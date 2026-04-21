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EC Red Bull SalzburgTransfer-News

Benjamin Nissner hat mit den Red Bulls verlängert

Drei Verteidiger verlassen Salzburg

21. April 20261 Mins read31
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Benjamin Nissner of EC Red Bull Salzburg - © Gintare Karpaviciute - EC Red Bull Salzburg
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Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg freut sich, die Vertragsverlängerung mit Benjamin Nissner bekanntgeben zu können.

Der Stürmer hat sich in Salzburg längst zu einem Schlüsselspieler entwickelt und geht mit den Red Bulls in seine sechste Spielzeit. Connor Corcoran, Devante Stephens und Cole Krygier verlassen den Club.

Lenker mit Übersicht und Torinstinkt

Als Benjamin Nissner 2021 nach Salzburg kam, lieferte er gleich die bis dahin beste Saison seiner Karriere ab. Seine Qualitäten als Centerstürmer, der mit exzellenter Spielübersicht und Finesse seine Linienkollegen in Szene setzt, machten ihn schnell zu einem unverzichtbaren Schlüsselspieler der Red Bulls, der diese Performance jedes Jahr aufs Neue abliefert und sich nicht nur als genialer Vorbereiter, sondern auch längst als Torschütze auszeichnet. Nissner kam in Salzburg in 533 Ligaspielen auf 122 Tore und 192 Assists und hat damit großen Anteil an den letzten vier Titeln der Red Bulls in der win2day ICE Hockey League.

Die Erfahrung des 28-jährigen gebürtigen Wieners ist auch im österreichischen Nationalteam gefragt. Nissner hat in der aktuellen WM-Vorbereitung bereits drei Tore geschossen – erst vor fünf Tagen beim 3:2-Heimsieg gegen Italien zeigte er mit einem Doppelpack auf – und fiebert nun seiner vierten Weltmeisterschaft ab Mitte Mai in der Schweiz entgegen.

Drei Spieler verlassen die Red Bulls

In der Planung des Kaders für die neue Saison 2026/27 haben die Red Bulls den Verteidigern Connor Corcoran, Devante Stephens und Cole Krygier, die alle erst letzte Saison nach Salzburg kamen, kein neues Vertragsangebot unterbreitet.

Der 25-jährige Connor Corcoran (CAN) kam in 51 Spielen (inklusive Playoffs) auf 11 Tore und 19 Assists. Devante Stephens (CAN, 29 Jahre) konnte in 47 Spielen 5 Tore und 11 Assists zur Team-Performance beisteuern. Verteidiger Cole Krygier (CAN, 25 Jahre) kam erst Anfang Februar nach Salzburg und hat nur 8 Spiele (1 Tor, 2 Assists) bestritten.

Die Red Bulls bedanken sich bei allen Spielern für ihren Einsatz und die gezeigten Leistungen in der vergangenen Saison und wünschen ihnen für die Zukunft beruflich wie privat alles Gute.

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