Benjamin Nissner: „Ich habe immer gesagt, dass ich wiederkomme“

Wien. (PM ÖEHV) Mit gerade einmal 28 Jahren zählt Benjamin Nissner im ÖEHV-Aufgebot für den Februar Break zu den ältesten Spielern.

Mit 51 Länderspielen zu den Routiniers. Im Vorjahr nahm sich der Stürmer eine Auszeit, um seine Rückenprobleme in den Griff zu bekommen. Das war von Erfolg gekrönt. Benjamin Nissner ist wieder zurück im Team Österreich und zeigt sich motiviert für das Turnier in Oslo und das Frühjahr.

Benjamin Nissner – Copyright: GEPA pictures/Daniel Götzhaber (ACHTUNG: Foto steht Ihnen nicht honorarfrei zur Verfügung. Rückfragen sind an GEPA pictures direkt zu richten)

„Ich habe die Pause letztes Jahr nutzen können und habe Kräfte getankt“, erzählt der Wiener, der heuer seine fünfte Saison in Diensten von Serienmeister EC Red Bull Salzburg absolviert. In 44 Spielen im Grunddurchgang kam Nissner auf zwölf Tore und 20 Assists. Vereinsintern liegt er damit hinter Michael Raffl, Travis St. Denis und T.W. Bourke auf Rang 4.

Seine Qualitäten will er nun auch wieder im Nationalteam aufs Eis bringen und sich für die WM 2026 aufdrängen: „Ich will zeigen, dass ich wieder da bin, dass ich für die Mannschaft spielen will und dass ich alles dafür gebe, um bei der WM dabei zu sein.“

Von der jungen Truppe, mit der man Mittwochmittag Richtung Oslo (NOR) abhob, ist Benjamin Nissner überzeugt: „Wir haben eine junge, hungrige Truppe und ich freu mich auf die Spiele. Die Trainingsqualität der jungen Spieler ist unglaublich. Nahezu jeder Pass sitzt, Wille und Motivation sind voll da.“

Auch seine Rolle als Routinier genießt der vierfache Meister: „Es ist schön, mal einer der ältesten Spieler zu sein. Ich muss zwar noch viel dazulernen, aber ich glaube, ich habe da auch viel Hilfe von anderen.“

Als einer der Anführer im Team, gibt Benjamin Nissner auch gleich die Marschroute für das Drei-Nationen-Turnier in Oslo vor, bei dem man auf Ungarn und Norwegen trifft: „Einfach Vollgas reinstarten. Sozusagen gar nicht das Wasser austesten, sondern einfach reinspringen, zeigen, dass wir jung und hungrig sind.“

Das Spiel gegen Ungarn wird am Freitag um 19:00 Uhr live auf ORF SPORT + übertragen. Kurzfristig ausgefallen für das Turnier ist Leon Wallner. Nachnominiert wurde Lenz Moosbrugger, der wie Maximilian Preiml, Devin Steffler, Johannes Neumann und David Waschnig vor seinem A-Team-Debüt steht.

