uhr mit einem Heimspiel gegen die Selber Wölfe.

Endergebnis:

Krefeld Pinguine – Düsseldorfer EG 0:5 (0:2 0:2, 0:1)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Bittner (Bick) – Raabe, Vandane; Adam, Riefers; Buschmann, Conze; Trinkberger, Söll – Hops, Matsumoto, Flaake; Weiß, Newton, Marcinew; Lessio, Fischer, Niederberger; Cerny, Kretschmann, Kuhnekath.

Trainer: Thomas Popiesch.

Düsseldorfer EG: Hümer (Gähr) – Akdag, McCrea; Balinson, Ankert; Mebus, Wirth – Gogulla, Richards, Angle; Üffing, Rymsha, Blank; Lewandowski, Pivonka, Roßmy; Borzecki, Boos.

Trainer: Steven Reinprecht.

Statistik:

Tore: 0:1 (02:26) Roßmy (Rymsha/Pivonka), 0:2 (12:09) Angle (Gogulla/Blank) PP5-4, 0:3 (27:44) Angle (Akdag/McCrea), 0:4 (38:51) Ankert (Blank/Balinson), 0:5 (59:17) Rymsha (Balinson) PP5-4,

Strafminuten: Krefeld 10, Düsseldorf 8

Schiedsrichter: Hoppe/Jansen.

Sinnbild - DEG obenauf, KEV unterlegen – © Sportfoto-Sale (DR) © by Eishockey-Magazin / Sportfoto-Sale / D. Ross 2024