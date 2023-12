Benjamin Quinn zu den Lakers

Artikel anhören Rapperswil. (PM Lakers) Die Lakers verpflichten auf die kommende Saison den schweizerisch-kanadischen Doppelbürger Benjamin Quinn. Der 19-jährige Verteidiger unterschrieb einen Vertrag für...

Rapperswil. (PM Lakers) Die Lakers verpflichten auf die kommende Saison den schweizerisch-kanadischen Doppelbürger Benjamin Quinn.

Der 19-jährige Verteidiger unterschrieb einen Vertrag für die nächsten drei Jahre.

Quinn wurde 2004 in der Nähe von Toronto als Sohne eines Kanadiers und einer Deutschen geboren. 2011 zog die Familie aus beruflichen Gründen in die Schweiz. Benjamin durchlief alle Nachwuchsstufen in der Organisation der ZSC Lions. In der aktuellen Saison spielt er in der U20-Elit der GCK Lions und hat zusätzlich bereits 19 Spiele für die GCK Lions in der Swiss League bestritten. Er ist im aktuellen Kader der Schweizer U20 Nationalmannschaft für die U20-WM in Schweden, die über die Festtage stattfindet.

Der Rechtsschütze ist 1.90 Meter gross und 90 kg schwer. Bei den Lakers hat Quinn einen Dreijahresvertrag bis 2027 unterschrieben. «Benjamin Quinn ist ein Verteidiger mit viel Potenzial. Er ist technisch sehr versiert und ich freue mich, dass er in den kommenden Jahren Einfluss haben wird auf eine positive Entwicklung des Teams», sagt Sportchef Janick Steinmann zur Neuverpflichtung.

